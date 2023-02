PLENKOVIĆ JE STVARNO LJUT! ‘AP’ ga košta živaca, za sve krivi ‘poglavicu Milanovića’ i oporbu: Vade ga iz čistoće da ga operu šmrkom

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice Vlade.

Upitan zašto u Hrvatskoj cijene rastu, a svugdje padaju, Plenković je rekao da nema svađe između Vlade i trgovaca.

“Teza koju smo rekli prije mjesec dana, nema nikakvog razloga da bi netko pretjerano zaokruživao cijene. Vidjeli ste i po vijestima Inspektorata da je tu bilo ne zaokruživanja, nego neopravdanog dizanja cijena”, rekao je Plenković.





Ponovio je da je Vlada u vrijeme najveće krize ostvarila dva strateška interesa, a to je članstvo u eurozoni i Schengenu. Rekao je i da oni koji nisu ušli u eurozonu imaju još goru stopu inflacije nego mi”, rekao je Plenković.

Premijera su novinari pitali o rastu cijena plina i struje. “Mi smo zadužili ministre da pripreme i analiziraju situaciju za nakon 1. travnja. Poanta je bila da djelujemo na vrijeme i prođemo kroz jesen i zimu bez većih problema”, rekao je Plenković.

O aferi AP

Upitan je li zbog poruka u aferi AP bio pozvan na obavijesni razgovor, Plenković je rekao da nije.

“Prije otprilike dva tjedna na jednoj je televiziji bila sakrivena anketa na kojoj mi imamo 30 posto, a SDP 11 posto. Nakon te sakrivene ankete nastaje potpuni kaos opozicije. Što je logično. Oni su na koljenima, sve bitne teme je riješio HDZ, ušli u europodručje, u Schengen, suzbili krizu, dosegli investicijski kreditni rejting, imamo najveći broj zaposlenih, najmanji broj nezaposlenih, 40 posto višu plaću nego kad smo došli. I oporba nema što i ovo je strategija da kreiraju svaki dan neku ‘ne’ temu da bi se kreirao kaos. Kao što je i ova tema o pomorskom dobru. Niti je zakon još kreiran, ići će u prvo čitanje, ići će u drugo čitanje, ali ne, okvir je ‘HDZ krade plažu’. Kakve su to gluposti? Predvodnici su ovi iz Možemo! i Zagreba. Oni su sada postali glavni za more i priobalje. Onda profesor Sakoman, izlazi s temom u kojoj doslovno ide optužiti sina ministra Medveda”, rekao je Plenković.

Teze je da su pukle poruke od Rimac jer se netko od ovih ljudi našao kao tema. Tema je kaos, rekao je Plenković.

‘Opozicijski poglavica Milanović’

“Ponedjeljak. Naš poglavica opozicijski, Milanović, brutalno izvrijeđa vašeg kolegu. 40 minuta torture. Citiram gospodina Hrstića. Ja to nisam gledao, ali sam čitao kolumnu u kojoj je posljedica da njegovi savjetnici dozivaju veleposlanike jedne zemlje koja je spomenuta i kažu, joj, oprostite, bio je lapsus. Lapsus. 40 minuta stavova o Rusiji, Ukrajini, Srbiji, Kosovu. I onda neki politički tjednik, tu večer kad izlazi, ignorira Petrinju. Nema ni retka, nula, zero. Jedne rečenice nema o nastupu poglavice u Petrinji i stavova koji ruiniraju vanjskopolitički kredibilitet Hrvatske. To ništa. I onda ide operacija spašavanja našeg poglavice. Da skrenemo pozornost, jer su čak i oni vidjeli da je lapsus tako velik, kao Himalaja i da ga ne možemo spasiti nikako nego da prebacimo fokus na HDZ. Taj isti tjednik izvlači iz gliba gradonačelnika Zagreba u komentarima. Zločesti ovi koji rade u smeću i Čistoći, on dobar, njemu se podmeće. Ništa o napadu na vašeg kolegu u Petrinji, sve baci glib na HDZ, a izvlači iz Čistoće gradonačelnika. I sad se mi neiskusni moramo loviti za taj parangal. Pa naravno da nećemo”, rekao je Plenković.









