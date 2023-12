Plenković iznenadio detaljima iz privatnog života: ‘Sedam godina to nisam napravio’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Intervjuu tjedna Media servisa gostovao je premijer Andrej Plenković, koji je komentirao aktualne teme, ali i napravio kratki rezime godine te najavio što možemo očekivati od Vlade u samoj završnici drugog mandata.

Plenković se osvrnuo masovno krvoproliće koje je počinio 24-godišnji student u Pragu.

Izrazio je sućut češkom narodu i premijeru.

”Ja mislim da se ovdje zaista radi o nekome s kim nešto nije bilo u redu i da su takvi slučajevi, nažalost, mogući. Imali smo u Srbiji prije pola godine dva takva slučaja, praktički dan za danom, bio je u Norveškoj, u Americi ih ima nažalost često, bilo je u drugim zemljama i u Rusiji. To su uvijek rizici koji postoje, a ja se nadam da kod nas takvih slučajeva biti neće”.

O Grliću Radmanu: Rekao sam mu da što prije to riješi

Jučer je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana maksimalnom novčanom kaznom jer u imovinsku karticu nije prijavio dividendu iz Agroproteinke, ali i još jedne tvrtke i dvije banke.

Premijer je otkrio vjeruje li da je ministar jednostavno zaboravio te ostaje li pri tome da će se pobrinuti da postupi po odluci Povjerenstva i ispuni pravilno imovinsku karticu?

”Čim se to pojavilo kao informacija rekao sam da tu ne nema nikakve dileme, da on prvo mora popraviti sve te nedostatke koje ima u kartici, a drugo da mora platiti kaznu, znači platiti kaznu i prije nego što je Povjerenstvo otvorilo slučaj. Prema tome za mene je ova kazna s obzirom na okolnosti očekivana i mi smo imali jučer sastanak nakon Vlade i rekao sam mu da što prije podmiri te obaveze i zatvori tu priču”, rekao je Plenković te dodao da Grlić Radman nije bio dovoljno ažuran i da nije pazio na nešto što je trebao riješiti.









Habijan ima šanse ostati u Vladi

Ovog tjedna Damir Habijan preuzeo je dužnost novog ministra gospodarstva i održivog razvoja. Ako HDZ osvoji treći mandat na parlamentarnim izborima iduće godine, je li u planu da Habijan ostane ministar gospodarstva ili je tek prijelazno rješenje nakon što je smijenjen njegov prethodnik Davor Filipović.

“Očekujem da on odmah bude 100 posto u funkcioniranju tima i da da svoj doprinos. Siguran sam ako dobijemo ponovno povjerenje hrvatskih birača, da bi bio u krugu kandidata da budu i budući članovi Vlade”, tvrdi Plenković.

‘Afere Mreža i Žalac se ne mogu usporediti’

Zatim je komentirao razlog Filipovićeve smjene, kao i upletenost posebnog savjetnika Jurice Lovrinčevića u takozvanu aferu Mreža. Plenković ju naziva Most-ovom aferom.









“Imate djelo koje po meni ima koruptivni karakter i pod dva ekstremnu političku nelojalnost, dapače izravan rad protiv Vlade u kojoj je kao angažiran. Dakle to je nešto gdje se kumuliraju dva razloga koji su za trenutnu smjenu. To nije nešto što sad trebamo utvrditi je li možda tako, nije tako. To je tako 100 posto jer su te poruke objavljene u ne znam koliko medija i razgovori pa tu nema nikakvih dilema”, rekao je pa na pitanje kako to da u slučaju Žalac, gdje su neki dokazi isto bili objavljeni, nije odmah smijenio ministricu.

Plenković je kratko rekao da se aferu Mreža ni s čim ne može uspoređivati.

Filipovićev bivši savjetnik je u dijeljenju javnog novca spomenuo i ono ‘mi ćemo podijeliti’. Na pitanje misli li da je u toj množini i Filipović, premijer je odgovorio:

”Nisam imao nikakvih indicija uopće da bi se tako nešto moglo dogoditi. Ne znam, ali ne vjerujem jer ne djeluje mi ministar Filipović kao netko tko bi se upuštao u tako nešto”.

‘Iz Mosta su svi normalni pobjegli glavom bez obzira’

Na MOST-ovo inzistiranje o Istražnom povjerenstvu oko ove afere, Plenković kaže da bi bilo super da se razotkrije koruptivna skupina u MOST-u za koju kaže da nije stranka jer su, kaže, svi koji su bili normalni pobjegli glavom bez obzira.

”Zašto sam ja njih izbacio iz Vlade? Ja savjetujem SDP-u, to neće još dugo biti šansa, ali nikada, nikada nemojte ići s tom ekipom radi vas. Pa to nitko racionalan ne bi napravio”, rekao je pa otklonio mogućnost koalicije Mosta i SDP-a, dodavši da su to ljudi s kojima je nemoguće surađivati.

