Plenković ima model koji ne postoji nigdje na svijetu: Zbog toga mu čuvaju leđa

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Oni koji premijera Andreja Plenkovića dobro poznaju reći će kako je veoma uzak krug ljudi kojima on vjeruje, a čine ga prije svih Zvonimir Frka Petešić i Marko Milić, posebice kada je u pitanju njegov opstanak na vodećoj poziciji. Plenković je tu komunikacijski veoma oprezan, nikada izravno ne izdaje naredbe koje bi ga na bilo koji način mogle kompromitirati, i kada su takve stvari posrijedi, strogo pazi da se ne bi našao u središtu kakve afere. Zbog toga, prema riječima njegovih znanaca, opstaje posljednjih sedam godina preskačući uspješno krizu za krizom. Svaki put kada se pomisli – e sad je gotov, Plenković naciju iznenadi nekim novim manevrom, dokazujući da u hrvatskoj politici jačeg od njega trenutno ipak nema.

Donekle mu u ringu političkih prepucavanja i peripetija može konkurirati predsjednik Zoran Milanović, no ovdje govorimo o dvjema sasvim različitim ulogama i dvjema sasvim različitim razinama odgovornosti. Milanović, kako kažu u HDZ-u, ni problema ni afera ne može ni imati kada kao predsjednik ne radi ništa tako značajno, no podsjećaju na svu silu afera njegovih ministara.

Uhodani obrazac

Sva sila afera s ministrima, članovima stranke i vodećim ljudima državnih poduzeća sručila se posljednjih godina i na Plenkovićeva pleća. Sve je te ljude Plenković uspješno eliminirao i opstao u svojoj premijerskoj fotelji, kao da se njega ne tiču afere i propusti onih koje je osobno imenovao. Oni koji nešto bolje poznaju omjere snaga i odnose unutar politike, stajući u Plenkovićevu obranu, naglašavaju kako je njegov kadrovski bazen uglavnom ograničen na HDZ u kojem se, da bi opstao, mora prilagođavati stranačkim kapitalcima, stranačkim strujama i raznim drugim čimbenicima. Znajući za to, Plenković je svoju vladu pretvorio u traku na kojoj se redaju ministri koji s nje ispadaju jedan za drugim, pa umjesto njih uskaču neka druga ili treća lica iza kojih opet stoji netko veći.

U Vladi je Plenković s time oprezan zbog velikog interesa medija, ali na lokalnoj razini te u državnim tvrtkama, među kojima posebice naglasak valja staviti na one od strateškog interesa, Plenković već godinama posluje po dobro uhodanom obrascu. Šefove državnih tvrtki ne imenuje dugoročno i na stalne mandate već ih Vlada proglašava vršiteljima dužnosti, dajući im ograničen upravljački rok. Na taj način nepovjerljivi Plenković nastoji ponajprije sačuvati svoju poziciju držeći tako imenovane kadrove u šaci, a onda i donekle nastoji držati kontrolu u državnim tvrtkama jer on ni u koga nema potpuno povjerenje.

Da Plenković djeluje po tom modelu, moglo se vidjeti i ovih dana na primjeru HEP-a koji je napustio donedavni šef Frane Barbarić, na čiju je poziciju kao vršitelj dužnosti imenovan Vice Oršulić. Kada je energetski sektor posrijedi, tu mnogi podsjećaju i na HERA-u koja se smatra ključnom regulatornom agencijom na energetskom području, a koja više od godinu dana funkcionira s tri člana Upravnog vijeća, s tim da je jednom istekao mandat, a drugi član, koji je ujedno bio i čelni čovjek HERA-e, Danijel Žamboki, dao je ostavku nakon afere u kojoj se na prodaji jeftinog INA-ina plina zaradilo milijardu eura.

Nisu iznenađeni

HERA ni danas nema pet članova Upravnog vijeća, kako to propisuje zakon, no Plenkovića to ne zabrinjava previše pa je tako i predsjednik HEP-ova Nadzornog odbora Anton Kovačev, kao i većina članova, imenovan privremeno.

Ovakvim privremenim imenovanjima nisu oduševljeni ni svi u HDZ-u, a odnedavno ni u HEP-u, u kojem smatraju da ovakav status rukovodeće strukture u vodećoj državnoj tvrtki vrlo živopisno oslikava politiku Plenkovićeve vlade, u čijem su mandatu pojedini čelnici poduzeća proveli na direktorskim pozicijama i do četiri godine tako što su im stalno produljivani mandati na šest mjeseci. Vlada je za to vrijeme raspisivala i poništavala natječaje, a u pojedinim situacijama nije ni bilo raspisivanja natječaja kako bi se redovnim putem popunila ta upražnjena mjesta.









