PLENKOVIĆ LUKAVO ZAOBIŠAO ISTINU!? Penava odlučio reći što su napravili: ‘Ne, ništa nije super, ovo je katastrofa’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Vlada i premijer Andrej Plenković (HDZ) predstavili su takozvanu poreznu reformu i pojasnili kako misle donijeti odluku o ukidanju prireza, uz mogućnost podizanja poreza na dohodak u ingerenciji lokalne samouprave.

Pljušte komentari i reakcije, oporba je uputila niz kritika, a oglasili su se iz Domovinskog pokreta u kojem nisu impresionirani predloženim.

Ivan Penava, predsjednik DP-a, održao je konferenciju za medije na temu porezne reforme.





Zna uzrok inflacije

”Tema su, pod navodnicima, porezne reforme predložene od strane Vlade Republike Hrvatske. Riječ je o pukom ekonomskom diletantizmu i političkom cinizmu. Zašto kažem da je u pitanju ekonomski diletantizam? Zato što doista svi građani Republike Hrvatske žive jako teške trenutke, na koje se godinama upozoravalo, kao i na to da nije vrijeme za promjenu valute, odnosno uvođenje eura, koji po meni i stavu Domovinskog pokreta nikada ni nije trebao biti uveden”, uvodno je poručio Penava.

Rekao je da je neprihvatljivo za trenutak odabrati svjetsku gospodarsku krizu i rat, odnosno agresiju Rusije na Ukrajinu, odabrati post-covid situaciju u kojoj je svijet stao zbog mehanizma lockdowna, kada se potpalo pod globalističku histeriju i sve zaustavilo, a nastavilo se živjeti na isti način, dakle, išle su plaće i poticaji za gospodarstvo kako se ne bi urušilo sve, i jasno je bilo da je riječ o tiskanju novca i da nam slijede vrlo nestabilno vrijeme i velike inflacije.

”Nažalost, zbog dodvoravanja Bruxellesu i nepromišljanja o tome što je dobro za Hrvatsku i za građane Republike Hrvatske, premijer je slijedio globalnu europsku agendu i doživio potop. To je ono što se danas događa iz aspekta cijena, kad uđemo svaki dan u trgovinu i vidimo kolike su cijene, kad to usporedimo s cijenama od prije pola godine i godinu, a to je apsolutno nenormalan porast, o čemu na kraju krajeva govore i podaci Državnog zavoda za statistiku. Je li to moralo biti tako? Nije”, istaknuo je Penava.

Penava je podsjetio na izjave premijera Republike Poljske koji je upravo Hrvatsku i uvođenje eura pokazao kao model kako ne treba i rekao: “Kakav kaos u pogledu inflacije je izazvalo uvođenje eura u Hrvatskoj. Penava je dodao da premijeru Poljske neće to pasti na pamet dokle god se standard i plaće građana Poljske ne izjednače sa standardnom, odnosno prosjekom Europske unije.

”Premijer je sve to slušao od velike većine nas, a na kraju i od ekonomskih stručnjaka, međutim, za to nije bilo prostora. Sjetite se samo one agende ”Euro, naš novac”, za čije propagiranje je izdvojeno preko 20 milijuna kuna jer se stvar radila na silu. Andrej Plenković, vođen osobnim motivima, a ne općim dobrom svih građana Republike Hrvatske, radio je takve korake. Našao se u situaciji da pokušava sad pronaći varijantu kako spasiti što se spasiti da. Međutim, laički rečeno, Vlada nas je tim mjerama ukopala dva metra u zemlju i sada ovakvim finesama i pretumbavanjima maksimalno što može napraviti je podići nas možda pola metra”, naglasio je.

Ukopani smo

Penava je upozorio kako smo i dalje, zahvaljujući Plenkoviću i pogrešnim politikama, metar i pol ukopani: ”Zašto kažem ekonomski diletantizam? Da ne ulazimo u ovo što Vlada pokušava raditi kroz finese i ljude zavarati, Hrvatska ima dosta problema u ekonomskom i makroekonomskom smislu. Mi već godinama i desetljećima, i to nije samo problem Andreja Plenkovića i njegove Vlade, to je naslijeđeni problem, imamo dva ogromna gubitaša, kad promatramo bilancu i proračun RH, a svi znamo da su to zdravstveni i mirovinski sustav”.









