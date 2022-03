PLENKOVIĆ KOMENTIRAO ‘PUTINOV POPIS!’ Šalje neustrašivu poruku: Kremlj ostaje sve usamljeniji, rat ne posustaje

Jedanaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sinoć je pozvao Ukrajince da nastave s otporom, a iako se diljem zemlje vode velike borbe, broj izbjeglica koji bježe od rata u Ukrajini bi uskoro mogao porasti na preko 1,5 milijuna ljudi, objavila je UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR, dodajući da je to najbrže rastuća izbjeglička kriza u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Zelenski od Amerikanaca traži pomoć u vidu novih sankcija Rusiji i zabranu leta nad Ukrajinom. Situaciju pratite iz minute u minutu na našem portalu.

16:00 Kazahtan dopustio prosvjed protiv rata u Ukrajini

Kazahstan, država saveznica Rusije, odobrila je ovaj vikend održavanje prosvjeda protiv rata u Ukrajini jer se kazahstanska vlada nastoji distancirati od Moskve kako ne bi bila uključena u sankcije Zapada.

Režim ove bivše srednjoazijske republike općenito zabranjuje demonstracije, no u subotu je dopustio okupljanje otprilike dvije tisuće prosvjednika u središtu Almatija, glavnog ekonomskoga grada zemlje. Kazahstansko ministarstvo vanjskih poslova proteklih je dana isticalo neutralnost zemlje otkako je Rusija 24. veljače počela invaziju na Ukrajinu.

15:30 Macron i Putin na telefonu dva sata

Ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je danas s francuskim predsjednikom telefonom. Poziv je trajao sat vremena i 45 minuta, objavio je Macronov ured. Zasad još uvijek nema detalja o razgovoru. Lideri Francuske i Rusije razgovarali su telefonom i u četvrtak, a taj razgovor je na Macrona ostavio dojam da je Putinov cilj zauzeti cijelu Ukrajinu, rekao je francuski dužnosnik

15:00 Plenković komentirao “Putinov popis”

Hrvatska je primila više od dvije tisuće ukrajinskih izbjeglica i ne kani tu stati u pružanju pomoći, rekao je danas u Dubaiju premijer Andrej Plenković, kamo je stigao na obilježavanje Nacionalnog dana Hrvatske na svjetskoj izložbi EXPO. Poručio je da je “spreman” cijeli sustav koji je vlada uspostavila za primanje ukrajinskih izbjeglica.

“Vrijeme je da pokažemo veliku solidarnost, i to zaista i činimo”, rekao je Plenković koji je u Dubaiju posjetio i ukrajinski paviljon. Komentirajući navode Kremlja da je ruski predsjednik Vladimir Putin naručio popis država koje su uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu, premijer je rekao da Hrvatska stoji iza svog djelovanja prema Moskvi.

“Mi smo donijeli svoje odluke, dio smo Europske unije i NATO-a, dio onih zemalja koje poštuju međunarodno pravo i poredak i respektiraju granice drugih država. Stojimo iza svojih odluka neovisno o tome kakav će popis biti”, zaključio je premijer.

14:48 U Rusiji privedeno više od 2000 prosvjednika

Ruska policija privela je u nedjelju više od 2034 osobe na antiratnim prosvjedima u gradovima diljem Rusije, objavio je OVD-Info.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju stotine ljudi koji marširaju Moskvom uzvikujući “Ne ratu!” i “Sramota!”

14:27 Iz katedrale u Lavovu po prvi put nakon Drugog svjetskog rata iznesen kip Isusa Krista

Volonteri su danas iznijeli kip Isusa Krista iz katedrale u Lavovu kako bi se zaštitio od potencijalnog napada, javlja Kyiv Post. Posljednji put kada je kip bio iznesen iz katedrale je bilo u Drugom svjetskom ratu.

Jesus Christ statue being taken out of Armenian Cathedral of Lviv, #Ukraine, to be stored in a bunker for protection. The last time it was taken out was during WWII. pic.twitter.com/mx2YCB4gAT

— KyivPost (@KyivPost) March 6, 2022