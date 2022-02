PLENKOVIĆ IMA PLAN ZA UTIŠAVANJE NEZADOVOLJNIKA! Suradnici otkrivaju: ‘Radi bez prestanka, iznimno žestokim tempom! Spreman je žrtvovati neke ljude’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Dugo situacija u Vladi premijera Andreja Plenkovića nije bila usijana kao u posljednjih nekoliko tjedana. Moglo bi se reći kako ova nova godina za Plenkovića nije dobro počela, već je neko vrijeme u javnom prostoru prisutno pitanje obnove potresom porušenih područja, a u tom kontekstu spominje se i debakl s povratkom europskih milijuna iz Fonda solidarnosti, iz kojeg se obnova i trebala provoditi. Ujedinila se oporba u tome pa sada zahtijevaju opoziv resornog ministra graditeljstva Darka Horvata, kojim ni Plenković nije oduševljen. Još je manje predsjednik Vlade oduševljen Mostom i njihovom napadačkom retorikom koja se intenzivirala nakon što su na provjeru predali potpise za referendumsku inicijativu kojom će inzistirati na ukidanju covid-potvrda i famoznog Nacionalnog stožera.

Demontaža sustava

Kao da mu sve te krizne situacije same po sebi nisu dovoljne, nemilosrdno posljednjih tjedana svoj karakter demonstrira predsjednik Zoran Milanović koji se obrušio na Plenkovića i kompletnu Vladu, igrajući svoju odavno poznatu rusku utakmicu kojom je izazvao međunarodni skandal. Skandal su u premijerovim redovima izazvali medijski napisi o stanu Zvonimira Frke Petešića, a onda i napisi o tvrtki Državne nekretnine, čija je zviždačica Maja Đerek u probleme uvukla Frku, Marija Banožića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, ali i glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića. Demontaža sustava, tako sve ovo što se oko njega događa naziva premijer koji je uvjeren kako, uz oporbene blokove koji se formiraju u sjeni i s Milanovićem rade na njegovu rušenju, i u HDZ-u na desnom krilu ponovno stasa kritična masa koja mu je spremna zagorčati život. Upućeni svjedoče da se desno HDZ-ovo krilo uistinu ponovno počelo buditi, no kako se spekulira, oni se s Plenkovićem ne misle obračunavati do europskih izbora, nego će ga pustiti da sam počne tonuti, a tek ga onda po uhodanom modelu ugroziti i eventualno dovesti u pitanje njegovu poziciju.

Kada se govori o desnom krilu HDZ-a, tada se u Plenkovićevu okruženju misli na osječkog župana i novog američkog igrača Ivana Anušića, no nisu nevažni ni nezadovoljnici iz lokalnih organizacija koje je Plenković potpuno marginalizirao. Osim dubrovačkoga gradonačelnika Mate Frankovića, navodno nezadovoljstvo odstrelom pokazuje i nekadašnji šibenski kapitalac Nediljko Dujić te dio vukovarskih HDZ-ovaca. Navodno se u tišini već okuplja dio nezadovoljnika koji smatraju da će HDZ s ovakvim premijerovim pristupom izgubiti iduće parlamentarne izbore, no s druge strane, u Plenkovićevu timu uvjereni su kako ih opstruiraju baš na desnom HDZ-ovu krilu pa je tako predsjednik Vlade razvio teoriju kako je dio stranačke desnice potpomagao Hrvatske suvereniste u organizaciji famoznog referenduma o euru, koji je u međuvremenu propao.

Propali referendum

Premda referendum nije uspio, Plenković je to shvatio kao udar na svoju vladavinu jer uvođenje eura smatra jednim od ključnih projekata svoje Vlade, a taj ključni projekt mogao bi se dovesti u pitanje i nakon nedavno otkrivene afere HNB, jer iako je u Hrvatskoj ovaj slučaj pao u drugi plan, europske institucije ne misle ga tek tako prepustiti slučaju. Afera HNB i u oporbi se jedno vrijeme spominjala kao adut protiv Plenkovića te se prijetilo prijavama europskim nadležnim tijelima. Ti procesi navodno su u tijeku, a dođe li do provjere, pitanje je kako će se odviti proces hrvatskog ulaska u eurozonu. Oni najzabrinutiji iz Plenkovićeva tima strahuju od fijaska te kažu kako bi to definitivno označilo Plenkovićev kraj. Njegov kraj moglo bi označiti i to što u ovom trenutku u HDZ-ovu predsjedništvu sjedi minimalno pet ljudi koji bi mu u svakom trenutku mogli okrenuti leđa, to su stranački aparatčici koji su navikli na mijenjanje dresova i mijenjanje šefova.