”Na tom makro planu, već sam rekao što je značilo uvođenje eura – gubitak monetarne suverenosti i mogućnosti da reagirate. Ali, što Andrej Plenković i njegova Vlada sada rade? Mirovinski fond, kako su i sami rekli, i ovako nije bio održiv, i uz naše uplate kroz ovih 15 posto u 1. stup, kroz mehanizam generacijske solidarnosti, bio je na razini od samo 61,3 posto samodostatnosti. Sve ostalo se namirivalo iz državnog proračuna. Vlada s ovim paketom predlaže da sad to više ne bude 61,3 posto samodostatnosti, nego da spustimo na 56,9 posto. Znači da od gubitaša napravimo još većeg gubitaša, a umjesto strukturalnih reformi koje je bilo nužno provesti za buduće generacije, za sve nas, da imamo zdrav sustav, osiguravaju nam dodatno ukopavanje svih budućih generacija”, rekao je.

”Vladajući provode poreznu reformu da bi naštetili gradovima u kojima ne vlada njihova opcija”

Penava je objasnio da će nas ta operacija koštati, po projekcijama, ukupno 437 milijuna eura, od čega će 329 milijuna eura snositi država, a 108 milijuna, na konto povećanja osobnog odbitka, snosit će kroz preraspodjelu jedinice lokalne samouprave. Poručio je da je to vrlo diletantski i vrlo neozbiljno te da se to tako ne radi kad su strateške stvari u pitanju. Upozorio je da vladajući to rade zbog izbora i kako bi naštetili velikim gradovima gdje nisu njihove opcije, te da čine štetu cijeloj državi i svim građanima dugoročno jer tih 437 milijuna mogu namiriti samo na jedan način, a to je nastavkom u kontinuitetu povećanja javnog duga.









”Oni pričaju kako smanjuju javni dug. Međutim, lukavo koriste termin ‘smanjujući udio javnog duga u ukupnom BDP-u’. Masa samog duga u kontinuitetu raste i to na način da je 31. prosinca 2016., kad je Andrej Plenković postao premijer, ukupni dug Hrvatske bio 283,7 milijardi kuna, dok je danas, po podacima HNB-a iz siječnja ove godine, taj dug narastao na 350,6 milijardi kuna. Znači, 67 milijardi kuna je povećan dug svih nas otkad je Plenković premijer. To je preko 30 Peljeških mostova”, objasnio je.

Plenković lukavo zaobišao istinu?!

Penava upozorava da vladajući sada ponovno mantraju s uvođenjem eura te je podsjetio na priče Vlade kako ćemo se povoljnije zaduživati. Prije godinu dana RH se zaduživala po cijeni manjoj od jedan posto, podsjetio je Penava i dodao da su zadnje obveznice, narodne obveznice, izdane po 3,65 posto: ”Dug je narastao za 67 milijardi, i sad mi molim vas objasnite kako je to dobra situacija u kojoj glavnica na kamatu raste, zaduženje vam raste, i još uz to raste i kamata na glavnicu. A premijer viče: – Super je! Ne, ništa nije super, ovo je katastrofa”.

”Ova politika je neodgovorna politika koja nema strateško promišljanje u sebi, niti za cilj opće dobro, korist i snagu svih nas te rast životnog standarda, nego isključivo za cilj ima svoje dnevno preživljavanje. S ovim korekcijama doći će do, u određenoj mjeri, u nominali povećanja plaća i mirovina, ali, realno svi smo mi svjesni svaki dan ulaskom u trgovinu da naše plaće i mirovine ne vrijede koliko su vrijedile ranije i zapravo su na PR-ovski način digli buku ni oko čega. Svi smo svjesni da živimo puno lošije i puno manje možemo kupiti za plaće i mirovine nego što smo mogli prije godinu dana, a ove mjere u tome nam neće pomoći, odnosno pomoći će nam malo, ali ne koliko su nas ukopali”, rekao je.

Podsjetio je na cijenu najbanalnijeg proizvoda, kokošjih jaja, te kako smo deset jaja prije godinu dana kupovali za 10 kuna u trgovini, dok danas za njih izdvajamo 20 kuna. Istaknuo je da plaće nikome nisu narasle toliko i da zato imamo prosvjede sudaca, liječnika, profesora i sindikata.

”Sada su s ovom slijepom politikom dobili za neprijatelje lokalnu samoupravu, zato što se radi populistički. A u najtežoj situaciji su upravo ljudi s najmanjim primanjima. To je politički diletantizam i cinizam. Zašto cinizam? Zato što je teza ‘ovo radimo da bismo podigli životni standard građana’ apsolutno cinična, jer ovo što rade, rade da omoguće ljudima da prežive. Tu o dizanju standarda apsolutno nema govora jer se ove najugroženije skupine bore da prežive, a toga, izgleda, Vlada i premijer nisu svjesni”, zaključio je Penava.