Dok je u jednom trenutku novinarima poručio da je Habijan ‘potopio MOST-ovu aferu’, tko je potopio aferu ‘Plin za cent’? Filipović i Frane Barbarić su maknuti zbog drugih razloga, a ništa novo nismo doznali o preprodaji viška plina iz HEP-a debelo ispod tržišne cijene.

“Nije nitko ništa potopio”, kaže i dodaje da osim dvije rasprave na Odborima i sjednici Sabora nisu dobili ništa više informacija.

Otkrio privatne detalje: Sedam godina nisam izašao navečer

Nakon niza afera, optužbi i sumnji u koruptivna kaznena djela, pogrešno ispunjene imovinske kartice, premijer je otkrio je li i u jednom trenutku počeo gubiti povjerenje u svoje najbliže suradnike i članove Vlade i zapitao se kako je moguće da su se sve te stvari nanizale.

”Vi morate paziti na sve i nije mi jasno kako bilo tko dolazi u poziciju da ne pazi o svemu. Mora se paziti o svemu i to je ključ. Ja nisam izašao navečer u Zagrebu u sedam godina osim na neke ekstra službene situacije. Ne nema na što ne pazim i to je normalno da se tako ponašamo jer su takva vremena da ljudi moraju biti oprezni. I zato uvijek pitam ljude – Ima li nešto u vezi vas što ja ne znam, a vi znate. Dobro je za vas i za mene da znamo. Na taj način svima šaljem poruku ako se javno angažirate nemojte se angažirati ako imate neki problem ili ako nećete biti oprezni”.

​Potom je ukratko rezimirao godinu na izmaku, što je proširio i postignućima koja će ostati iza osam godina njegove Vlade. Ponovio je da je iznimno postignuće što je Hrvatska jedina ušla istog dana u Schengen i eurozonu, da je Vlada omogućila kroz pakete mjera pomoći da zajedno kroz krize prođemo bez problema i podsjetio na nižu cijenu goriva, struje i plina.

Što je mogao bolje odraditi?

Na pitanje što se možda ove godine nije dobro odradilo i što je Vlada trebala bolje, odgovorio je:

“Kad bih vratio film nazad što bi bilo bolje – išli bi na puno kvalitetniji sustav uz veće kontrole upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu, u potpunosti ili djelomično. To je recimo tema na kojoj sada radimo. Što se tiče odnosa s predsjednikom, nismo mi ti koji smo pokrenuli ovu situaciju koja je. Ona se dogodila prije nešto više od tri godine”.

Najdugovječniji je premijer, ali što misli je li i najbolji kojega je Hrvatska imala?

“Ne mogu ja to sada govoriti, to nije na meni. Imali smo različita vremena, različite faze u ove 33 godine hrvatske demokracije. Teško je uspoređivati izazove kada nastaje država, kada traje velikosrpska agresija Miloševićeva režima, kada su teritoriji okupirani, Domovinski rat. Ja bih rekao da su devedesete bile izrazito specifične godine, nije to isto, svako vrijeme nosi svoje izazove, uvjeren sam da su se svi trudili raditi što bolje. Na hrvatskim građanima, narodu, bilo da su tu ili u dijaspori je da odluče tko im djeluje bolje u pamćenju”.

​Potom je nabrojao što očekujemo u samom finišu drugog mandata njegove Vlade. ”Nastavljamo s provedbom našeg programa i imamo još nekoliko zakona koje moramo usvojiti”, rekao je.

‘Moje troje male djece žele imati tatu’

Nije htio otkriti kad će iduće godine biti parlamentarni izbori, a na pitanje je li mu postalo prenaporno ili dosadio premijerski posao, odgovorio je:

“Ovo što navečer ne idem van, osim kada su obveze, imam još jedan strašno dobar razlog, imam svoju suprugu, imam troje krasne male djece, koji bi isto htjeli imati tatu, ne smijemo to zaboraviti. Taj segment života jako brzo izbalansira stres i dinamiku koja se događa, gotovo da ga neutralizira u potpunosti. Zato su oni snaga, inspiracija, energija i pozitivna crta svega ovoga što radim i zato sam izuzetno zahvalan, osobito supruzi, koja zaista brine da smo kao obitelj solidni, čvrsti i stabilni”.

Napomenuo je da idući tjedan kreće nova jednokratna novčana pomoć umirovljenicima od 160 do 50 eura i za kraj uputio čestitku povodom nadolazećih blagdana.

“Svima želim sretan Božić i puno zdravlja, sreće i ljubavi u 2024. godini”.