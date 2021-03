PLENKOVIĆ JE POSTAO DIKTATOR! OVAKO SADA VODI HDZ! Otkriven paravan: Ovo su imena koja iz sjene upravljaju ministrima! Plenković vjeruje samo njima

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Nervoza koja je HDZ-om zavladala uoči svibanjskih lokalnih izbora, a koja je uz ostalo rezultirala odljevom mozgova, odrazila se i na Vladu. To nije čudno s obzirom na to da Vladu vodi prvi čovjek Hrvatske demokratske zajednice, Andrej Plenković, čovjek koji prvu godinu svoga novog mandata proživljava prilično turbulentno. Niže se kriza za krizom i pada na Plenkovićeva pleća koja sve teže podnose nalete nezadovoljnika s domaće političke scene.

Plenković je ipak jedan drugi, briselski tip političara koji je spletom okolnosti i spletom političke sudbine svoj rječnik morao prilagoditi balkanskoj političkoj sceni i prizemnim obračunima, što vjerojatno teško pada poliglotu koji na europskim pozornicama simpatije tamošnjih velikih vođa privlači svojim savršenim poznavanjem stranih jezika. Ovdje, u domovini, jezik je osjetno drugačiji, osjeti se bahatost, razgovara se povišenim tonovima i pomalo svisoka, kako to i priliči atmosferi u kojoj se našao Andrej Plenković, čovjek čijem se stilu počinju čuditi i njegovi najlojalniji suradnici. A i ta lista najlojalnijih sve je tanja i sve bljeđa.

Kobni mandat Sanadera

No u HDZ-u kažu da tako obično biva u drugim mandatima. A ako oni to kažu, treba im vjerovati jer vrlo dobro i ovi koji danas okružuju Plenkovića znaju kako je turbulentno počeo i kako je brzo završio drugi mandat Plenkovićeva prethodnika Ive Sanadera. Na listi suradnika iz Vlade kojima Plenković vjeruje i u čiju stručnost ne sumnja nalaze se tek tri imena.

Prvo je ono njegove vjerne, dugogodišnje suradnice i poslušne ministrice kulture Nine Obuljen-Koržinek. Njezin rad Plenković nikada ne provjerava, slijepo joj vjeruje, ima odriješene ruke za kreiranje reformi, ali i za svoje odmjerene medijske istupe koji nikada nisu stvarali probleme ni Vladi ni premijeru. Odriješene ruke, ali i veliko povjerenje predsjednika Vlade trenutno ima i Nikolina Brnjac, žena koja je Plenkovića stručnošću osvojila i razoružala još prije par godina. Od tada se Brnjac trenirala za ministricu, a Plenković do danas nije prežalio što je popustio Anušiću i postavio je na čelo Ministarstva turizma, a ne na čelo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a, gdje bi se prikazala u znatno boljem svjetlu nego u turizmu u kojem se zbog koronakrize ionako ne može previše učiniti.

Premda Plenković nema ništa protiv mlade ministrice Tramišak koja je zauzela resor namijenjen njegovoj miljenici Brnjac, svjestan je da ona nije njegov, već kadar osječkog župana i s njom je oprezan. Opreza zato nema kada je riječ o šefu diplomacije Goranu Grliću Radmanu. Njega na popisu ministara smatraju trećim stupom Plenkovićeve vlade i čovjekom koji uživa veliko Plenkovićevo povjerenje.









Plenkovićevi ministri iz sjene

Naravno, uz ova tri glavna stupa Plenkovićeve vlade ne smije se zaboraviti Tomu Medveda. Ministar branitelja odavno je prepoznat kao najvažniji Plenkovićev saveznik. S njim premijer nije blizak samo politički nego i privatno te ih se u HDZ-u, ali i u Vladi, smatra prijateljima. Predsjednik Vlade zadovoljan je angažmanom ministra Zdravka Marića, no on je prgavac i svadljivac, njegov mu se gard ne sviđa previše te nerijetko ulaze u konflikte koji ostaju na razini profesionalnih. Hladan odnos i distancu Plenković njeguje i s ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem, a kako doznajemo, posao ministra Malenice iz sjene zapravo obavlja Nediljko Dujić, prvi čovjek šibenskoga HDZ-a. Njemu je Plenković prepustio teren u Ministarstvu uprave i pravosuđa, uviđajući da njegov mladi lav nijednu reformu ne može istjerati do kraja – tako je nedavno propala najavljivana reforma lokalne samouprave, a nedugo zatim i najave o elektroničkom polaganju državnih ispita kojima se nastojalo suzbiti njihovo namještanje po principu koji je provodila bivša državna tajnica Josipa Rimac.

