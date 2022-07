PLENKOVIĆ IZAŠAO PRED NACIJU, NOVAC JE SPREMAN! Preduhitrio zle jezike, popili mu krv zbog kanadera: ‘Uskoro nabavljamo dva nova’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je u razgovoru za HRT rekao kako se inflacija ne događa zbog politike Vlade ili bilo koga unutar zemlje, već zbog ruske agresije na Ukrajinu, kao i da Vlada ne priprema Ustavni udar.

“To pokazuje da je parlamentarna većina čvrsta i da idemo raditi dalje”, istaknuo je Plenković.

O novom ministru financija Primorcu je rekao kako je riječ o profesoru na ekonomskom fakultetu koji je nastupio u trenutku kada smo ostvarili jedan od najvećih ciljeva dublje integracije na razini Europske unije, a to je članstvo u europodručju.





“Kada nam tri agencije za kreditni rejting dižu rejting na investicijsku razinu kakvu Hrvatska nikada nije imala. Ovaj današnji dan, 15. srpanj je vrlo bitan, jer smo došli na nivo, koji do sada mi nismo imali. A to znači da je naša politika političke stabilnosti, reformi, ispunjavanja kriterija i unaprjeđenja hrvatskog gospodarstva. Od javnog upravljanja, razumnog i odgovornog, javnim financijama, pa do svih ostalih reformi, koje su dale rezultate”, poručio je predsjednik Vlade.

Plenković je istaknulokako je podizanje kreditnog rejtinga sjajna vijest za Hrvatsku dodavši kako će Hrvatska sada moći obuzdavati inflaciju, a agencije za kreditni rejting poslale su poruku financijskim tržištima.

O najvišoj inflaciji otkako Državni zavod za statistiku (DZS) bilježi podatke Plenković kaže da se ne događa zbog neke politike, odgovornosti ili neodgovornosti hrvatske Vlade ili bilo koga unutar zemlje.

‘Dali smo jamstva Hrvatskoj elektroprivredi’

“To je zbog ruske agresije na Ukrajinu, zbog rasta cijene energenata, rasta cijene harane, rasta cijena sirovina. Niza poremećaja, koji su doveli do ovih inflatornih pritisaka. I u toj situaciji mi ćemo kombinirati od svega onoga što nam je na raspolaganju. Od protucikličnih mjera, do mjera poreznog rasterećenja i subvencija. Ključ je da pomažemo onima kojima je to najpotrebnije”, rekao je premijer.

Nakon što u utorak ističe mjera zamrzavanja cijena goriva. Plenković je naglasio kako će Vlada pričekati i preko vikenda će konsolidirati sve podatke da vidi kakva je situacija na tržištu, te kakvi su dvotjedni izračuni.

Prema preliminarnim podacima, koji su bili dostupni tijekom dana, čini mu se da će cijene benzina i dizela malo varirati.









“Jedan ide malo dolje, drugi ide malo gore, tako da bi to trebalo iduća dva tjedna ostati u približnim okvirima kakvi su danas” poručio je predsjednik Vlade.

O mogućoj nestašici plina rekao je kako se pripremamo za zimske mjesece.

“Naše podzemno skladište plina Okoli je u fazi punjenja. Mi ćemo do početka listopada imati preko devedeset posto. To se mora ispuniti, mi smo dali tu vrlo jasnu zadaću Hrvatskoj elektroprivredi, dali smo jamstva, sredstva su tu. Proces traje i to je izrazito važno za Hrvatsku, da osiguramo dovoljno rezervi”, kazao je.









Na pitanje je li Hrvatska spremna za protupožarnu sezonu, odgovorio je kako ćemo nabaviti još dva kanadera, jer je naše zrakoplovstvo pokazalo iznimnu uspješnost u gašenju požara, ne samo u Hrvatskoj, već i u ostalim zemljama, kojima je Hrvatska pomogla.

Komentirao je parlamentarnu većinu u Hrvatskom saboru ponovivši kako HDZ s koalicijskim partnerima trenutno broji 76 ruku u Hrvatskom saboru, te je dodao kako je parlamentarna većina stabilna i čvrsta.