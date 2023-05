PLENKOVIĆ MOŽDA NIJE NI SVJESTAN ŠTO JE UČINIO! I među HDZ-ovcima pobuna: ‘Ovo je Šeksova kuhinja, izborne jedinice su nakarada’

Autor: Iva Međugorac

Ni u stranci nisu svi oduševljeni, mnogi se osjećaju zakinuto, i pitaju se kome je točno premijer Plenović ovime podilazio – tim se riječima u HDZ-u komentiraju nove izborne jedinice koje je revolucionarno predstavio premijer Andrej Plenković ignorirajući pri tome kritike i iz oporbenih redova u kojima se najavljivalo i prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se i građani očitovali o ovoj temi.

Dobili smo košmar

”Ovo što smo do sada imali po pitanju izbornih jedinica u Hrvatskoj je bilo očajno, a ovo što smo dobili je još veći očaj. Pitamo se kome je Plenković tu izlazio u susret i što to uopće donosi HDZ-u. Dobiven je potpuni košmar, a nezadovoljni su skoro svi, posebno oni gdje se najviše prekrajalo, Plenković mora znati da to neće stati na ovome, problem je i u tome što se ovo ni unutar stranke nije adekvatno iskomuniciralo, već se sve držalo pod nekakvim velom tajne, a i ta radna skupina koja je formirana sastala se svega dva do tri puta, tu je po svemu sudeći sve konce vukao Šeks, bez da se ikog išta pitalo mimo toga”, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik te napominje da je situacija potpuno konfuzna samim time što je primjerice Viškovo u istoj jedinici sa Siskom, a Opatija u istoj jedinici sa Istrom, Matulji i Kastav jedinicu dijele sa dijelom Zadarske županije, dok je Crikvenica u istoj županiji kao Rijeka.





Sve su to nelogičnosti na koje ukazuje naš sugovornik te kaže da nema logike niti onaj dio u kojem Bakar ide u istu izbornu jedinicu s Petrinjom. ”Plenković mora da sve ovo nije proučio, uostalom sam je Ustavni sud rekao da granice izbornih jedinica u najvećoj mjeri moraju slijediti granice administrativnih jedinica, to se ovdje nije dogodilo, evo pogledajte Koprivnica i Križevci su ud dvije izborne jedinice, Zagreb je opet rascjepkan i to potpuno nakaradno. Mi praktički više e postoji niti jedna izborna jedinica u kojoj imamo barem jednu cjelovitu županiju. Nikome ni u HDZ-u nije do kraja jasno što se točno ovime željelo postići”, naglašava naš sugovornik koji podsjeća da je Ustavni sud kazao i da neujednačen broj birača po izbornim jedinicama ne smije biti razlog da se u jednu jedinicu spajaju oni dijelovi zemlje koji su teško spojivi, ali kako navodi naš sugovornik i to se dogodilo pa tako imamo situaciju da se u istoj jedinici s Kutinom nalazi Pag.

Iz Šeksove kuhinje

”Ovo je kuhinja Šeksa, Resslera i Malenice, pitanje je što se tu pitalo Anušića. Posebne pobune Plenković može očekivati u Primorasko-goranskoj županiji jer je njihova skupština tražila da im se poštuju županijske granice i da zapravo kompletna županija bude u jednoj jedinici, što se nije dogodilo, pitanje je kako će to prihvatiti i Oleg Butković. Naprosto toliko toga što je predstavljeno nema smisla. Sada kada su građani dobili uvid u to kako bi jedinice zaista trebale izgledati teško da ih to više neće zanimati kao što je to vjerovao Plenković koji se podsmjehivao oporbenom referendumu. Ova lakrdija koja je predstavljena na koncu bi mogla biti najopasnija za sami HDZ jer se netko opasno i bez promišljanja zaigrao prekrajajući zemlju bez ikakva smisla i logike”, konstatira naš sugovornik.

Kao što nisu svi u HDZ-u zadovoljni tako su nezadovoljstvo nastavili pokazivati i oporbeni zastupnici pa se shodno tome oglasio Nikola Grmoja iz Mosta koji je poručio da su ovako prekrojene jedinice osiguravatelj HDZ-ove pobjede na izborima, a da se ujedno ovime prikriva pravo stanje broja birača. Grmoja je također upozorio da će prema novom modelu Slavonija imati više birača nego stanovnika čime se ne pomaže Slavoniji, već se prikriva katastrofa koja se dogodila. “Mi nismo kao lijeva oporba koja kuka i plače nada onim što je HDZ napravio, jer smo znali da će HDZ prekrojiti izborni sustav kako njima odgovara”, naglasio je Grmoja, a oglasio se i predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je kazao da prijedlog Zakona o izbornim jedinicama manje poštuje ono što je Ustavni sud odlučio nego sustav kojeg smo imali do sada, ali je isto tako upozorio da predsjednik tog suda Miroslav Šeparović na to ne kani reagirati.

”Meni to djeluje kako je Šeparović dopustio da se donese onakva odluka kako bi pokazao da nešto radi, a u konačnici ne planira ništa konkretno napraviti oko izbornih jedinica i očito je da se oko toga dogovorio s HDZ-om”, mišljenja je Grbin.