Kao što su nekoć klicali Tomislavu Karamarku, tako danas kliču Plenkoviću i klicat će nekom trećem ako i kada zatreba. Naravno da predsjednik Vlade nije politički naivac, on vrlo dobro zna kakve se sve situacije odvijaju oko njega, a svjestan je i toga da mu se rejting uvelike poljuljao. Prema posljednjim anketama, najpopularniji političar u zemlji je Milanović, kojega podjednako podržavaju i na ljevici i na desnici. Nevjerojatno je da “transformirani desničar” Milanović još uživa potporu više od 70 posto SDP-ovih i više od 50 posto glasača platforme Možemo, usporedno s time podupire ga oko 60 posto Mostovih, ali i gotovo 30 posto HDZ-ovih birača, što nije beznačajno. Podupiru zatim građani još zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića, na trećem je mjestu šef Domovinskog pokreta kojemu potporu uz ostale daje 44 posto HDZ-ovih birača, Penavi u leđa gleda Plenković te se time jasno demonstrira kako vladajuća stranka teško može funkcionirati bez svojeg desnog krila koje je predsjednik HDZ-a potpuno zaboravio i zanemario dodvoravajući se nezasitnom koalicijskom partneru Miloradu Pupovcu.

Građenje ugleda

Pupovac bi dodatne glavobolje Plenkoviću mogao izazvati time što bi, kako se šuška, ponovno mogao načeti temu zabrane pozdrava “Za dom spremni”, čime će se onda Plenković ponovno zamjerati braniteljskoj populaciji koju je Tomo Medved pokušao namiriti novim zakonskim odredbama i novim rastom broja branitelja gotovo tri desetljeća nakon rata. Koliko su Plenkoviću problem takozvani vanjski faktori koji remete njegov spokoj, toliko se u jedan od njegovih ključnih problema pretvaraju njegovi suradnici i aferaši iz kabineta. No, kao što je dosad prebrodio sve svoje krize, tako Plenković ni sada ne misli ništa prepuštati slučaju pa je tako, kako svjedoče upućeni, u nadolazećem razdoblju spreman ući u borbu kroz koju će učvrstiti vlastitu političku poziciju te nastojati oporaviti rejting.

Nitko ne negira krizu koja potresa premijera, međutim, oni koji s njim prisno surađuju napominju da on radi bez prestanka, iznimno žestokim tempom, te da je prije ili poslije morao doći u ovu situaciju. Kako bi iz trenutne situacije izašao, Plenković će se prije svega osloniti na ministra financija Zdravka Marića, jedan od glavnih ciljeva koje Vlada preuzima na sebe jest zadržati ekonomski rast u ovoj godini, osim toga, premijer će svoj europski ugled nastojati ponovno izbrusiti ulaskom u Schengen, a tu će mu, uz ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, značajnu ulogu odigrati upravo Frka Petešić sa svojim francuskim vezama. Ne treba zaboraviti da je odlazak Angele Merkel zakomplicirao hrvatske odnose s Njemačkom, a isto to moglo bi se dogoditi i s Francuskom ako Macron izgubi izbore, takav scenarij mogao bi do daljnjeg ugroziti hrvatski pristup Schengenu i dovesti Plenkovića u nezahvalan položaj. Situacija je, dakle, nepredvidljiva poput korone, a u tom covid-19 stanju u drugi plan pala je reforma zdravstvenog sustava. Zakon o zdravstvenoj zaštiti krajem ožujka trebao bi se naći na Vladi, no upitno je hoće li Vili Beroš smoći snage da uđe u složen proces reorganizacije bolnica. Međutim, to je nešto na čemu Plenković namjerava inzistirati kako bi zadržao svoju poziciju.

Slijedi sječa

Ideja kojom se kani voditi jest reorganizacija niza drugih institucija kojima se godinama nitko nije pozabavio. Tako je Davor Božinović već predstavio svoje prijedloge za reforme unutar policijskog sustava, očekuje se da konačno konkretne ideje iznese i ministrica Marija Vučković, ali i ministar Ivan Malenica, koji se od početka mandata nije pomaknuo s mrtve točke u pogledu reforme pravosudnog sustava. Plenković pošto-poto mora početi provoditi reforme i uvjeriti građane da čini sve kako bi im u ovim teškim vremenima bilo bolje, smatraju njegovi suradnici, koji su uvjereni kako premijer godinu koja je tek počela mora iskoristiti za kompletnu rekonstrukciju sustava, vodeći računa i o HDZ-u u kojem nikada do kraja nisu prihvatili ni njega ni njegov stil vladanja.









Ostavi li se po strani neprihvaćanje unutar stranke, pitanje svih pitanja je s kim će Plenković provesti reforme, a zaključak nije tako teško izvesti – ako zaista želi da promjene zažive, a da se njegova pozicija ne dovede u pitanje, premijer će morati žrtvovati dio ministara koji nisu dorasli izazovnim vremenima u kojima se nalazi cijela država. Ako ne žrtvuje dio ministara, kao što je to učinio u prošlom mandatu, vrlo brzo žrtva javnosti mogao bi postati upravo on jer ako mu rejting ne prestane padati, i simpatizeri iz stranke i oni iz Vlade mogli bi zaboraviti da je on taj koji se suprotstavio krizi s Agrokorom, ali i da je on bio taj koji je predsjedao Vladom u vrijeme najtvrđeg europskog lockdowna te da je pomoću novca iz Europske unije zaustavio val otkaza.