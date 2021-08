PLENKOVIĆ: Mjere u školama bit će manje striktne nego lani, Beroš: U tri bolnice niti jedan hospitalizirani nije cijepljen. Delta varijanta je prevladala!

Autor: M.P.

Danas u 12 sati održava se sjednica Vlade.

Na sjednici će biti objavljene informacije o aktualnom stanju vezanom za potres te aktualnom stanju vezanom za koronavirus u Hrvatskoj.

Također na dnevnom redu Vlade su i nacrti konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o općem upravnom postupku te o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima.

Premijer Andrej Plenković uvodno se obraća na početku sjednice.

“Ministri će govoriti o početku škole, kako će se krenuti, kakve će biti mjere. One će biti manje striktne nego su bile prije, ali vodit ćemo računa da zaštitimo mlađe generacije. Imali smo svega pet tjedana online nastavu, važno je da mladim generacijama olakšamo njihov razvojni put”, rekao je o početku školske godine.

“Brojevi su na uzlaznoj putanji, pozivam sve na oprez i pridržavanje mjera. Najbolja zaštita je cijepljenje. Apeliram na starije sugrađane da se cijepe, ministar je govorio o epidemiji necijepljenih, to je točno, većina zaraženih nisu cijepljeni kao i oni koji završe u bolnici s težim oblikom. Što se mjera tiče, donosit ćemo odluke sljedećih tjedana što i kako dalje, dok postoje restriktivne mjere biti će mjera potpore, dok ih ne bude, neće biti ni potpora. Rezultati turističke sezone su iznad očekivanja, sve što bude više do 70 posto u odnosu na 2019. je jako dobro, a rezultati za srpanj i kolovoz su bolji nego 2019. Nadamo se da će BDP biti kao što je i najavljeno, to je veliki korak i poticaj, sutra će DZS objaviti procjenu rasta BDP-a”, rekao je premijer.

Ministar branitelja Tomo Medved govori o stanju po pitanju sanacije nakon potresa.

Ministar Vili Beroš iznosi aktualne epidemiološke podatke.









“Udio novozaraženih u zadnja 24 sata je 6.12 posto. 14-dnevna stopa je 128,89 na 100.000 što je porast od 61.4 posto u zadnjih 10 dana. Uslijed porasta broja hospitaliziranih bolnički sustav se prilagođava. KBC Split i KBC Osijek povećavaju kapacitete. U Šibeniku, u Dubravi i u Zaraznoj niti jedan hospitalizirani nije cijepljen. U drugim bolnicama većina nije cijepljena. Svjedočimo ubrzanom rastu, broj hospitaliziranih povećao se za 46 posto, a udio osoba na respiratoru za 72 posto. udio necijepljenih je pobjeda nad zdravim razumom. To je i otvoreni put ka rastu epidemije. Cijepljenje i ciljane mjere jedini su put prema sigurnosti naših školaraca. Pozivam građane na solidariziranje s našim najstarijima i da im svi ukazujemo koliko je to bitno. Osigurali smo dovoljno cjepiva, imamo znanje, iskustva, ali potrebno nam je i disciplinirano ponašanje. osigurajmo epidemiološki stabilnu jesen. Delta varijanta je u potpunosti prevladala, a nove varijante nas tjeraju da se što više cijepimo. nema potrebe da itko u RH bude dio statistike teških covid slučajeva”.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da Stožer od zadnje sjednice Vlade nije donosio odluke.

“Danas možemo biti zadovoljni što nam i dalje pristižu turisti. Nadam se da će Jadran ostati narančasti unatoč osjetno većem broju novozaraženih. Važno je stalno ponavljati da se naši građani trebaju cijepiti, poštuju trenutne mjere, kako bi se izbjeglo propisivati nove mjere”.