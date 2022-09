PLENKOVIĆ KORISTI VUČIĆEVO VELIKOSRPSTVO: Na tajnim sastancima dogovorena strategija za održavanje HDZ-a na vlasti, vadi aduta iz rukava! ‘Tim koji smo skupili je vanserijski’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U jeku energetske krize, posljedica pandemijskih mjera i rata u Ukrajini, u pozadini se hrvatski političari polako, ali sigurno pripremaju za idući izborni ciklus. Redovni parlamentarni izbori u Hrvatskoj trebali bi se održati ne tako daleke 2024. godine, a tada bi u kompletu trebali doći izbori za Europski parlament i oni dakle nama važniji, izbori za Hrvatski sabor.

Oni mudriji, prekaljeni političari znaju da nije prerano početi slagati kockice i mozaik s kojim bi krenuli na pohod na ugodne fotelje u Saboru te da su dvije godine idealno razdoblje za pripremu predizborne strategije i stvaranja sporazuma i prešutnih dogovora o nenapadanju.

Pisali smo kako se hrvatska politička ljevica poziva na ujedinjenje iako se Možemo i SDP u Zagrebu pred očima javnosti razilaze, no vjetar u leđa lijevoj strani političke polutke dala je premoćna pobjeda Ivice Puljka u Splitu na kojima je, seks aferi unatoč, pregazio HDZ-ova doktora Zorana Đogaša.





Svatko ima svoga konja za utrku

No, ima i Andrej Plenković jakog asa u rukavu i sve se više govori o projektu kojim namjerava zadati protuudarac galopirajućoj ljevici i pripremiti sve za održavanje dugogodišnje vladavine HDZ-a i partnera.

Tako bi udruga ZRIN Damira Vanđelića trebala biti dodatak Plenkovićevu mozaiku te bi mogla poslužiti za održavanje HDZ-a na vlasti i nakon idućeg izbornog ciklusa.

Od izvora bliskog Vanđeliću doznajemo kako se redovito odvijaju dogovori jer u kriznim vremenima “nema vremena za čekanje”.

“Udruga sad već radi kao podmazana, a tim koji smo skupili je vanserijski. Tim stručnjaka, dobro znanih i javnosti i poslovnom i intelektualnom miljeu zna što treba učiniti da bi Hrvatska išla naprijed. Vanđelić se već dobro zna s kakvim ljudima u politici ima posla i neće se žuriti u donošenju odluka i biranju partnera, no kad dođe trenutak, spremni smo preuzeti i odgovornost za upravljanje Hrvatskom”, rekao nam je naš izvor kojeg se spominje kao jednog od ministara u budućoj vladi.

A osim dnevno-političkih tema, redovito se burno i u susjedstvu pa tako Aleksandar Vučić iz dana u dan šalje otrovne strelice prema Hrvatskoj što utječe i na domaću političku scenu.

U subotu 17. rujna istekao je period unutar kojeg je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želio doći u posjet Jasenovcu, a kojeg su srpske vlasti navele u protestnoj diplomatskoj noti nakon što su ga u srpnju vratili s granice u pokušaju da uđe u Hrvatsku bez prethodne najave.









Ništa se po tom pitanju s hrvatske strane nije poduzelo te do tog dolaska neće doći.

Ono što je poznato ljudima bliskima premijeru jest da su Vlada i HDZ tu zauzeli čvrst stav prema Srbiji i redovitim huškanjima od strane Vučića i njegovih trbuhozboraca Aleksandra Vulina i premijerke Ane Brnabić.

Imaju svoje ciljeve

U HDZ-u se drže da kakav-takav suverenistički stav prema Vučićevoj Srbiji održava mir unutar stranačkog tijela i birača koji redovito Andreju Plenkoviću zamjeraju da je otišao previše “lijevo” te da se previše dodvorava Bruxellesu.









Zna to dobro Plenković te mu nije došlo u obzir ispoštovati fantomski rok kojeg mu je zadao srpski vođa, ako vrsni diplomat on i njegovi najbliži suradnici sposobni su pronaći način za udovoljiti svim stranama ako će za to biti potrebe iako je teško očekivati da će Vučić pristati na bilo kakav kompromis te ovu situaciju koristi samo za jačanje svojeg političkog položaja u Srbiji.

Iz Vlade stižu jasni signali da su današnje okolnosti za dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac neprovedive zbog sudskog procesa koji 14. listopada na Višem sudu u Beogradu počinje protiv četvorice umirovljenih hrvatskih pilota iz Domovinskog rata.

Podsjećamo, srpska strana tvrdi da su naši piloti odgovorni za raketiranje dvije srpske izbjegličke kolone u BiH u kolovozu 1995. te da su prouzročili pogibiju ukupno 13 civila. Čak i da sam Vučić kao što je učinio prošle i opet krajem veljače ove godine službenim kanalima zatraži da mu se omogući prelazak hrvatske granice kako bi zapalio svijeću i položio cvijet u Jasenovcu, to mu vrlo vjerojatno ne bi bilo dopušteno.

Neka zaboravi na to

Također, hrvatski premijer je prije dva mjeseca objašnjavao da veljača nije bila pogodna za Vučićev posjet Jasenovcu jer je tada bio uhićen ministar Darko Horvat, a spekuliralo se i da je USKOK zainteresiran za također članove njegove Vlade Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića.

“Svi mogu u Jasenovac, ali postao je zabranjen grad za jednu osobu, onu koja se nalazi na čelu Srbije. Spominjali su i da će me hapsiti, da ne mogu položiti cvijet. Svi drugi to mogu, samo ja ne mogu. Ipak, zadovoljan sam jer od 1945. nije se toliko pričalo o Jasenovcu kao kad su meni zabranili da tamo položim običan cvijet”, izjavio je Vučić. Poručio je kako jedva čeka položiti u Jasenovcu taj cvijet i odgovoriti na sva pitanja, ali u jednom je trenutku priznao da “ne vjeruje da ima išta od toga”. Ponovio je govorio i o stradanju članova svoje obitelji u Drugom svjetskom ratu, uz dodatak da oni, kao ni Vučić sam, nisu nikome ništa učinili.

A Vučić i njegovi kolege te predstavnici Republike Srpske prije desetak dana su pak proslavili takozvani Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave odakle su se opet mogli čuti nimalo europski nastrojeni tonovi te poznate mitomanske teorije.

I ta proslava bit će samo argument hrvatskim vlastima da nađe način da Vučićeve igre ostanu samo igre, a u praksi budu unaprijed zaustavljene.

U jeku toga HDZ je pogođen aferama iz dana u dan, nakon otkrivanja kriminala vrijednog milijardu u INA-i u koji su naravno umočeni članovi te stranke, PR magovi i stranački stratezi odlučili su iskoristiti Vučićevo redovito divljanje za skretanje očiju javnosti s hrvatskim problema i odgovornosti njihove stranke.

Planira se krenuti u potpunu ‘plenkovićevizaciju’ Hrvatske koja bi osvijetlila obraz premijeru kojeg sve više nagrizaju afere i krimeni njegovih najbližih suradnika i partnera.