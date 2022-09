PLENKOVIĆ JEDNOM MJEROM BROJNE GRAĐANE OSUDIO NA SMRZAVANJE? Umirovljenica otkrila ono što je premijer zaboravio spomenuti

Autor: Ivana Jurišić

U sklopu mjera za pomoć građanima koji se bore s inflacijom, Vlada je donijela odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena. Isto tako, najniže mirovine će od 1. siječnja iduće godine porasti za tri posto. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) za kolovoz te mirovine prima nešto više od 278.000 građana.

”Došli smo do povećanja cenzusa na 4.360 kuna najviše mirovine, za koju će umirovljenik dobiti jednokratni dodatak. Iznosi su ostali isti – za najniže mirovine 1.200 kuna, a za najviše 400 kuna. Nema prijava, kao što ih nije bilo ni prošlih puta. Od 1. listopada ide za hrvatske korisnike, a u prosincu za umirovljenike koji primaju mirovine iz inozemstva”, objasnio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Jednokratno novčano primanje radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata Vlada je isplatila već jednom, u svibnju ove godine,





Pomoć do 1.200 kuna

Tada su korisnici koji imaju mirovinu do 1600,00 kuna dobili jednokratno novčano primanje u iznosu od 1200,00 kuna. Korisnici mirovine u iznosu od 1600,01 kuna do 2100,00 kuna dobili su 900 kuna jednokratnog novčanog primanja, korisnici mirovine u iznosu od 2100,01 kuna do 3 100,00 kuna su dobili 600 kuna, a oni s mirovinom od 3 100,01 do 4 100,00 kuna dobili su 600 kuna.

Jedna od umirovljenica koja ima pravo na dodatak je Marija iz Splita koja će dobiti 600 kuna.

“To nam neće biti dosta ni za jednu ratu struje ove zime. Grijemo se na termo peć, a zimi nam rata zna doći i do 800 kuna”, objašnjava Marija koja je zabrinuta i zbog najave Vlade da će oni građani da prosječnom godišnjom potrošnjom do 2.500 kilovatsati struje plaćati 59 eura po megavatsatu, a za potrošnju povrh toga prosječno 88 eura.

Teška sudbina

“Ne čini mi se to pošteno. Kako ovako stoji moći ćemo grijati sat, dva navečer, a ostatak vremena ćemo se smrzavati”, rekla je Marija koja kaže i kako nije u redu jednako dati kućanstvima gdje su dva umirovljenika i onima gdje je samo jedan.

“Kažnjavaju sve one koji se nisu oženili i udali”, zaključila je.