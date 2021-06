PLENKOVIĆ JE ISKUSAN DIPLOMAT! Dobro je procijenio za Rafale: Ponuda je predobra da bi se odbila! Sjetimo se da nam nisu samo Francuzi naštetili u ratu!

Autor: Željko Primorac

Hrvatska je na natječaju za izbor višenamjenskog borbenog zrakoplova izabrala francuski Dassault Rafale. Bit će to najbolji mogući poklon Hrvatskoj vojsci za trideseti rođendan. Vojska vapi za investicijama i ulaganjima, a obnova zrakoplovstva, posebno lovačke eskadrile, prioritet je svih prioriteta već više od jednog desetljeća.

Prvi signal

Neposredno nakon objave informacije o izboru zrakoplova portali i forumi u Hrvatskoj, ali i u neposrednom susjedstvu, užarili su se od komentara. Vjerojatno nije bilo ni jednog zaljubljenika u vojnu tehnologiju koji nije ostavio neki komentar na moćne francuske zrakoplove koji bi uskoro trebali krstariti iznad hrvatskog kopna i mora. No što za RH zaista znači izbor Rafalea i kako će se to odraziti na ukupni hrvatski položaj u Europskoj uniji i NATO-u?

Mnogi komentatori upozoravali su da izbor zrakoplova nije samo pitanje kupnje komada vojne opreme već je sam odabir i poruka o dugoročnom odabiru strateškog partnera. Neki su išli tako daleko da su komentirali kako će izbor između američkog i francuskog zrakoplova sasvim sigurno navući bijes one države čiji zrakoplov ne bude izabran te kako će država snositi određene sankcije zbog toga. Još u veljači smo na stranicama ovog tjednika pisali kako je aktualna politička garnitura u Banskim dvorima sklonija francuskoj ponudi. Uostalom, riječ je o francuskim đacima. Puno je signala govorilo kako će biti odabran upravo Rafale. Prvi signal bilo je iznenadno pojavljivanje Francuske u drugom, ponovljenom, natječaju. Naime, u prvom natječaju, kada su izabrani izraelski F16 Barak, Francuzi se uopće nisu natjecali s Rafaleom. Potom, treba reći kako je hrvatski natječaj bio prvi na kojem su Francuzi ponudili polovne zrakoplove. Indija, Katar i Egipat, raniji korisnici Rafalea, isključivo su nabavljali nove zrakoplove. Sve je upućivalo na to da je izbor zrakoplova ranije usuglašen.

Treba li se javnost čuditi što je izabran francuski Rafale, a ne američki F16 Viper? Prije svega treba reći kako su i jedan i drugi zrakoplov fantastični. Bilo koji od ova dva zrakoplova predstavlja kvantni skok za HRZ koji operira na letjelicama koji su svoj zenit imale u 60-im godinama 20. stoljeća. U pravu su komentatori koji ističu kako je ovdje riječ prije svega o političkom odabiru. Međutim, nije zanemariv ni financijski aspekt ponude, o kojem ćemo poslije reći nešto više.

Uspomene iz rata

Vratimo se trenutak na političku dimenziju cijelog procesa. Najsnažniji argument protiv izbora francuskog zrakoplova bio je odnos Francuske prema RH na početku Domovinskog rata. Nije nikakva tajna da je Francois Mitterrand bio gorljivi pobornik srpskih interesa na početku jugoslavenske krize. Također, nije nikakva tajna da se taj odnos iz korijena promijenio dolaskom Jacquesa Chiraca na mjesto predsjednika Republike. No ni Amerikanci se nisu nešto pretjerano iskazali u osvit hrvatske samostalnosti. Još je svježa uspomena na poruku američkog veleposlanika u Beogradu 1991. Warrena Zimmermanna kako je politika SAD-a očuvanje Jugoslavije te kako republike koje napuste Jugoslaviju neće biti priznate.

Dakle, i jedna i druga politika u međuvremenu su se mijenjale i razvijale. Amerikanci su danas pojedinačno najveći donatori oružja i vojne opreme za HV i možda zbog toga ova kupnja, mimo njih koji nam doniraju od helikoptera do oklopnih vozila, nije najzgodnija. Međutim, u već spomenutom tekstu iz veljače bavili smo se i “zamkom” u kojoj se našla Plenkovićeva vlada u tom pogledu. Plenković je iskusan diplomat i predvidio je moguće neugodnosti koje mogu nastati pri odabiru zrakoplova. Već početkom prosinca protekle godine, kada su se pojavile prve informacije kako državni vrh preferira francusku ponudu zrakoplova, pojavila se i informacija o sklapanju “posla stoljeća” s Amerikancima. Naime, američka Agencija za obrambenu i sigurnosnu suradnju (DSCA) odobrila je hrvatsku nabavu 76 oklopnih vozila Bradley te više tisuća protuoklopnih projektila TOW. Cijeli posao procijenjen je na 757 milijuna dolara. I tada smo tvrdili kako je posao s Bradleyima izvrsno došao Plenkoviću koji je na ovaj način Amerikancima kompenzirao odluku o izboru francuskih zrakoplova.

