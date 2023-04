Plenković: ‘Jučer je ravnateljica podnijela ostavku. Što se nas tiče, to je interna tema DORH-a’

Autor: I.G.

Premijer Andrej Plenković u srijedu je sudjelovao na otovrenju Stonske obilaznice nakon čega je dao izjavu za medije.

“Ovaj će projekt siguran sam omogućiti kvalitetniji i sigurniji život stanovnicima ovog dijela naše zemlje”, rekao je premijer i pohvalio se nizom drugih infrastrukturnih projekata koji su završeni ili su u tijeku.

Komentirao je i ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.





“Što se toga tiče, jučer je ravnateljica podnijela ostavku glavnoj državnoj odvjetnici, ona je o ostavci i okolnostima zašto se ona dogodila upoznala ministra, on me danas obavijestio i ja ću svakako nastojati i osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom da pobliže saznam o čemu se radi. Što se nas tiče, to je interna tema DORH-a, oni moraju objasniti javnosti što se točno dogodilo”, rekao je Plenković.

Upitan o slučaju iz sisačke bolnice u kojoj su u jedan krevet stvariji dvije bolesnice rekao je da ne zna ništa o tome, ali da to baš nije normalno te da je siguran da je ravnatelj već reagirao na to.

“Ne trebate baš biti neki pametnjaković da znate da ne možete dozvoliti da dvije osobe spavaju u istome krevetu”, rekao je.