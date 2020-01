Plenković komentirao Beljaka i UDBU: ‘Ponašanje mu je nenormalno, nekulturno i primitivno’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković iz Strasbourga je, gdje predstavlja prioritete hrvatskog predsjedanja Europskom unijom, komentirao tvit čelnika HSS-a Kreše Beljaka o ubojstvima političkih migranata.

“Mislio sam da ćete me nešto pitati o gospodinu Beljaku i njegovim fantastičnim, nije to smiješno, gledam medijske reakcije naročito jednog dijela medija koji gotovo samo da ne kažu ‘Eto, malo se zaletio’. Da je to napravio netko iz HDZ-a ili netko od opcija koje su desnije od nas bilo bi zgražanje, napadi, osude na entu i gotovo prijave ovdje europskim institucijama.

Takva vrsta ponašanja nekoga koji je u krajnjoj liniji dao potporu novoizabranom predsjedniku koji je imao parolu normalno je sve samo ne normalno, to je nenormalno, nekulturno, primitivno, divlje. Taj je isti Beljak kada sam bio ovdje prije dvije godine predstavljao našu viziju budućnosti Europe u Europskom parlamentu našao za shodno da komentira, kritizira i posprdno aludira na činjenicu da sam govorio na pet jezika.

On takav kakav je: nekulturan, primitivan, čovjek koji lažno optužuje ljude koji su praktički izborili hrvatsku samostalnost onakvim rečenicama je usto i nepismen, nije u stanju sastaviti ni onih 150 banalnih znakova na Twitteru. Meni njegova isprika zajedno s njegovim ponašanjem i onima koje podržava ne znači apsolutno ništa, mislio sam da ćete me to sami pitati”, rekao je premijer novinarima u Strasbourgu.