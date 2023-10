Plenković ima povjerenja samo u ova dva čovjeka: U tim za izbornu pobjedu pušta samo bliske prijatelje

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Ako je suditi po aktivnostima premijera Andreja Plenkovića i dobrog dijela oporbenih stranaka, kampanja za parlamentarne izbore u punom je jeku, a njezin intenzitet s vremenom će se samo pojačavati. Više ni premijer Plenković ne pokušava skriti da je doista zainteresiran za osvajanje još jednog mandata na čelu države. Ta se tema počela otvarati i u HDZ-u, u kojem kažu da su počele pripreme za mobilizaciju članstva na terenu.

Oni upućeni u predizborne pripreme vladajućih kažu da Plenković ovoga puta ništa ne želi prepustiti slučaju te da će osobno biti uključen u svaki segment kampanje, što ne iznenađuje kada se zna da je pred njim kampanja u kojoj se bori za osvajanje trećeg uzastopnog mandata, a to, bez obzira na ankete koje su mu naklonjene, neće biti nimalo jednostavno. Premda još nije imenovao tim koji će raditi na kampanji, oni koji Plenkovića dobro poznaju kažu da će se on uvelike oslanjati na svoje savjetnike, a tu se u velikoj mjeri misli i na Roberta Kopala koji bi trebao biti dio analitičkog tima i koji će odigrati važnu ulogu u operativno-medijskoj pripremi kampanje.





Uski krug

Za teren bi Plenković trebao zadužiti glavnog tajnika svoje stranke Krunoslava Katičića, a važnu ulogu u kampanji trebala bi imati i HDZ-ova Zajednica utemeljitelja kojom rukovodi Mario Kapulica, kao i Zajednica branitelja na čijem je čelu Miljenko Filipović. Bez obzira na to što je Plenković prema Jandrokoviću u posljednje vrijeme prilično rezerviran, od njega, Davora Božinovića i ministra Tome Medveda očekuje ozbiljan angažman u borbi za osvajanje još jednog mandata, s tim da Plenković konkretan tim tek treba skrojiti.

Plenković za izbore treba skrojiti i liste, što je jedna od najvrućih tema u vladajućoj stranci, posebice otkako je premijer svojim suradnicima dao do znanja da na HDZ-ovim listama za stranačke izbore ne želi nikoga tko je pod istragom i za kim se vuku utezi velikih afera. A koga će onda uopće staviti na liste, pitaju se ironično u dijelu HDZ-a Plenkoviću neskloni kadrovi, koji se također nadaju nekoj poziciji za ulazak u Sabor.

Dok se oni pitaju koga će Plenković staviti, on vrlo dobro zna koga neće staviti pa su tako na popis za otpis već ušli vukovarsko-srijemski župan Dekanić koji je nedavno pušten iz pritvora te njegov zadarski kolega Božidar Longin protiv kojeg je ovih dana pokrenuta istraga. Istraga je, doduše, ovdje doista trivijalna, vodi se zbog toga što nije platio vez na otoku Istu, što je sitnica u odnosu na prozivke koje se odnose na njegovu imovinsku karticu, na što se nitko ni u vladajućim redovima nije osvrtao sve dok Longin nije stao na žulj stvarnom zadarskom vladaru Božidaru Kalmeti, a onda i premijeru Plenkoviću koji mu je zamjerio bliskost s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

S predsjednikom Milanovićem korektan odnos izgradio je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, no premda premijer Frankoviću nije pretjerano sklon, silom prilika njegovo ime morat će se naći na HDZ-ovim listama za parlamentarne izbore na krajnjem jugu zemlje, što po mnogima i jest razlog njegovih sve učestalijih medijskih istupa, pa i zakazivanja gostovanja u “Nedjeljom u 2” kod Stankovića, koje je na kraju naprasno otkazao.

Mnoštvo nezadovoljnika

Dok je dubrovački gradonačelnik za lokalne medije objašnjavao kako na HTV ne dolazi zbog obiteljskih obveza, u HDZ-u govore kako je gostovanje otkazao po naputku stranačke središnjice, što je dosta neobično s obzirom na to da Franković dosad stranačke upute nikada nije slušao, štoviše, i Milanovića je u Dubrovniku ugostio na svoju ruku. Solirao je on više puta, pa i onda kada je otvoreno kritizirao HDZ-ovu kampanju za lokalne izbore prozivajući današnjega ministra i nesuđenoga zagrebačkog gradonačelnika Davora Filipovića, čime se ozbiljno zamjerio Plenkoviću.

Time je Franković završio na premijerovoj crnoj listi te ga se otad svrstavalo u klub HDZ-ovih konzervativaca nesklonih Plenkoviću, no premda svoja konzervativna uvjerenja nikada nije krio, Franković zasad nije izašao iz ormara pa nije poznato koje su njegove daljnje ambicije. Dok jedni tvrde da će on ostati na čelu svojega grada, drugi govore kako ga zanima ministarska fotelja, a treći kako će Plenković Frankoviću ponuditi mjesto u Europskom parlamentu, kako bi time ugasio njegove ambicije.