U sjeni ministra Banožića sve konce vuče Damir Krstičević, a Plenković se uvelike oslanja i na Branka Bačića, HDZ-ovca koji je svoj status opravdao na unutarstranačkim izborima postavši jednim od potpredsjednika stranke. Bačić je od prvoga Plenkovićeva mandata dio njegova tima, a kandidaturom na stranačkim izborima Plenković je potvrdio njihove prisne odnose. Potvrda je uslijedila i pri sastavljanju Vlade, u kojoj je ostala Marija Vučković. Iako Plenković nije bio sklon produljiti joj mandat na čelu Ministarstva poljoprivrede, Bačić ga je ipak uspio nagovoriti da je zadrži.

No i bez toga Bačić je s vremenom stasao u najutjecajnijeg HDZ-ova kadrovika u dubrovačko-neretvanskom kraju, u kojem je izgradio mrežu pristaša. Njegovi kadrovi na rukovodećim su pozicijama u Lučkoj upravi i ACI-ju, a Bačićevim kadrom smatra se i dubrovački gradonačelnik Mato Franković koji bez povišenih tonova i tenzija koje su obilježile niz drugih organizacija kreće u borbu za još jedan mandat, istodobno zadržavajući svoj status saborskog zastupnika, koji mu mnogi zamjeraju jer se neredovito pojavljuje na svome radnom mjestu u parlamentu.









Zamrznuti odnosi

Sve donedavno na popisu Plenkovićevih najvjernijih suradnika stajalo je i ime ministra Božinovića, no s prvim čovjekom Nacionalnog stožera i policije Plenković već neko vrijeme ne surađuje onako prisno kao prije. Osim što je rejting Stožera spao na niske grane, Plenković je Božinoviću zamjerio način na koji je pristupio europskim prozivkama na račun hrvatske policije u vezi s nasiljem nad migrantima. Naime, za razliku od premijera, Božinović je stao uz ljude kojima je nadređen, a Plenković je smatrao da time nepotrebno i bez stvarnog uvida u situaciju glumi sindikalista. Ipak, nešto upućeniji sugovornici bliži Božinoviću navode kako premijeru ministar ne odgovara zato što on nije tipičan savjetnik. Božinović je nerijetko, kada je savjetovao premijera, znao biti kritičan, i konstruktivan, a to Plenkoviću ne odgovara pa se sada okružio ljudima koji ga slijepo i bez jasnih kriterija podupiru u svemu što radi.

Takve u HDZ-u nazivaju klimavcima. Mahom su to nedokazani mladi ljudi, bez legitimiteta, a cijenu njihova nekritičnog pristupa mogao bi platiti Plenković, koji počinje gubiti tlo pod nogama u strahu od debakla na lokalnim izborima. Upravo je zbog toga već sada odlučio pripremiti teren za svoj opstanak pa se uključio u rad većine ministarstava u Vladi, režući listu onih kojima vjeruje. U isto vrijeme, sve je manje ministara koji mogu samostalno donositi odluke. Pravila su vrlo precizno postavljena, Plenković s ministrima komunicira samo preko svojih suradnika Frke Petešića i Tene Mišetić.

Osobna odobrenja

Bez njihove pripreme ministri ne smiju medijski istupati i njima se prosljeđuju novinarski upiti ministarstvima. Tek nakon što ih Plenkovićevi ljudi odobre, odgovori na pitanja šalju se redakcijama, a odluke najprije stižu pred Plenkovića, koji o njima vijeća sa svojim suradnicima, provjerava hoće li ga netko kontaktirati i eventualno na neki ministarski prijedlog reagirati i tek se onda, nakon desetak dana, odlučuje što dalje.

Niz ministara s kojima smo razgovarali, pa i niz njihovih bliskih suradnika, kaže nam kako je ovakvom hijerarhijom Vlada izgubila svaki smisao, Plenković se postavio autonomno, a u isto vrijeme i on, ali i ministri pucaju od pritisaka, prijete odlascima, na što se Plenković ne osvrće previše. U posljednje se vrijeme Plenković ozbiljno zainteresirao i za kadroviranja. Bez njegove dozvole ni jedno imenovanje nije moguće provesti, međutim, kriterij nije stručnost, nego lojalnost. Javna potvrda za to je Podravka, na čije je čelo doveo svoju prijateljicu i bivšu ministricu Martinu Dalić, ali se iste takve igre odvijaju i daleko od očiju javnosti u nizu drugih javnih poduzeća i agencija, pa čak i u ministarstvima.









To što Plenković osobno kadrovira na svim razinama u državi, nastojeći čvrsto držati sve konce u rukama, u stranci, ali i u Vladi smatraju prvim pokazateljima njegove slabosti i nesigurnosti kroz koje se ogleda strah za vlastitu poziciju. Ako se ovakvo stanje i ova razina nepovjerenja nastave, to neće dobro završiti za stranku, za Vladu, ali ni za premijera Andreja Plenkovića koji se sve teže nosi s problemima koje mu je donio drugi mandat, koji je toliko silno želio da je mimo reda otišao na parlamentarne izbore, s kojih možda jest izašao kao pobjednik, no ta pobjeda posljednjih tjedana počinje poprimati gorak okus.