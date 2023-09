Plenković ima dobre vijesti: Za samo par dana stiže pojačanje životnog standarda

Autor: I.G.

U ponedjeljak je u HDZ-u održan sastanak šireg predsjedništva stranke. Nakon sastanka, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Naglasio je kako će Vlada uskoro donijeti novi paket mjera za pomoć građanima, ali i nove prijepore s predsjednikom Zoranim Milanovićem,

“Idući četvrtak, 14. rujna, donijet ćemo sveobuhvatan paket, pomoći najugroženijima i omogućiti građanima zadržavanje standarda. Govorili smo o problemu inflacije i imali sastanak i s guvernerom HNB-a. Danas je prosječna plaća 1150 eura, a prije sedam godina 749 eura. To je 400 eura više”, najavio je.

Komentirao je i najnoviji spor s predsjednikom Milanovićem oko izbora veleposlanika, Plenković je poručio kako podjela 50-50 ne postoji.





“Ured predsjednika je bio taj koji je odbio kandidate. Nije Vlada ta kojoj je stalo da se ništa ne mijenja. Kakva je to teza? Imate velik broj komentatora koji kažu da bi se predsjednik i vlada trebali dogovoriti o vanjskoj politici. To govore manje-više svi. Jesmo li ostvarili strateške ciljeve dublje integracije? Jesmo, i to djelovanjem Vlade, Sabora i diplomcija. Je li tome pridonio i predsjednik? Ne sjećam se – poručio je, dodajući kako je Vlada isto tako produbila odnose s SAD-om, smatrajući kako Milanović također tome nije pridonio.

‘Milanović se ponaša ignorantski’

Naglasio je i kako Hrvatska ima visokog predstavnika koji pomaže Hrvatima u BiH, dok ga ”Milanović naziva svinjarom”.

“Da ne govorim kako naziva neke druge dužnosnike. On već godinu i pol dana ima čistog ruskog narativa u svojim javnim nastupima. Sad ja pitam ove stručnjake kako ćemo se dogovoriti oko temeljnih pitanja vanjske politike kad se on ponaša ignorantski i ima proruske stavove? To je ta kompleksnost. Mi smo uvjereni da je naša politika ispravna i da za Hrvatsku donosi rezultate. Nema nijednog odabira za kojeg bih se ja osvrnuo i rekao da je kriv”, rekao je premijer Plenković.

“Ja ne vidim njegovu dodatnu korist u vanjskoj politici. Dogovorit ćemo se oko veleposlanika, ali smo mi to pokrenuli – kazao je pa komentirao jesu li u tijeku pregovori. – Koliko je meni poznato, ne pregovara se ni o čemu”, dodao je.

Milanović: Moraš sjesti i razgovarati

Podsjetimo, predsjednik Milanović danas je izjavio da mu ne odgovara što je Hrvatska u tri i pol godine popunila samo jedno veleposlaničko mjesto i da se svi trebaju zapitati kome je u interesu da se nastavi spor Pantovčaka i Banskih dvora o imenovanju veleposlanika.









“Kad god je neki metež, neki nesporazum, neka nevaljaština, uvijek se pitaj kome to odgovara. Meni ne odgovara da Hrvatska u tri i pol godine nije zamijenila ni jednog ambasadora osim jednog kojeg je tražio premijer Plenković. Je li iz toga teško izvući neki zaključak”, pitao je Milanović novinare na Pantovčaku.

“Moraš sjesti i razgovarati, to je po duhu i slovu našeg Ustava. Ne ide na silu. To se pitajte. Kome prezervacija ovog stanja više odgovara, meni ili nekome tko želi zadržati potpunu kontrolu. I to nad kakvim resursom? Neš’ ti ambasadore. I onda na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova. To je tiha penetracija”, rekao je predsjednik.