“I danas taj Hajduković, koji je došao plakati meni i Božinoviću kad su mu provalili u stan u Osijeku ili gdje već živi, on sad kaže daj kaznene prijave”, dodao je Plenković.

“Danas Hajduković koji je došao plakati kod mene kad su mu provalili u stan, sad diže kaznene prijave. Godinu dana pred izbore im nije lako, idu svjesno pratiti poglavicu (Milanovića) u politici koja je katastrofalna, to je očaj opozicije koja mora svaki dan vaditi ne-temu. A što je AP? Andrej Plenković. Ja sam shvatio da je to Anthony Perkins, Norman Bates, Psiho…”, rekao je premijer.

Može li za bliske suradnike dati ruku u vatru da nema nezakonitosti, pitaju ga?









“Milić je sve objasnio, imate vremenski slijed, izjava Hrvatskih šuma, ali ne, nastavljamo. To je komunikacija u kojoj se Milić informira, jedna vaša kolegica je napisala članak kao presuda. Nama se svi dolaze buniti. Poglavica radi pritisak na Dorh, kada će već po Banožića. Kako se na javnom natječaju od svih u Splitu baš Đerek zaposlila, a oni svi ucviljeni moraju u Njemačku”, rekao je Plenković.

Zašto se Milić interesirao za tog gospodina?

“Pitao je jer ga zna. Taj čovjek o kojem se radi je 10 dana prije zaposlen. To je komunicirano”, kratko je komentirao.

Shvaćate li da ljudi neće isto reagirati na poruku ministra, vašeg glasnogovornika nego nekog drugog?

“Ovaj ga je samo informirao o tome. Ja mislim da je najbolje da se mi svi izuzmemo od posla koji imamo, izuzet ćemo se od intervencionističke politike. Zašto je nešto što postoji pet mjeseci, jedna druga kuća provjerila i nije objavila, a ovi su išli spašavati poglavicu iz gliba. Bitno je tajming, oprema. Novinar vadi ovoga iz čistoće da ga opere šmrkom, a ima 150 stranica protiv HDZ-a. To je politička agenda spašavanja jataka koji je počinio lapsus u Petrinji!”, rekao je premijer.

Zašto su svi protiv vas?

“Tko vama govori? Njima naloge daje Milanović, Grbin, Grmoja, Benčićka. Oni moraju ići u grad Split i gledati kako je ova koja politički radi protiv nekog našeg ministra dobila to mjesto. Kako to nije tema? Oporba koja je na podu koristi sve, nismo mi vesla sisali niti gledati kako da šutimo i ne reagiramo. Sve je dio političke strategije”, smatra premijer.

Normalno mu je da se ovakva komunikacija suradnika nastavi?

“Opozicija će prema Vladi bacati sve u eter ne bi li iskreirali atmosferu da nešto nije u redu i da država ne funkcionira. Moja zadaća je da državu vodimo na viši standard. Poglavica iz gliba nama docira, a prije koji dan iznosi vojne tajne o stanju naoružanja i municije, netko to može iskoristiti. Tema su neke porukice i inicijali. Što kaže šalabahter”, pitao je novinarku.

Novinarka mu je pročitala poruku upućenu Marku Miliću, on je rekao da ne razumije o čemu se tu radi.

“Ja se sedam godina ne izuzimam od niti jedne krize, zahvaljujući tome imamo političku stabilnost, reforme, zato smo ušli u euro, Schengen, limitirali inflaciju, dobili Rafale”, rekao je i dodao da nikada nije slao poruke u kojima se on raspitivao za nečije radno mjesto. Ima li ovakvih stvari kada Benčić dolazi na sastanke u Holding, kada se ova Đerek zaposli u Splitu? Poglavicu se vadi iz gliba, jako puno aktera to radi iz pristranog angažmana”, zaključio je konferenciju.