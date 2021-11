PLENKOVIĆ: Milanovićeve izjave su katastrofa, on s tri doze cjepiva govori da ne treba poštivati odluke Stožera! Otkrio što će s Buljem i Petrinom

Autor: M.P.

U utorak je održana zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković daje izjavu.

Govorio je o čemu je bilo riječi na sjednici stranke.

“Osigurali smo pretpostavke za bolju turističku sezonu, veselimo se rastu BDP-a u ovoj godini, gospodarskom oporavku. Razmotrili smo i teme poput uvođenja covid potvrda, sve je prošlo bez ozbiljnijih poteškoća, time dižemo na stupanj više sigurnost građana. Vjerujemo da će se građani prilagoditi. Raspravili smo i situaciju po pitanju Žalac, da se njezin status stavi u mirovanje”.

O Laucu

“Mi smo vidjeli da je imao objavu koja po svom sadržaju više spada u politikantstvo no u stručno savjetovanje Vlade. Sve što osobno izgovaraju članovi Znanstvenog savjeta, govore u svoje ime, no ovo danas je bio korak dalje, ne vidim koji je to naslov da on podupire sve one koji se ne bi trebali pridržavati mjera koje je donio stožer, ne vidim kako možemo nastaviti suradnju. Politikantski poziv na neposluh nije prihvatljiv”.

O Bulju i Petrini, Milanović je rekao da neće maltretirati ljude s covid potvrdama

“Mislim da je to katastrofa, javno kaže da je dobio i booster dozu, siguran i zaštićen i takav govori ljudima da ne treba poštovati odluke Stožera. Mislim da ćemo Malenicu zadužiti zbog Bulja i Petrine da pravno sankcioniramo zbog izjava. Covid potvrda znači samo da se morate tesitrati, ono nije invazivno, injekcija je puno invazivnija, ne vidim problem koji se stvara na osnovi koja nije naša izmišljotina”.

Status Gabrijele Žalac je u mirovanju, nije izbačena

“To je odredba koju imamo u Statutu, to je generalni stav da u situacijama u kojima ne znamo što će biti na kraju”.

O prosvjedima protiv covid-potvrda

"Mi živimo u demokratskom društvu. Sve što je mirno treba prijaviti i bit će mu omogućeno. Oni koji organiziraju prosvjede, neka ih prijave. Sve što je demokratski, mi ćemo saslušati i vidjeti slažemo li se ili ne. Mi se bavimo epidemijom jer je ona pogodila cijeli svijet.Mislim da su demonstracije pretjerane jer netko samo treba uzeti bris, uz sav napor da razumijem drugo mišljenje, ta logika ovdje ne stoji"









O danu sjećanja na Vukovar

“Sve je spremno, što se tiče svih mjera, one su jasno predstavljene, očekujem da će se svi ponašati maksimalno odgovorno, sve se događa vani, molim sve da to prođe dostojanstveno. Tamo smo zbog žrtava, u ovim okolnostima nema organiziranog prijevoza, prehrane”.