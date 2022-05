‘PLENKOVIĆ JE OSOBNO SPRIJEČIO UHIĆENJE MILOŠEVIĆA I PUPOVCA!’ Vidović Krišto žestoko tuče po premijeru: ‘Ovo je svrha Vašeg djelovanja’

Autor: Ivor Kruljac

Nezavisna saborska zastupnica, Karolina Vidović Krišto, reagirala je na situaciju s DORH-om, kao i sa ocjenom Ustavnog suda kako je referendum o covid potvrdama neustavan.

“Vaše ovotjedno javno priznanje da ste nazivali Glavnu državnu odvjetnicu te joj davali upute što kao Glavna državna odvjetnica treba raditi, jest jedan od najvećih skandala današnje Hrvatske. Svi oni u Hrvatskoj koji su si postavljali pitanje zbog čega su hrvatski građani sve siromašniji i zbog čega moraju napuštati Hrvatsku, Vašim priznanjem da protupravno blokirate pravosuđe, dobili su odgovor. Hrvatska bi po svim objektivnim pokazateljima trebala biti uspješna i bogata država, a isključivo zbog zlouporaba, pravosudno-političko-medijskih moćnika, blokade institucija i nezakonitog djelovanja istih, Hrvatska ima probleme te je u ozbiljnoj egzistencijalnoj krizi”, rekla je Vidović Krišto u svome pismu, izravno se obraćajući premijeru Andreju Plenkoviću. Dodala je i kako Ustav nedvosmisleno navodi DORH kao neovisno pravosudno tijelo, dužno postupati protiv počinitelja kaznenih dijela i poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti imovine Republike Hrvatske.

“Vi ste, pak, u više navrata javno kršili ustavnu neovisnost Državnog odvjetništva, počevši od Vašeg skandaloznog privođenja bivšeg Glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana – kako bi od efikasnog sudskog progona zaštitili tadašnjeg zastupnika Tomislava Sauchu s ciljem da isti glasuje za Vašu vladu – sve do Vašeg javnog pritiska na DORH zbog uhićenja bivšeg ministra Darka Horvata, te ste osobno spriječili uhićenje Borisa Miloševića i Milorada Pupovca koji su činili identična kaznena djela kao i uhićeni Horvat. Vaše kršenje zakona i Ustava ima izravne posljedice na pravni poredak u Hrvatskoj, što posljedično čini glavnu prepreku za gospodarski razvoj Hrvatske i privlačenje stranih investicija”, ustvrdila je Krišto.





Agonija balkanske močvare

Krišto je nastavila kako, osim što je ustavna kategorija domaćeg državnog akta, jednakost svih građana pred zakonom također je i temeljna vrijednost Europske unije, koju Plenković ne poštuje. “Ne dopuštate hrvatskim građanima da budu ravnopravni građani Europske unije, već ste im odredili agoniju balkanske močvare, po kojoj moćnici mogu što hoće, a običan građanin mora trpjeti nepravdu na svakom koraku”, ocijenila je Krišto dodajući drugi europski lideri poštuju jednakost pred zakonom. Tako je spomenula slučajeve bivšeg austrijskog kancelara Sebastiana Kurza te bivšeg ministra pravosuđa Ujedinjenog Kraljevstva, Davida Wolfsona koji je fotelju u tamošnjoj vladi izgubio zbog kršenja pandemijskih mjera.

“Vaše skrivanje prihoda od države i državnih tvrtki odvjetničkog ureda Miroslava Šeparovića te ponašanje tog Šeparovića kao čelnog čovjeka Ustavnog suda jesu dokazi da Šeparovića držite pod kontrolom putem ucjena, kako bi on i slični njemu u Ustavnom sudu kršili Ustav i prava hrvatskih građana. Naime, moja pitanja već godinu dana o prihodu Šeparovićevog ureda uporno ignorirate, iako Vas Ustav obvezuje na odgovor. Po kojem to zakonu ili bilo kojem pod-zakonskom aktu izdaci državnih tvrtki ili same države, za odvjetničke usluge mogu biti tajna? Te izdatke plaćaju hrvatski građani koji imaju pravo na informaciju kako se troši njihov novac”, ocijenila je Krišto odnos vlade prema ustavnom sudu.

Blokada pravoduđa

Kao dokaz slizanosti Vlade i Ustavnog suda, istaknula je ovotjednu odluku o neustavnosti referendumske inicijative s 400 000 potpisa, a skrenula je pozornost i na suspenziju zakonske odredbe o sigurnosnoj provjeri sudaca. To su, nastavlja Krišto, dokazi kršenja Ustava i rada protiv interesa hrvatskih građana od samog Ustavnog suda.

“Svi razumni ljudi su svjesni da tako otvoreno blokiranje pravosuđa, kojega Vi provodite u Hrvatskoj, jest blokada cjelokupne države. Kontrola, pak, pravosuđa i onemogućavanje zakonskog djelovanja tog pravosuđa jest temelj Vaše politike, jer kada bi pravosuđe funkcioniralo na temelju Ustava i zakona, onda ni Vi, ni Martina Dalić, ni Ivan Paladina, ni Vili Beroš, ni Zdravko Marić ne biste bili ni politički ni gospodarski dužnosnici, već biste bili predmet tog pravosuđa. Jer, kada bi pravosuđe funkcioniralo onda bi hrvatski građani živjeli dostojanstveno i ne bi si trebali postavljati logična pitanja: Kako je moguće da dizel bude jeftiniji u Austriji gdje je plaća zaposlenika tri puta veća, a taj dizel ima cijenu skoro kao u Njemačkoj gdje je plaća skoro četiri puta viša?”, kritizirala je Krišto poteze državnog vrha. Upozorava kako sve EU vlade različitim mjerama olakšavaju svakodnevni život svojih građana, dok, upozorava vladajući imaju drugi prioritet.

“Nažalost, jedino čime se Vi bavite jest zaštita moćnika te imenovanje dubioznih osoba u vladu kao što je Vaš ministar Paladina ili ministar Filipović. Ministar Filipović kao ministar gospodarstva ne bavi se poslom koji mu nalaže njegova funkcija, ali zato ima vremena baviti se narcisoidnim detaljima kako će ga se potpisivati na dopisima”, osvrnula se Krišto na najnovijeg člana Vlade.

Vaš cilj je lagodan život moćnika

Uz sve navedeno, Krišto upozorava kako, dok se Vlada bavi sama sobom, građani mogu pomisliti kako uopće nemaju vladu, pošto joj isti uopće nisu ni u mislima.









“Inflacija te divljanje cijena od prehrane do energetike svakim danom osiromašuju svaku hrvatsku obitelj. Smisao postojanja vlade jest da svojim djelovanjem radi na poboljšanju standarda svojih građana. Vaše pak djelovanje ima za svrhu osigurati lagodan život Vama, Ivanu Paladini, Martini Dalić, Zdravku Mariću, Miroslavu Šeparoviću te drugim moćnicima“, prozvala je Krišto predsjednika vlade.