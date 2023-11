Plenković: ‘Imam nekoliko dobrih vijesti, stiglo nam je 700 milijuna eura’

Autor: Dnevno.hr

Premijer Andrej Plenković se na 267. sjednici Vlade u ovom mandatu osvrnuo na najbitnije teme ovog tjedna. Na početku je dao osvrt na nekoliko ključnih tema, najviše ekonomskih. Hrvatski sabor je usvojio državni proračun za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026., pri čemu je uvaženo nekoliko amandmana oporbe.

“Rast BDP-a u trećem kvartalu je porastao za 2,8 posto u odnosu na isti kvartal 2022. Prema usporedbi s 23 članice EU, Hrvatska bilježi najveću stopu rasta u EU. Time su doprinijeli gospodarstvenici, a mjere koje smo poduzimali pomogle su rastu plaća i investicija. Ovo je 11 kvartal zaredom u kojem se bilježi pozitivna stopa rasta BDP-a. Najveći utjecaj su imali rast osobne potrošnje te investicija. Nastavljamo poticati rast i konkurentnost domaćeg gospodarstva”, rekao je premijer i pohvalio se padom inflacije.





“Druga dobra vijest je procjena DZS-a da je inflacija usporila u studenom na 4,7 posto. To je i najniža godišnja stopa inflacija u zadnje dvije godine, od listopada 2021. godine, kad je bila 3,7 posto, a na to je utjecala i provedba petog paketa mjera za zaštitu građana od inflacije”, rekao je Plenković i nabrojio stope pada inflacije po kategorijama.

“Vlada je u svakoj krizi stala uz radnike i to će činiti i dalje kao i nastaviti poticati gospodarstvo”, naglasio je Plenković.

Hrvatskoj je isplaćeno i 700 milijuna eura iz Europske unije za nastavak projekata zacrtanih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

“Od zacrtane 104 reforme ispunili smo 104 reforme i to je ključ što smo dobili ova sredstva. Riječ je o 700 milijuna eura temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Državna riznica je maloprije potvrdila da je ovaj iznos stigao na račun. Ukupno smo na uplatama od 2,9 milijardi eura, čime smo prva članica EU po provedbi više od 50 posto od uplaćenog”, poručio je.

O afričkoj svinjskoj kugi

“Situacija s afričkom svinjskom kugom je pod kontrolom u ovih pet mjeseci, a zahvaljujući mjerama koje su temeljene na struci i mjerama koje poduzimaju i druge članice EU. Danas će tragom toga ministrica poljoprivrede održati sastanaka sa svim predstavnicima svinjogojaca, kako bismo vidjeli kako pomoći s mjerama i poticajima. Šteta od afričke svinjske kuge bi bila puno veća, a mi pomažemo s 30 milijuna eura”, rekao je Plenković i dodao da će Vlada pripremiti dvije mjere.









Prva mjera je pomoć u nabavi svinjskih polovica u iznosu od 600 eura, kako bi građani mogli nabaviti meso sukladno tradicionalnim običajima i napuniti svoje zalihe. Ukupno će biti izdvojeno devet milijuna eura. Druga mjera je program potpora proizvođačima svinja veće klaoničke težine, kako bi se pomoglo kompenzirati niže prihode od otpreme svinja u posljednjih mjesec dana s 2,15 eura po kilogramu. Ukupna svota je 3,5 milijuna eura pomoći.

Posjet Varaždinskoj županiji

U petak je Vlada posjetila Varaždinsku županiju i podržala odvijanje projekata vrijednih 118 milijuna eura.

“Riječ je o otvaranju Centra kompetentnosti i zdravstvene tehnologije u sklopu Medicinske škole Varaždin, vrijednog 13,4 milijuna eura, zaista fantastičan centar. Također smo obavijesti sve u Županiji da je Vlada odlučila sanirati zatvoreno odlagalište otpada Brezje, čuvene bale, problem koji traje već godinama, s iznosom od 30 milijuna eura i na taj način riješiti problem koji muči Varaždince. Potpisali smo i ugovor o izgradnji regionalnog Centra civilne zaštite vrijednog 14 milijuna eura, a položen je i kamen temeljac za operacijski blok Opće bolnice Varaždin vrijedan 45 milijuna eura”, nabrojio je premijer projekte na sjeveru zemlje.

U Čakovcu je, pak, obilježen početak izgradnje regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra vrijednog 16,5 milijuna eura.