Kako će Plenković ugasiti probleme u lokalnim ograncima, ostaje nepoznanica. U Dubrovniku, osim na Frankovića, nema baš na koga računati, župan Dobroslavić odavno je trebao biti u mirovini, a mirovina je najavljivana i Branku Bačiću, kojemu je mandat u Ministarstvu graditeljstva produljio politički vijek pa se očekuje da će na jugu Plenković opet zaigrati s njime.









S kime će Plenković zamijeniti marginaliziranog Longina u HDZ-u dobro znaju pa prst upiru u mlade nade HDZ-a, ministra Šimu Erlića i državnog tajnika Josipa Bilavera. Kada je riječ o splitskoj županiji, tu Plenković ima problema s pronalaskom adekvatnih kadrova koji nisu pod utjecajem Ante Sanadera, a osim Ivana Malenice, teško kadrove pronalazi i za šibenski kraj. Ništa bolja situacija nije ni u Slavoniji, iako se još do prošlog tjedna činilo kako je HDZ-ova pozicija sigurna barem u Osječko-baranjskoj županiji, požar u tvornici Drava International na vidjelo je iznio brojne probleme u tome kraju kojim dominira župan Ivan Anušić.

Problematična Slavonija

Svjestan kadrovskih problema ne samo u HDZ-u nego i u svojoj vladi, Plenković je kampanju odlučio izvući na svojim plećima pa posljednjih tjedana svjedočimo valu neumjerenog hvaljenja dosadašnjih postignuća, pri čemu Plenković građanima jamči kontinuitet u provedbi reformi s posebnim naglaskom na iskorake u mirovinskom, poreznom i zdravstvenom sustavu. Oni koji Plenkovića poznaju kažu da će u kampanji naglasak staviti na nekoliko točaka, a prva je svakako vanjskopolitički uspjeh njegove stranke, odnosno uvođenje eura i ulazak u schengenski prostor.

Cilj koji Hrvatska još nije ostvarila jest članstvo u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj, o čemu su pregovori već otvoreni pa će Plenković u kampanji nastojati javnosti objasniti kako je to posao koji još mora privesti kraju. Govoreći o vanjskoj politici, HDZ-ovci će na svakom koraku isticati premijerov utjecaj u Bruxellesu, a spominjat će se i veliki, važni infrastrukturni projekti, prije svih Pelješki most, no od županije do županije govorit će se i o izgradnji škola, sportskih dvorana i dječjih vrtića. Govora će u kampanji biti i o proširenju lučkih kapaciteta u Zadru, Splitu i Rijeci, gdje će se naglasak stavljati i na izgradnju nove bolnice. Brojevi kojima će se HDZ i Plenković hvaliti u kampanji već se iznose, tako se vladajući razmeću padom broja nezaposlenih, rastom prosječne i minimalne plaće te usklađivanjem mirovina, a poseban se naglasak stavlja na pakete pomoći za socijalno ugrožene skupine građana.









Naravno da u svemu tome ne treba zaboraviti ni na ulaganja u obranu, a tu Plenković prije svega misli potencirati priču o nabavi višenamjenskih borbenih aviona Rafale koji se već sada opisuju kao snažna i suvremena eskadrila lovaca. Plenković će učiniti sve kako bi se u dogledno vrijeme približio desnom biračkom tijelu, zbog čega se već počeo najavljivati raskid suradnje sa SDSS-om Milorada Pupovca. Uskoro bi trebao biti izglasan i Zakon o jeziku, a Plenković uz to pokušava razraditi metode kojima će se dodvoriti braniteljskoj populaciji, što bi moglo biti dosta izazovno.

Dodvoravanje desnici

Izazovni bi mogli biti i njegovi odnosi s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Vidljivo je da on i Plenković, bez obzira na Milanovićevo inzistiranje na toj temi, još nisu uspjeli postići ni dogovore o imenovanjima u diplomaciji. Upućeni svjedoče kako Plenkoviću sada i nije u interesu da izgladi odnose s Milanovićem kojega je, ratujući s njim, pretvorio u jedinog ozbiljnog predstavnika oporbe.

No s njim se neće morati natjecati na parlamentarnim izborima, na kojima ga dočekuje razjedinjena oporba koju predvodi SDP kao stranka koja se bori za opstanak, a iza kojega ide još nekoliko stranaka koje su otkrile svoje adute ističući kandidate za premijere kao što je Možemo istaknuo Sandru Benčić. Uz takve kandidate za predsjednika Vlade, nije ni čudo što se Plenković već sada nada pobjedi na parlamentarnim izborima, ali tek nakon te pobjede, ako do nje uopće dođe, za premijera i njegov HDZ počinje period neizvjesnosti i borba za formiranje vladajuće većine, što će biti izazovno i što će vrlo vjerojatno imati veliku cijenu.