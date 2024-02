Plenković mora natjerati Hrvate da ne idu na izbore, razlog je poprilično neugodan

Autor: Tomislav Fumić

Uz ovakvu oporbu možemo vladati još sto godina – govore ovih dana mnogi istaknuti hadezeovci, sigurni u pobjedu na izborima. Nije ih demoraliziralo ni to što im ništa ne uspijeva kako su planirali. Svi aduti pretvorili su se u debakl, ali se to nije odrazilo na rejting stranke. Dapače, nijednu pogrešno izabranu taktiku HDZ-a u pripremi kampanje oporba nije iskoristila.

Prvo, Schengen je praktički mrtav, a da se to nije dogodilo, bio bi važan adut kojim bi se hvalili. Ovako, stranka na vlasti nije mogla isticati zasluge za to što smo napokon ušli u Schengen jer je on, čim smo mi primljeni, zamrznut. Do daljnjega. Euro je bolje ne spominjati jer Hrvati još osjećaju pogubne posljedice zbog divljanja cijena. Bilo bi zaista kontraproduktivno hvaliti uvođenje eura koje je ionako siromašne Hrvate još više osiromašilo.

Isto tako, nije upalilo ni stalno hvaljenje premijera “hrvatskim čudom” jer je i među najvjernijim hadezeovcima teško naći nekoga tko bi u to povjerovao. Sve što je bilo na listi pohvala utopilo se u stvarnosti, koja je sve samo nije ružičasta.

I na kraju, još jedan predizborni adut HDZ-a pao je u vodu. Najavljeno povećanje plaća izazvalo je kaos i nezadovoljstvo, što je dovelo do drugog velikog štrajka u pravosuđu, a najavljuju ga i liječnici i medicinske sestre.

Najgore vrijeme

Umjesto da se ljudi vesele najavama većih plaća, novine su pune naslova “kada ćemo sustići Češku”. Onu istu koja nam je gledala u leđa, ne samo po plaćama. Najavljena velika reforma koeficijenata i usklađivanje plaća donijeli su za HDZ, a prije svega za Andreja Plenkovića, novi izazov, koji bi, da postoji kvalitetna oporba, mogao biti i koban. Izabrano je najgore vrijeme za taj osjetljivi posao jer nikomu ne bi palo na pamet da se “igra” s reformom plaća u predizborno vrijeme. Plenković je to zamislio kao dobitnu kombinaciju, ispalo je obratno. Ali posljedica za vladajuće nema. Oporba je prespavala i taj izazov i stalno trubi o istom, što većina birača, naročito oni presudni, neopredijeljeni, ionako ne sluša.

Usprkos tomu što je u svemu podbacio, HDZ se drži bolje nego ikada! Više nema ni nelagode u stranačkim hodnicima jer su sada svi uvjereni da ovakva oporba ne može ugroziti nikoga, a najmanje snažan HDZ-ov stroj koji se još nije ni pokrenuo. A po svemu sudeći, i neće tako brzo.

“Dogodilo se sasvim obrnuto od onoga što smo planirali. Mislili smo da će širenje optimizma i nabrajanje uspjeha dati rezultat, a da će se oporba napokon probuditi i ugroziti nas. Sada je sve samo ne to. Malo tko hvali ono što smo postigli, ali to ne mijenja sliku s terena. Najavljeno povećanje plaća, i to svima, bila je mrkva, a pretvorilo se u batinu. No usprkos svemu, usprkos našim pogrešnim procjenama, oporba i dalje spava i pokazuje da nas ne može pobijediti pa otud i premijerov optimizam”, govori nam istaknuti član stranke, koji je i sam iznenađen razvojem događaja.

“Dosad, iako još ni prave pripreme za konkretnu kampanju nisu počele, nekoliko smo puta mijenjali strategiju. U početku smo mislili da će stalno ponavljanje uspjeha iz našeg mandata biti dovoljno. Nismo mislili da će se nastaviti afere, a to se dogodilo. Na kraju se pokazalo da je ‘pila naopako’ u slučaju Mosta i bivšeg ministra te njegova savjetnika urodila plodom. Bila je to vatrogasna mjera, ali pogođena”, smatra naš sugovornik.









Bitka s pravosuđem

Tako u HDZ-u očekuju da će taktikom “pile naopako” promijeniti i delikatnu situaciju sa štrajkom sudaca. Javnost ionako nije sklona pravosuđu, smatra se da je to najslabija karika u državi, a već su i sada plaće sudaca visoke. Ministar Ivan Malenica nije slučajno rekao da su i za 1000 eura veće od prosjeka, a da neki suci imaju 3000 i više eura. Ipak, premijer nije rado dočekao štrajk baš u ovo vrijeme iako već dugo nema kontakt s čelnim ljudima pravosuđa. Tek smo sada doznali da se dugo nije sastao s predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem, koji sve više postaje opozicija vladajućima. S druge strane, u javnosti je stvoren dojam o faraonskim ovlastima predsjednika Vlade, koji “daje” ili “ne daje” veće plaće. I kada je to oporba mogla fantastično iskoristiti, sve se svelo na poneki komentar oporbenih lidera, koje ni mediji više ne prenose.

