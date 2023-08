Plenković je odlučio, počinje bitka svih bitaka: ‘Neće se birati sredstva, nema talasanja’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Polako, ali sigurno političari su zakoračili u pretkampanju za super izbornu godinu koja nas očekuje za manje od godinu dana. Izbori za Europski parlament, parlamentarni izbori i na koncu godine prvi krug predsjedničkih izbora zasigurno čine pravu ‘političku čorbu’ u kojoj će se krojiti nova politička karta Hrvatske.

U svibnju je politički analitičar i komunikacijski stručnjak Zoran Pucarić za naš portal najavio planove premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, no ljeto je donijelo promjene unutar same vladajuće stranke.

A kakvo je stanje danas, da se iščitati i iz rečenica samog premijera: “Unutarstranačka dinamika uvijek je bila ključna za demokratski rast HDZ-a. Svatko ima pravo izraziti svoje stavove, no važno je da se to radi konstruktivno, u duhu jedinstva stranke. Naš fokus ostaje na osiguravanju stabilnosti zemlje i gospodarskom napretku, jer samo tako možemo odgovorno voditi Hrvatsku”, izjavio je Plenković na sastanku vrha stranke komentirajući već sad rastuće trzavice određenih struja unutar stranke.

Prijevremeni izbori?

Insajder iz HDZ-a rekao nam je kako su sve jači signali da će premijer ići u bitku za još jedan mandat, no najavio je i prijevremene izbore. Osvrnuo se i na uvijek prisutne frakcije unutar stranke koje se ipak na koncu priklone jačem.

Ovaj nam je prekaljeni HDZ-ovac rekao da se “sve uzburkalo nakon odluke Možemo i SDP-a da neće ići zajedno na izbore. To je dovelo do jakih borbi za mjesta na listama jer je očito da će HDZ s ovakvim izbornim sustavom osvojiti oko 65 mandata, a vjerojatno i više. Neki idu tako daleko da očekuju da će HDZ samostalno formirati vlast, a vrhuška najavljuje možda i prijevremene izbore”, prepričava nam kako dišu unutar stranke.

Na pitanje hoće li i nakon europskih izbora Andrej Plenković ostati premijer, naš je izvor odgovorio. “Očito je da postoji i jaka mogućnost napredovanja šefa dalje u europskim vodama. No, sumnjam da će on napustiti stranku i Hrvatsku, sam je svjestan koliko je očajna situacija na našoj političkoj sceni. Vidi da ga jedino netko iz HDZ-a može zamijeniti, ali o tome će on donijeti najbolju odluku”, nadovezao se i istaknuo kako je siguran da će HDZ kao i svaki puta do sada pokazati da je spreman preuzeti odgovornost za izazove koji su pred Hrvatskom.

















“Rasprave unutar stranke su prirodan dio političkog procesa. Međutim, važno je da se te rasprave ne pretvore u nepomirljive podjele. Oporba je trenutno rastrgana vlastitim nesuglasicama, dok HDZ ostaje fokusiran na pripremu za izbore kako bi nastavili raditi na boljitku Hrvatske. Jasno je i da se u ovoj političkoj borbi neće birati sredstva, a unutarstranačkim kočničarima treba poručiti ‘ne talasajte'”, zaključio je razgovor izvor iz HDZ-a.

Bilo kako bilo, kompletna politička scena već je uvelike u pregovorima za suradnje i kombinacije kako bi na vrijeme utrčali u finiš utrke koja će odrediti kako će se podijeliti kolač zvan udobne fotelje u parlamentu.

Saznajemo i da PR magovi i spin doktori imaju pune ruke posla te su se jaka politička imena ovoga puta odlučila PR strategiju razraditi na vrijeme, a ne u zadnji čas kako to u našoj političkoj areni najčešće biva…