Nisu, međutim, time u HEP-u iznenađeni jer ih je Plenković s imenovanjima u Nadzornom odboru pripremio na ovaj scenarij s novim čelnikom Oršulićem. Prije desetak dana Vlada je Skupštini HEP-a predložila da privremeno, odnosno na rok od šest mjeseci, imenuje četvero članova NO-a, a istu odluku donijela je i početkom ljeta ove godine, kada su isti ljudi, bez provedbe javnog natječaja, predloženi na rok od šest mjeseci. Tako je primjerice Lukša Lulić za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora HEP-a privremeno imenovan u listopadu 2018. godine. Sva tri predstavnika države u Upravi INA-e također su imenovana privremeno u ljeto prošle godine, kada je zbog plinske afere cijela Uprava INA-e bila smijenjena. Nakon toga Vlada je za članove Uprave tri puta predlagala Miroslava Skalickog, Hrvoja Šimića i Marina Zovka. Posljednji su put ti ljudi predloženi u rujnu ove godine, a u godinu dana natječaj za izbor stalnih članova Uprave nije ni raspisan.

Model upravljanja

No apsolutni rekorder zasigurno je u Croatia Airlinesu. Hrvatski nacionalni avioprijevoznik pod privremenom je upravom bio pet godina, a Jasmin Bajić s osam uzastopnih privremenih imenovanja postao je poznat kao državni rekorder po duljini mandata vršitelja dužnosti jer je prvi put privremeno imenovan za direktora Croatia Airlinesa u studenome 2017. godine na razdoblje ne dulje od šest mjeseci, a do provedbe postupka imenovanja direktora putem javnog natječaja. Dok se Bajiću produljivao mandat iz razdoblja u razdoblje, Croatia Airlines nizao je gubitke pa je u epidemiji koja je obilježila 2020. godinu minus nacionalnog avioprijevoznika eksplodirao na 335 milijuna kuna.

Primjera poput ovog je mnogo i u upravama te nadzornim odborima državnih tvrtki, ali i na pozicijama pomoćnika ministara koji su postajali ravnatelji uprava pa sve do glavnih tajnika u ministarstvima koji su prvotno birani na privremeni rok.









Po broju privremenih mandata uz Bajića se spominje i Frano Luetić, kojemu se svako šest mjeseci produljivao mandat na čelu Zračne luke Dubrovnik, gdje ga je naslijedio Viktor Šober, koji je u ljeto 2022. godine na vodeću poziciju imenovan na temelju prijedloga Vlade i Skupštine Zračne luke Dubrovnik, a nakon provedenog javnog natječaja, s tim da je Luetić kao vršitelj dužnosti otišao i u mirovinu. Pet je puta Nina Vojnić Žagar imenovana privremenom direktoricom pulske zračne luke, da bi tek lani doista postala njezina direktorica, a na sličan način prošao je i direktor Zračne luke Zagreb.

Kao vršitelj dužnosti dugo je djelovao i Stjepan Adanić u JANAF-u, gdje je naslijedio Dragana Kovačevića. Njemu je tek nedavno upravljanje JANAF-om dodijeljeno na mandat od četiri godine, a do tada je odradio tri privremena mandata. Svjesni su ovog modela upravljanja i u Vladi i u HDZ-u i u tvrtkama u državnom vlasništvu, među čijim se vodstvom može čuti kako gotovo ne postoji tvrtka koja u određenom periodu nije imala privremenu upravu.

Stabilna pozicija

S druge strane, Plenkovićevi pristaše tvrde kako je to zato što Vlada nije bila zadovoljna kandidatima koji su se javljali na raspisane natječaje, što je vrlo klimava teorija kada se zna da postoje slučajevi u kojima natječaj nije ni raspisan. Stoga bi kritičari mogli zaključiti kako je ovdje uz ostalo riječ i o pogodovanju, tako pojedinci u HDZ-u smatraju kako je Plenković ovaj model uveo kako bi u neke tvrtke odabrao svoje kadrove, a osim toga, on u pojedine tvrtke nije ni želio izabrati stalne direktore.

Takav model zapravo se sada, nakon sedam godina vladavine, može nazvati njegovom politikom kadroviranja u državnim tvrtkama, a svi oni koje Plenković imenuje na privremeno razdoblje na svoje pozicije stižu sa spoznajom da su u svakom trenutku zamjenjivi i da im je baš zato najbolje čuvati leđa Plenkoviću jer će tako i oni opstati na svojim pozicijama. HDZ-ovci neskloni Plenkoviću reći će kako model privremenih direktora koji svoj posao obavljaju dugoročno ne postoji nigdje u svijetu, a taj model Plenković ne primjenjuje samo u državnim tvrtkama nego i u ministarstvima, gdje uprave vode privremeni ravnatelji odnosno državni službenici najvišeg ranga pa ne bi trebalo biti problema vezanih uz njihov odabir na javnom natječaju.

Time se Plenković po svemu sudeći sada, u ovo predizborno doba, nema namjeru opterećivati iako su i do njega stigle glasine da bi ovakva privremena uprava u HEP-u upravljanje ovom državnom tvrtkom mogla spustiti na najniže razine i donijeti nestabilnost. Plenkoviću je zasad važno da je njegova pozicija stabilna, a to se nakon svih kriza koje je preživio više i ne čini kao nešto što bi moglo biti upitno.