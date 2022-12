PLENKOVIĆ JE U VELIKIM PROBLEMIMA? Ni njegovi više nisu sigurni: ‘Teško da će odluka u obuci biti usvojena’, oporba grmi: ‘HDZ skuplja žetone po mračnim hodnicima’

Autor: M.P.

Hrvatski sabor u petak će na izvanrednoj sjednici glasati o brojnim točkama, među kojima o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM.

Glasovanje se očekuje oko 13 sati i, kako je najavio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, moglo bi potrajati čak dva sata.

No, čini se da će dvotrećinska većina, odnosno 101 zastupnička ruka, koliko treba vladajućima, biti teško dostižna.





Priznao je to i saborski zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) i član vladajuće većine Hrvoje Zekanović. Kaže, “kako stvari stoje, odluka o obuci teško biti usvojena”.

“Ne postoji nikakva razlika u osjećaju koji će danas imati Kim Jong-un, Ali Hamnei, Putin, Asad, Vučić, to je jako bitno – Vučić, Dodik i Pavliček, Penava, Petrov, Grbin, Benčić, Orešković i slični. Između tih ljudi ne postoji razlika. Oni su danas saveznici, misle i rade rade istu stvar. Nema razlike, oni će biti zadovoljni ako odluka danas ne bude usvojena, odnosno kako stvari stoje bit će teško usvojena. I to je gola istina”, rekao je Zekanović.

Dodaje da je “jedini razlog desnih stranaka za takvo postupanje da se podilazi rusofilima u Hrvatskoj”. Na pitanje postoji li mogućnost da se glasanje odgodi, odgovorio je: “Koliko ja znam, ne”.

Bačić još ne odustaje

Šef Kluba HDZ-a Branko Bačić ipak još ne odustaje, novinarima je pri dolasku na sjednicu rekao da još nisu razgovarali o mogućnosti odgode glasovanja.

“Razgovaramo s klubovima. Ima nade”, poručio je.

Grbin: HDZ skuplja žetone po mračnim hodnicima

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin jutros je u Saboru rekao kako oni ovu odluku neće podržati.









“Danas ćemo glasati o Zakonu o radu koji radnike ni izbliza ne štiti radnike kako bi trebao, o zdravstvenoj zaštiti, obveznoj zdravstvenom osiguranju kojim se puzajućim koracima uvodi privatizacija. Ali to nije u prvom planu, već kako će Sabor glasati o misiji u Ukrajini.

Zato što je Plenković svojim ogromnim egom i megalomanijom to pretvorio u sve osim u glasanje o pomoći Ukrajini. Danas odlučujemo hoćemo li Plenkoviću dopustiti da preuzme sve poluge upravljanja Hrvatskom, da u maniri ‘mogu što hoću’ provede mini državni udar. Mi ćemo se rukama nogama boriti protiv toga, ovakvo skupljanje žetona po mračnim hodnicima nije prihvatljivo. Ako se Sabor na to želi srozati, to nije naša odgovornost. Ovo s Ukrajinom nema veze, već kakva će Hrvatska biti država”, rekao je Grbin,