PLENKOVIĆ JE BIO NAŠ ĐAK: ‘Svi premijeri i ministri jednog su dana išli u školu. Mi smo ih, kao profesori stvorili!’

Mnoge su škole ostale praznih klupa zbog štrajka učitelja. U XVI. gimnaziji u Križanićevoj ulici hodnici su ujutro bili potpuno prazni. Učenici su u manjoj mjeri došli na nastavu, ali su otišli kući, jer su svi zaposleni u štrajku, pa i oni koji nisu u sindikatu.

Ruski jezik predaje bez naknade, jer joj se prekovremeni rad ne plaća. “Odlučila sam raditi to besplatno, jer želim ostati u struci i raditi s djecom. Tjedno održim četiri sata ruskog jezika, a to mi ne plaćaju jer bi to bili prekovremeni sati, a stručni suradnik ne smije imati prekovremene. Svi mi radimo jako puno izvan radnog vremena, ali ako želite s djecom raditi bilo kakvu izvannastavnu aktivnost, nemate za to ni prostora ni vremena”, iskrena je prof. Tukša.

Zato, ne štrajkamo samo za nas, nego i za kolege koji dolaze. U školama je negativna selekcija među mladima, niti jedno dijete koje je dobar učenik, ambiciozan i kreativan ne želi postati profesor. Kažu nam – za te novce ja ne bih ni ustao iz kreveta. Žele pristojne plaće. I tako ćete dobiti najgore moguće studente koji sigurno neće postati dobri i kreativni profesori “, upozorila je profesorica Tukša. Kaže da su ranije imali i solidnu naknadu za napredovanje, a sada prema novom Pravilniku, dobivaju puno manje.

Spremačica XVI. gimnazije izrekla je jednu, zaista sjajnu rečenicu. “Sve izlazi iz zbornice. Svi premijeri, ministri, suci, jednog su dana išli u školu, a mi smo ih, kao profesori, stvorili.”

Premijer Andrej Plenković, iznose to kao zanimljivost, ali i prigodnu poruku, bio je đak ove škole, i to 80-tih godina dok je to još bio “Obrazovni centar za jezike.”