Plenković ima velebni, ali još uvijek tajni plan za svoju karijeru: 'Mi ga vidimo na toj poziciji'

Sada više dileme nema, Andrej Plenković ostaje u zemlji kako bi odradio treći mandat na čelu hrvatske Vlade. Ali, potvrdio se kao snažni lider europskih pučana i na neformalnom sastanku lidera zemalja članica Europske unije u Bruxellesu gdje su premijeri i predsjednici nastojali postići dogovor o čelnim mjestima unutar europskih institucija.

Dogovora zasad nema, ostavljen je za kraj mjeseca kada će se održati summit, a Plenković je za pučane zatražio više mjesta i značajniju ulogu, jer su ostvarili dobar rezultat na europskim izborima. U Bruxellesu se ponovo profilirao kao političar koji uživa ugled u Europi, pa će i ta činjenica biti početna točka kada će se u godinama koje predstoje razgovarati o njegovoj budućoj političkoj karijeri.

A ostaju mu i dalje mnoge mogućnosti, u zemlji i u Europi. Može pričekati sljedeće europske izbore i onda otići na jednu od značajnih mjesta unutar EU, a može se, što nije nevjerojatno, nakon još jednog mandata kandidirati za predsjednika države. Ostaju, naravno, još neke opcije unutar međunarodne zajednice, ali je sada prerano o njima govoriti. Zamolili smo dvojicu istaknutih članova HDZ-a, od kojih je jedan “iz prvog ešalona” stranačkih ljudi, da prokomentiraju Plenkovićevu političku budućnost i dobili zanimljiv odgovor. “Ako sada ne računa na nastavak europske karijere, što je i sam rekao, nije nemoguće da će postati još aktivniji unutar Europske pučke stranke, a onda odlučiti što dalje. Kada bi se mene osobno pitali, najidealnije bi bilo da Andrej Plenković odradi još jedan mandat, a zatim postane šef države”, rekao nam je stranački veteran, koji priznaje da ne zna što Plenković smjera.

Važna funkcija

“Jednostavno ga je uvijek bilo nepristojno pitati kako vidi nastavak političke karijere i vjerujem da nitko točno ne zna, pa čak ni njegovi suradnici koji su oko njega po cijeli dan. Uostalom, zašto bi javno govorio o svojim ambicijama, dovoljno je što je rekao da želi treći mandat u zemlji. To je nevjerojatan uspjeh i to sigurno dugo neće uspjeti nitko od hrvatskih političara, pogotovo ne oni koji stalno žele umanjiti sve što je Plenković postigao. A što će biti sutra, ne ovisi samo o njemu, ovisi o tome kako će se odvijati događaji i kod nas i u Europi i u svijetu.”

Na našu primjedbu da je to uopćeno mišljenje koje ne govori mnogo, naš sugovornik kaže: “Vidite, kada bi mu se ponudila neka zaista važna funkcija u EU-u nakon sljedećih europskih izbora, mi bismo bili prvi koji bismo mu savjetovali da je prihvati. Bila bi to u prvom redu za Hrvatsku velika stvar. Sve vrijeme smo svjesni da o važnim mjestima u Europi odlučuju svjetski moćnici, pa i oni preko Atlantika. Koliko je njima važno da u Bruxellesu budu snažni ljudi druga je stvar, a tu se preklapa i mnogo toga drugoga. Na jednoj su strani interesi Francuske i Njemačke, zatim ambicije da ima ‘svoje ljude’ iskazuje i Italija, pa i Poljska. Tako će sigurno ostati i dalje. Plenković bolje nego itko zna sve te okolnosti i uvjeren sam da će donijeti najbolju odluku i za sebe i za budućnost stranke i države”, kaže stranački veteran.









Visokopozicionirani član stranke, koji je aktivan u politici, kaže da je odluka o budućoj karijeri njegova šefa ipak samo Plenkovićeva. I on naglašava da ni oni koji s njim svakodnevno komuniciraju ne postavljaju pitanja što namjerava i da se o tome uopće ne razgovara. “Plenkovića vidim kao idealnog političara za Europu, ali i za hrvatsku budućnost. Čuo sam da je u Švicarskoj, ali i u Bruxellesu dobio komplimente i čestitke na pobjedi, jer malo je onih kojima je to uspjelo u njihovim državama. Ali, osobno, ako se Plenković odluči za nastavak karijere u Hrvatskoj, mislim da bi u budućnosti bio idealan predsjednik države. Nakon svadljivog Zorana Milanovića, koji je potpuno diskreditirao tu funkciju, Plenković bi sigurno dobio dva mandata i konstruktivno djelovao na odnose u zemlji.”

Nema problema

Naš sugovornik smatra da to nije nemoguća varijanta, pa i ako Milanović osvoji drugi mandat. Kaže, ništa se bitno neće promijeniti u odnosima Banskih dvora i Pantovčaka, a nije nemoguće da će se još više zaoštriti. “Ako Milanović pobijedi, s naglaskom na ‘ako’, u što osobno sumnjam, bio bi to jedan izgubljeni mandat na Pantovčaku i daljnje srozavanje ugleda predsjednika države. Ionako ni danas nitko u Europi ne drži do njega, a kada bi ga nakon pet godina zamijenio Plenković, to bi se promijenilo preko noći. Govorim to samo hipotetski, ali velik je potencijal za tu pretpostavku.”

