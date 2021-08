PLENKOVIĆ IMA ODLIČNE VIJESTI! ODUŠEVIT ĆE VAS SVE: Otkrio kako će se postaviti prema koroni! Pohvalio se i ekonomskim rastom!

Autor: N.K

U ponedjeljak se održala zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a nakon koje je premijer Andrej Plenković dao izjavu. Poručio je kako neće biti mjera zatvaranja ili pooštravanja epidemioloških mjera.

Prvo se pohvalio rejtingom vladajuće stranke i uspješnom turističkom sezonom.

“Zadovoljni smo rejtingom HDZ-a, na 30 je posto, vodimo Vladu, suočavamo se s izazovima koji su u hrvatskom društvu dominantni, to je prije svega borba s pandemijom i svim što je ona promijenila u načinu funkcioniranja života. Zadovoljni smo što nam je praktički cijela ljetna sezona ostala u naranačastom prema karti ECDC-a, to je omogućilo izuzetno dobru turističku sezonu koja će prema procjenama Ministarstva turizma biti između 70 i 75 posto rekordne 2019. To je osobito važno i zbog prihoda i u ekonomskom pogledu za naš oporavak”, rekao je Plenković.

Brzi ekonomski oporavak

Istaknuo je između ostalog kako BDP raste te da s optimizmom možemo gledati na što brži ekonomski oporavak.

“Podaci za drugi kvartal su da je rast BDP-a 16,1 posto, kada to stavimo u kontekst najveće prosječne plaće ikada u Hrvatskoj, preko 7100 kuna, nikad veća zaposlenost, nikad manja nezaposlenost, izbjegnute socijalne frakture, onda s optimizmom možemo gledati na što brži ekonomski oporavak Hrvatske i to je temeljna zadaće Vlade”, dodao je.

“Pronašli smo pravi balans”

Što se tiče situacije s pandemijom koronavirusa, Plenković je rekao da “sigurno neće ići u neke mjere zatvaranja, pooštravanja”.

“Vodit ćemo računa o svim aspektima, kako smo radili dosad, radit ćemo u budućnosti. Pronašli smo pravi balans, pogodili smo mentalitet hrvatskog čovjeka”, rekao je. Još jednom je pozvao sve one koji to još nisu da se cijepe.