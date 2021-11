PLENKOVIĆ IZ GLASGOWA: Klimatske promjene utječu na sve segmente našeg života. Sve to dovodi do destabilizacije diljem svijeta

Autor: M.P.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ponedjeljak i utorak boravi u Glasgowu gdje sudjeluje na sastanku na vrhu šefova država i vlada – COP26.

Izjava predsjednika Vlade Plenkovića očekivala se oko 17 sati, no pred mikrofone je stao sat vremena kasnije.

Danas je započela globalna konferencija o klimi @COP26. Na svima nama je da djelujemo sada i odlučno ako želimo spriječiti klimatsku katastrofu u narednim desetljećima. Hrvatska će aktivno pridonijeti ispunjavanju ciljeva Pariškog sporazuma radi budućih generacija. #COP26 pic.twitter.com/d1Zp09QUDY — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 1, 2021

“Cilj je da u idućih deset godina sve države naprave napore da se izbjegne dva stupnja zatopljenja do 2050. Ovo je doživljeno kao dizanje svijesti, mlade generacije zaslužuju budućnost kakvu smo mi imali, klimatske promjene utječu na sve segmente našeg života. Sve to dovodi do destabilizacija diljem svijeta, migracija”, rekao je premijer.

Dodao je da je dojam da njegovi kolege imaju svijest o klimatskim promjenama.

“Nitko se tu nije došao šetati, unplugged. Nije ovo tema koja je ovdje počela, stalno ćemo se s njome baviti, poruka političkih lidera je važna, više nego očito je da su mlade generacije, tisuću puta svjesnije ovoga, to je za njih politička tema broj jedan. Oni koji su najviše zabrinuti kako će svijet izgledati za 30 godina danas možda imaju 15, 18, 20 godina. Ovo je nešto što je tu pred nama. Mislim da ćemo mi svojim porukama koje šalje Vlada učiniti dodatni napor, ovo mora postati jedna od glavnih političkih tema, hrvatska je četvrta s najmanje emisija CO2 u EU, nismo mi problem”.









Iz Kine i Rusije nisu došli, šteta je, kaže.