Uvođenje femicida

Obilježena je i 90. obljetnica gladomora, zajedno s predstavnicima ukrajinske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Podsjetio je Plenković kako je gladomor u lipnju proglašen genocidom. Osvrnuo se i na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.









“Poslali smo jasnu poruku da je nasilje nad ženama neprihvatljivo. Nedavno smo donijeli važne mjere u suzbijanju nasilja nad ženama, djecom i u obitelji. Obiteljskim zakonom koji je danas na sjednici dana ćemo dodatno zaštititi prava djece žrtava nasilja u obitelji, a kaznenim propisima ćemo poslati jasnu poruku da je ubojstvo žene zato što je žena neprihvatljivo. Stoga uvodimo posebno kazneno djelo teško ubojstvo ženske osobe, odnosno femicid”, rekao je Plenković.

Projekti i aktivnosti

Vlada je podržala aktivnosti Zaklade Ana Rukavina. Donijet će se odluka o doniranju prikupljenih sredstava od PDV-a. Otvorene su zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Geografski institut PMF-a. To su objedinjeni projekti vrijedni skoro 14 milijuna eura. S ubrzanjem obnove uslijedit će otvaranje obnovljenih zgrada, ali i višestambenih zgrada na Baniji.

Premijer Plenković je čestitao dobitnicima državne nagrade za sport Franjo Bučar. Ministarstvo gospodarstva je održalo susrete s poduzetnicima i obrtnicima. Dodijeljene su potpore od 32 milijuna eura obrtnicima, 8276 stipendija koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima. Premijer je naglasio da je u posljednjih 10 godina broj obrta porasta za 43 posto, na više od 215.000.

Dodijeljeno je i 15 ugovora za financiranje vodoopskrbe, vrijednih 109 milijuna eura, od čega iz NPOO-a ide 72 milijuna eura. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković dodijelila je 46 milijuna eura vrijedne projekte za 23 lokalne akcijske skupine u ribarstvu. Za poticaje razvoje lokalnih zajednica ovisnih o ribarstvu i akvakulturi osigurano je 350 milijuna eura.

Održan je i sastanak s Vijećem Hrvatske biskupske konferencije o sporazumu o utvrđivanju sljedništva pravnih osoba Katoličke crkve u Hrvatskoj, statusu odgojno-obrazovnih ustanova, statusu obnove i prijedlozima za preokretanje negativnih demografskih trendovima.

“Naravno da smo podržali sve u vezi ugovora sa Svetom stolicom i protivimo se bilo kakvoj reviziji Vatikanskih ugovora”, poručio je Plenković u uvodnom govoru.

Tijekom jutra premijer je bio na plenumu Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust, za koje smatra da su to sjajne aktivnosti.

Mijenjaju se plaće državnih službenika

Premijer je naglasio kako će na Vladi biti riječi i o Zakonu o plaćama državnih službenika, koji će biti upućen na drugo čitanje u Sabor. To je dio paketa zakona jedne od najvažnijih reformi u državnoj upravi u proteklih 30 godina.

“Ovaj akt će biti zamjena za više od 300 postojećih propisa kojima je propisano i uređeno pravo na plaću. To je samo jedan stupanj razumijevanja koliko je kompleksna ova aktivnost bila. Mijenjamo sustav u kojem imamo 2500 kategorija radnih mjesta i više od 560 dodataka. Uvodimo 16 platnih razreda s rasponom koeficijenata od 1 do 8. S time da najniže koeficijente povećavamo za više od 60 posto”, rekao je Plenković i dodao kako je to još jedan korak ka povećanju plaća u državnom i javnom sektoru.

Istaknuo je i da će ovim izmjenama biti puno bolje uređen i sustav zapošljavanja u službama.

Širenje prava hrvatskih branitelja

Na sjednici Vlade bit će govora i o Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Njime će se, naglasio je premijer, regulirati usklađivanje iznosa osnovice za ostvarivanje prava u okviru zakona, kao i iznos naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, proširena mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu pripadnicima HVO-a kojima je temeljem vještačenja u Hrvatskoj utvrđen gubitak radne sposobnosti.

“Predvidjeli smo pravnu osnovu za osnivanje ustanove za trajni smještaj koja se odnosi na braniteljsko-stradalničku populaciju”, dodao je Plenković.

Bit će riješen i ustup tražbina radnicima Dalmacijavina. Plenković je rekao da je pronađeno rješenje za problem koji je trajao niz godina. Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom bit će održano tradicionalno druženje nakon kojeg će premijer i ministar gospodarstva Davor Filipović otići u Dubai na 28. konferenciju UN-a o klimatskim promjenama.