Sada je potpuno jasno: HDZ i premijer Andrej Plenković izaći će na ove izbore koji će prije svega biti pokazatelj kako građani vrednuju sadašnju vlast. To neće biti politički obračun vladajuće stranke i oporbenih stranaka, nego odmjeravanje snaga između Plenkovića i građana. A u toj situaciji je premijer u prednosti jer je jalova oporba sama sebi podmetnula nogu. Pitanje “tko uopće može biti premijer osim Plenkovića” već sada je dobilo odgovor – samo Plenković. Bez obzira na to što je za neke faraon, što uspjesi njegovih dviju vlada nisu ni približno takvi kakvima ih on prikazuje. Bez obzira na to što po plaćama zaostajemo za državama kojima smo ne tako davno bili uzor i bez obzira na to što se iznose brojke kako su plaće “silno narasle” za vrijeme ove vlasti.

Apsurdno, sve bolne točke prije izbora pretvaraju se za HDZ u dobitnu kombinaciju. Iako u dijeljenju premijer nije pokušao pridobiti umirovljenike trinaestom mirovinom, oni će u velikoj mjeri i dalje glasati za HDZ. To što jedva žive i što su stalno zaboravljeni, “kupit” će se povećanjem mirovina za nekoliko eura, što će istog časa pojesti više cijene svega što starijima treba.

Sigurni glasovi

Dokaz je drastično povećanje cijena domova za starije osobe, da se o hrani i ne govori. Ali HDZ se ne mora bojati da će umirovljenici dići glas. Na kraju će i oni podleći dilemi “a tko umjesto Plenkovića” i zaokružiti njega.

Korupcija i pogodovanje “svojima” više nikoga u Hrvatskoj ne uzbuđuju. Svi su se naviknuli na to i uporno, papagajsko ponavljanje oporbe i upiranje prsta u HDZ također neće ugroziti vladajuće. Naime, da imaju priliku, da su na vlasti, isto bi činili i sadašnji oporbenjaci. To najbolje pokazuje izbor intendanta riječkog HNK-a, kada je lijeva riječka vlast zapravo dekretom postavila Dubravku Vrgoč, za koju je navodno lobirao i sam šef države jer je jako cijeni njegova supruga. Branko Mijić, riječki novinar i profesor neupitno sklon ljevici, otkrio je kako je vršen pritisak na članove kazališnog vijeća.

Iako su glasali drukčije, poziv iz gradonačelnikova ureda sve je promijenio i izabrana je kandidatkinja “na zapovijed” gradske vlasti. Mijić je istupio iz kazališnog vijeća, a to je samo mali dokaz da i lijevi i desni jednako shvaćaju vlast, bilo na nacionalnoj razini, bilo u hrvatskim gradovima. Kada možeš, na sve načine, legalno ili manje legalno, guraš svoje.

Plenković će, međutim, ponovno morati mijenjati predizbornu taktiku i koncepciju. Ne zbog oporbe, jer sada je siguran da su krajnje nesposobni, nego zbog onih građana koji će iz inata glasati protiv HDZ-a ako uopće izađu na izbore. Vladajućima bi više odgovaralo da ostanu kod kuće, ali nisu sigurni da će se to dogoditi. Ti birači, a ima ih mnogo, mogli bi neočekivano pomrsiti planove HDZ-a. Njima je svejedno “tko bi uopće mogao biti premijer osim Plenkovića”.

Oni su sada i najveća opasnost za vladajuće. Njima ne mogu prodavati priče o “hrvatskom čudu”, kod njih ne pomaže uvjeravanje da je premijer omogućio da svi imaju veće plaće. I uzalud ih je uvjeravati da će Hrvatska i dalje nevjerojatno napredovati unutar Europske unije. Oni su razočarani i Hrvatskom i ujedinjenom Europom.

Promjena taktike

Oni, doduše, nemaju “svog” kandidata za vođenje zemlje, ali mogu primijeniti taktiku koja bi bila opasna za premijera – glasati “protiv”, prije svega protiv svega što je danas u Hrvatskoj i dati svoj glas “bilo komu”. To ne bi umanjilo šansu za pobjedu HDZ-a, ali bi u konačnici stvorilo situaciju da pobjednici ne bi imali dovoljno ruku za sastavljanje vlade.

I eto problema za Plenkovića. Zato treba hitno ponovno mijenjati taktiku jer su sve dosadašnje bile promašene. Nema mnogo manevarskog prostora za to, ali premijer mora na neki način neutralizirati armiju birača koji nisu ni za koga, ali su protiv ove vlasti. Najvjerojatnije će ti biti i stvarno iznenađenje izbora, a njihovi glasovi će nesposobnoj oporbi pasti kao kruška s grane.

I ugroziti HDZ, kojem ionako koalicijski bazen nije bogat. Koji je i ovih sedam godina vladao tankom većinom, uz pomoć “žetončića”, koliko god tvrdili da nije tako. Ali, mnogo se u ovih sedam godina promijenilo, od Slavonije koja je postala primjer bunta, tihog ili glasnog, do Dalmacije koja više nije sigurna zona za HDZ.

Nasreću za HDZ, još se u anketama ne osjeća promašena taktika prije izbora. Čvrsta jezgra HDZ-a podupire stranku bez obzira na to što džokeri nisu dali rezultata, a oporba nema nove fanove jer jednostavno ne valja. Ali istodobno raste broj onih koji nisu zadovolji i žele promjene, po svaku cijenu. To je najveći izazov za premijera, čija retorika više nije dobitna kombinacija kao prije dva prethodna izborna procesa. Slijedi izazovno vrijeme za HDZ i njegova šefa, to je sigurno.