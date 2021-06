‘PLENKOVIĆ JE NASJEO NA FORU KAO MALO DIJETE’! Analitičar za Dnevno o okršaju s novinarima: ‘Pao je na štos, mogao je to elegantnije riješiti’

Autor: Valneo Kosić

“Čovjek bi pomislio da vi želite biti urednik nekog hrvatskog medija. Mi ćemo vam rado pružiti tu priliku. Imamo sada jedno otvoreno mjesto za studente doduše, ali kada uđete unutra penjete se po piramidi, brzo to dođe”, rekao je na konferenciji za medije novinar i reporter jedne hrvatske televizijske kuće te izazvao sav bijes premijera Plenkovića o kojem i danas pričamo.

“Gospodine Krešić sada već idete u duboke offsajde. Malo ste moram priznati svi skupa pre bahati. Ja govorim to kao predsjednik Vlade, kao netko tko nosi malo više odgovornosti i rješava veće probleme svakoga dana nego vi. Ovo da si vi umišljate da možete ovdje nastupati prema meni profesorski i glumatati tipa ‘dođite raditi kao student za jednu producentsku kuću iz Luxemuburga’, to vi sebi objesite kući o nekakav čavao pa gledajte tu poruku”, uzvratio je uvrijeđeno premijer na što mu je ponovno uzvratio novinar podsjećajući pritom na lekcije koje je novinarima dijelio koji dana ranije.

“Jednako kao što vi nastupate prema nama cijelo vrijeme, ne znam da li vi sebe vidite i što govorite i koliko manipulirate”, rekao je novinar, a onda su nastavili govoriti u isti glas. Premijer je zaključio kako se radi o bezobrazluku i poručio novinaru da si to više ne dopušta. Ova izmjena i podbadanje pred javnosti izazvalo je salvu kritika na račun premijera kojeg se optužilo za napad na medije i neprimjereno ponašanje.

O tome je li premijer Andrej Plenković postupio ispravno te kakva je njegova retorika, ocijenili su za Dnevno odvjetnica Vesna Alaburić i komunikacijski stručnjak te politički analitičar Zoran Pucarić.

“Premijer ima pravo kritizirati, ali uljuđeno i argumentirano”

Odvjetnica Alaburić smatra kako si premijer ima pravo kritizirati, ali na uljudan način

“Predsjednik i premijer imaju naravno pravo na slobodu izražavanja koja uključuje i pravo da komentiraju istupe političkih analitičara, novinara ili medijske priloge. Moje mišljenje je da nije mudro da to državni dužnosnici ikada čine, ali ako se ipak odluče komentirati recimo novinare i medijske priloge da je jako važno kako to čine. To trebaju činiti uljuđeno i na jedan argumentirati način, a ne retorikom i kvalifikacijama radikalizirati govor na javnoj sceni i pridonositi govoru mržnje i govorima koji će poticati na nasilje”, rekla nam je Alaburić.

Dodaje kako premijer mora biti primjer društvu.

“Dužni su svojom komunikacijom biti primjer toga kako želimo komunicirati u našem društvu, a nadam se da to želimo uljuđeno, s uvažavanjem i civilizirano”, rekla je odvjetnica i poručila kako ovakav stil ipak ne bi nazvala napadom na medije.









“Novinarska provokacija je legitimna”

“Po mojem mišljenju novinari smiju pitati što god žele, a na političarima je da se nose sa svime što ih novinari pitaju. Novinari obično i čine to u intervjuima. Oni nastoje isprovocirati svoje sugovornike i dobiti nekakav zanimljiv odgovor. To je po meni potpuno legitimno, ali političari se s time trebaju znati nositi. Ako nasjednu na uvjetno rečeno provokaciju i neprimjereno odgovore na neko pitanje, odgovornost je u potpunosti na njima”, rekla je Alaburić.

Pucarić je pak istaknuo problem s jedne i s druge strane. On smatra kako je izjava novinara bila neprimjerena koliko i reakcija premijera Plenkovića.

“Novinar je pretjerao”

“Meni je nevjerojatno ponašanje novinara, ali i premijera Plenkovića. S jedne strane, ta dosjetka novinara je ipak neprimjerena, a s druge strane premijer se nije smio spustiti na tu razinu i tako se ponijeti. Mogao je jednostavno reći da je to bilo neprimjereno i prestati sa daljnjom komunikacijom o tome”, rekao je Pucarić.

I on je mišljenja, kao i odvjetnica Alaburić, da premijer ima pravo kritizirati, ali da je ovaj put premijer pretjerao sa eskapadom i nanio si štetu umjesto da je odnio pobjedu.









“Premijer je nasjeo na foru kao malo dijete”

“Inače, premijer kao javna osoba koja je izložena kritikama isto tako ima pravo i uzvratiti kritikom. Ne možemo imati krive aršine. Oni jesu izloženi sudu javnosti jer su izloženi sudu medija. Njima kritika zbog nije zabranjena. Ipak, premijer je pretjerao sa svojom eskapadom, mogao je vrlo jednostavno razriješiti tu situacija za sebe tako da je jednostavno rekao da je to neprimjereno i tu stati. To bi bilo puno glasnije i upečatljivije nego sve što je kasnije izgovorio. Očekuje se da je premijer dovoljno pametan da izdrži takve kritike i ne padne na štos. Nasjeo je na foru kao malo dijete. To si nije trebao dozvoliti”, mišljenja je Pucarić.

Međutim, premijer je prethodno toj konferenciji za medije već držao lekcije novinarima čime je očigledno isprovocirao reakciju jednog od njih.

Isprovocirana provokacija

“Ako krenete bahato i arogantno dijeliti lekcije medijima, onda možete očekivati ovakvo nešto. Medija je više, vi ste jedan. Počelo je s promašenom tezom da su mediji namjerno krivo izgovarali ime njegovog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Mislim da je to nategnuta tvrdnja koja ne stoji. Nije ništa novo da mediji znaju imati preferencije prema određenim kandidatima, ali njegova tvrdnja je lapsus. Filipović je čak polučio relativno dobar rezultat. HDZ tradicionalno ne prolazi dobro u Zagrebu. Oni su kandidata odabrali u zadnji trenutak, imao je lošu kampanju i u tome treba tražiti razloge, a ne u imenu”, rekao je Pucarić i nadodao kako i Alaburić da ovo ipak ne možemo nazvati napadom na medije i miješanjem u uređivačku politiku.

“Nije riječ o napadu na medije”

“Također, ne bih rekao da je riječ o napadu na medije. Mislim da je to neki pokušaj da se uzvrati premijeru, niti on ima ideju na ovaj način utjerivati red u medije. To je bila jedna nepromišljena i isprovocirana izjava”, rekao je Pucarić nadodavši kako se iz posljednjih premijerovih nastupa iščitava nervoza i nezadovoljstvo.