Dvojica istaknutih hadezeovaca smatraju da će stranka ostati jaka bez obzira na osobne ambicije sadašnjeg predsjednika u budućnosti. “Mnogi govore da bi se HDZ raspao kada bi Plenković, kako se to kaže, otišao u Europu. To naravno lansiraju oni s ljevice, nadajući se da bi tako imali veće šanse da u perspektivi osvoje vlast. Uvjeravam vas da se to ne bi dogodilo i da je HDZ jaka stranka u svim okolnostima. A kao takva mogla bi se nositi s neorganiziranom ljevicom koja nikako ne može naći pravog lidera. Zabavljaju nas priče kako će Siniša Hajdaš Dončić ‘promijeniti’ stanje na ljevici, on bi bio lošiji predsjednik i od Bernardića i od Grbina. Što je zaista teško, ali je tako”, kaže stranački veteran koji je iz “prvih redova” na hrvatskoj političkoj sceni promatrao pad SDP-a.









“S ovakvim SDP-om i ovakvom oporbom koja se ne može dogovoriti ni o čemu HDZ nema problema. Mogu reći, s Plenkovićem i bez njega. Naravno da bi nam uvijek, kada god to bilo, tako uspješan predsjednik stranke jako nedostajao, ali on je i dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu stalno dolazio i bio u kontaktu sa stranačkim ljudima iz cijele zemlje. Sjećam se da su neki u to vrijeme komentirali ‘pa Plenković ne poznaje hrvatske prilike’, što je bilo potpuno pogrešno. Ne samo da je sve dobro znao nego je i aktivno sudjelovao u političkom životu stranke.”

Ogorčena bitka

Pitamo konkretno što sada slijedi na europskom planu i ima li Plenković ulogu u svim tim događajima. Naši sugovornici kažu kako predstoji kompliciran proces koji će dovesti do konkretnih kadrovskih rješenja, ali da su pučani prošli bolje nego što se mislilo. “Plenković je to predviđao, bio je potpuno siguran da će pučani dobiti veću podršku nego što su mediji i ankete pokazivali. Ali Ursula von der Leyen treba imati podršku većine od 27 šefova država EU-a kako bi je nominirali, a onda joj treba većina u Europskom parlamentu. Neuspjeh Emmanuela Macrona i predstojeći izbori u Francuskoj donekle su umanjili šansu da francuski predsjednik diktira daljnje događaje, a oslabljen je i njemački kancelar Olaf Scholz.”

Naši sugovornici tvrde da se u Bruxellesu i oko njega vodi bjesomučna zakulisna trgovina i da nitko u ovom trenutku ne zna kako će završiti, iako se naslućuje dogovor. Plenković oko kadrovskih pitanja igra značajnu ulogu, a imao ju je i na prošlim europskim izborima.

“Krajem mjeseca održava se još jedan summit u Bruxellesu nakon kojeg će se više znati. Mislim da Andrej Plenković uopće nije bio opterećen kadrovskim križaljkama u kojima se i sam spominjao. A ni kalkulacijama da će umjesto Ursule von der Leyen mnogo veće šanse za prolaz imati Roberta Metsola i da je von der Leyen na udaru protivnika iz vlastitih redova. Mislim da je Ursula von der Leyen izgledna nova šefica Europske komisije. Treba podsjetiti da je Plenković jak igrač u EPP-u, a to je pokazao i na posljednjim izborima kada se vodila ogorčena bitka unutar njihovih redova. Sigurno je samo to da bi, ako želi, mogao biti njihov jaki igrač i u Europi i da bi mu pučani našli mjesto kojim bi mogao biti zadovoljan. Prije svega, ono na kojem bi mogao nešto postići, promijeniti, potaknuti da Europa bude efikasnija. Ali uvjeren sam da mu je prije svega stalo da se konsolidiraju prilike u Hrvatskoj, da treći mandat bude uspješan i da se smanji razlika između Hrvatske i najrazvijenijih europskih država.”

Dva puta

A postoji i varijanta da Plenković odradi treći mandat i onda nastavi karijeru u Bruxellesu. Za pet godina neće biti prestar za aktivnu politiku, naprotiv, bit će u godinama koje daju sigurnost i koriste bogato iskustvo. Što će dotad biti s ujedinjenom Europom i s Europskom unijom nitko ne može predvidjeti, ali izazova će biti više nego sada. U to nitko ne sumnja. Europi će sigurno trebati političari Plenkovićeva kapaciteta, koji imaju toliko utakmica na domaćem, ali i na europskom terenu.

“Nezahvalno je predviđati. Vidim Plenkovića i u vanjskoj politici Europske unije, vidim ga i kao čelnog čovjeka Europske komisije. Može bez problema obnašati funkcije i u drugim tijelima Europske unije, u gotovo svim značajnim institucijama. Ali vidim ga i kao premijera u Hrvatskoj koji će odraditi treći mandat i osigurati budućnost HDZ-u, a kao nestranački čovjek postati predsjednik Hrvatske. U ovom trenutku sve to može, a vidjet ćemo koji će put izabrati”, kaže doajen HDZ-a koji je uvijek precizno procjenjivao političke odnose u Hrvatskoj.