Francuska je nakon izlaska Velike Britanije iz EU-a ostala jedina članica EU-a koja raspolaže nuklearnim projektilima. Francuzima je sada bitno oko sebe okupiti što više članica EU-a u projektu izgradnje europskog obrambenog sustava. Realno, Francuzi su u navedenom projektu išli na ruku RH.









Novi saveznik

Sami zrakoplovi će, ako su istiniti navodi koji su se pojavili u medijima, stajati oko 930 milijuna eura. Inicijalni paket naoružanja za njih stajat će još oko 50 milijuna eura. Teško da bi američka ponuda bila jeftinija od 1,5-1,6 milijardi dolara. Također, bitna razlika je način plaćanja. Američke zrakoplove treba platiti unaprijed i potom čekati minimalno pet godina kako bi stigli iz tvornice.

Budući da bi MiG-ovi trebali biti prizemljeni do kraja 2023., Hrvatska bi u slučaju izbora F16 bila bez lovačkog zrakoplovstva više od tri godine. S druge strane, Francuzi nude poček za otplatu od nekoliko godina i plaćanje na rate. Hrvatski državni proračun u ovom trenutku ne bi mogao izdržati jednokratnu uplatu od 10-11 milijardi kuna za eskadrilu zrakoplova. No uplatu na rate, pa i do deset godina, preživjet ćemo. Isto je i s plaćanjem modernizacije Bradleya koji će se modernizirati u serijama jer za cjelokupni remont i opremanje odjednom jednostavno nemamo financijske snage. Nije manje bitna činjenica da će francuski zrakoplovi na Pleso stići već 2024., a da će u međuvremenu naši piloti i tehničari već od konca ove godine biti na obuci u Francuskoj kako bi spremni dočekali nove zmajeve.

Sama nabava novih zrakoplova do izražaja je dovela jedan drugi problem s kojim se HRZ već godinama susreće – nedostatak pilota i tehničara. Iako će se dio pilota školovati u Francuskoj, to nije i ne smije biti dugoročno rješenje. Također, dolaskom Rafalea HRZ će morati zaboraviti na jedan eksperiment koji graniči s ludošću. Naime, hrvatski piloti su jedni od rijetkih u svijetu, ako ne i jedini, koji su s turboprop Pilatusa prelazili na nadzvučni borbeni zrakoplov. Ovo je nekako funkcioniralo s MiG-ovima, ali nikako neće i ne smije funkcionirati sa zrakoplovom 4+ generacije. Dugoročno rješenje je nabava barem 4 mlazna trenažna zrakoplova na kojima bi se školovali budući piloti nakon što završe obuku na Pilatusima. Pogled bismo trebali usmjeriti preko Jadrana, gdje talijanska Alenia Aermacchi proizvodi izvrstan školsko-borbeni zrakoplov M – 346 Master. Njega su čak i Izraelci izabrali za svoj školski zrakoplov. No to sada spada u budućnost razvoja HRZ-a kao grane koja je godinama bila na marginama vojnih proračuna.

Dodatni oprez

Eventualna buduća nabava mlaznih trenažnih zrakoplova omogućila bi Hrvatskoj da u Zemuniku zaokruži kompletnu školu obuke, od početne do napredne. Također, ovo bi Hrvatskoj moglo donijeti i znatnu financijsku korist i od Zemunika, koji ima idealne meteo uvjete, stvoriti europsko središte za obuku pilota.

No prije nego što skujemo bilo kakve planove za razvoj HRZ-a, pričekajmo da prvi Rafale dodirnu zemlju na Plesu. Nažalost, iskustvo s nabavom F16 Barak uči nas kako ništa nije gotovo dok se ne potpiše i usuglasi i zadnja stavka. Treba napomenuti kako nakon Vladine objave o izboru zrakoplova slijedi nekoliko mjeseci mukotrpnih pregovora između dviju država koji trebaju precizirati baš sve, od datuma kada će prvi zrakoplov doći u Hrvatsku do obuke pilota, tehničara, tehničke podrške, paketa naoružanja i na koncu – koliko će nas sve to skupa stajati. Francuzi su vješti pregovarači, a iskustva Grčke i Indije kojima je usred pregovora paket opreme drastično poskupio navode na dodatan oprez.