PLENKOVIĆ I VASO BRKIĆ Stvorili pakt nakon izgubljenih izbora

Autor: 7 Dnevno

Čarobnjak za kampanje, epitet je koji je drugi čovjek vladajuće stranke Milijan Brkić nosio sve do predsjedničkih izbora, na kojima je HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović izgubila. Nije Vaso, kako ga od milja njegovi suborci zovu, učinio ništa dramatično, mobilizacija Hercegovine koja bi i ovako i onako glasala za HDZ-ovu kandidatkinju ispostavila se ne samo kao dvosjekli mač, već je postigla kontraefekt. Prikazi ranojutarnjih redova s još ne otvorenih biračkih mjesta iz Mostara koji su na dan izbora kružili društvenim mrežama ponukali su čak i one birače u Hrvatskoj koji možda nisu ni mislili glasati da izađu na izbore i zaokruže broj jedan – broj s kojega je neuspješni premijer Zoran Milanović postao predsjednik države. Koliko je Brkić dobro odradio teren, možda ponajbolje govori to što je Grabar-Kitarović izgubila izbore u Osijeku i Zagrebu, ali i Splitu. Osim toga, podbacila je i u županijama koje se inače smatraju HDZ-ovim utvrdama.

Osim što je Milanovićev rezultat na izborima najavio pet njegovih lijenih godina na Pantovčaku, on je nagovijestio i eru novih sukoba koji će izazvati turbulencije u vladajućoj stranci gdje već propituju sudbinu šefa Andreja Plenkovića, koji se samoinicijativno založio za Grabar-Kitarović, uključujući se u njezinu kampanju, u koju je u finišu uveo i Vasu propalog čarobnjaka. U kojem će smjeru ići okršaji u HDZ-u, u izbornoj noći naslutio je Plenkovićev rival na unutarstranačkim izborima Miro Kovač, koji je konstatirao kako je predsjedničina propast zapravo poruka HDZ-ova tradicionalnog biračkog tijela Plenkoviću, kojemu su ovo drugi izbori iz kojih izlazi kao gubitnik. Prvi izbori, oni europski još su bolniji jer u taj je boj išao sa svojim mladim lavovima, koji su se pokazali kao amateri za ozbiljne bitke.

Osim Kovača, koji je otvoreno bacio Plenkoviću rukavicu u lice, protiv šefa stranke rovari i njegov bivši prijatelj Davor Ivo Stier, čija je strategija nešto umjerenija i odmjerenija, barem na van. To što je Stier odmjeren dio je njegova karaktera, ali i političke mudrosti, on strpljivo čeka svoju priliku, gradeći mrežu svojih ljudi s kojom će u datom trenutku ustati protiv Plenkovića. Neprestano je na liniji s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom, sastaje se s lokalnim dužnosnicima po Dalmaciji, a misli i na duge staze pa ispija kave s mostovcima koji su na predsjedničkim izborima lobirali za doktora Mira Bulja, koji će mu, domogne li se vladajuće pozicije, u HDZ-u biti potreban za formiranje vlade.

Plenkovićevi izazivači

Da je stanje u vladajućoj stranci turbulentno i da bi moglo biti rata, potvrđuje niz visokopozicioniranih članova s kojima smo razgovarali, a do koje je mjere situacija usijana, svjedoči i to što je sve više onih koji zazivaju ime Tomislava Karamarka, koji je izbore, kakav god bio, ipak uspijevao dobiti. No oni nešto upućeniji u unutarstranačka zbivanja tvrde da Tomo neće povući taj samoubilački potez, već će promišljeno i strateški podržati kandidaturu Mira Kovača, nakon čega bi mogao zauzeti poziciju koju danas u stranci ima njegov nekadašnji prijatelj Vaso Brkić.

Kada je o potencijalnim Plenkovićevim izazivačima riječ, u HDZ-u spominju još nekoliko zanimljivih imena, među ostalima i bivšega Sanaderova ministra Dragana Primorca, što je malo realno s obzirom na njegovu znanstvenu karijeru. Na popisu je i bivši Plenkovićev ministar Tomislav Tolušić, ali on u HDZ-u ima sve manje utjecaja pa će vrlo vjerojatno i sam uvidjeti da mu se ne isplati ulaziti u unaprijed izgubljenu bitku. Ime koje bi Plenkovića moglo najviše iznenaditi ono je njegova aktualnog ministra prometa, mladog i ambicioznog Olega Butkovića, kojemu je životni san zavladati strankom. Kandidaturu za predsjednika stranke najavio je neizravno i Milijan Brkić, no dobro upućeni svjedoče da je sve to dio igrokaza. Brkić ne ide s pozicije na kojoj jest, ona je stabilna i sigurna, a on nije naivan, svjestan je svojih kapaciteta.

Brkićevih kapaciteta svjestan je i šef Plenković, koji bez obzira na rovarenja nije bez aduta. A jedan od ključnih je onaj da je na vlasti, da o njemu ovise mnoge HDZ-ove fotelje, a osim toga, on je taj koji predsjeda Europskom unijom i definitivno neće dopustiti da mu taj položaj bilo tko poljulja. Upravo zato, ne namjerava ponovno naivno ulaziti u rat s Brkićem, jer svaki rat koji je s njim vodio pokazao se kao promašen.

Prijatelje drži blizu, neprijatelje još bliže, strategija je na koju se Plenković odlučio potkraj ljeta, kada se zbližio s Brkićem, koji je u to doba na plećima nosio teret afere SMS. Ubrzo nakon toga teret ove afere s Brkićevih je leđa spao, a zlobnici govore kako ga je Plenković, u dilu sa svojim najvjernijim saveznikom Davorom Božinovićem, pomilovao. Afera SMS gurnuta je pod tepih, a Brkić se diskretno u političku arenu počeo vraćati u sredini kampanje za predsjedničke izbore, kada je po Plenkovićevu zagovoru prekorio buntovnog Kovača, ponavljajući Plenkovićevu retoriku o zajedništvu.

Brkićev izbor

Zajedništvo se nastavilo i u prvom krugu predsjedničkih izbora, a potvrđeno je Brkićevim govorom na skupu u Ciboni, na kojem je između redaka naznačio da se vratio i da u poziciji povratnika kani i ostati surađujući s Plenkovićem. Iako su mnogi ovih dana potencirali priču o sukobu Brkića i Plenkovića, istina je posve oprečna toj tezi. Štoviše, Brkić i Plenković nikada nisu bili u boljim odnosima, pa i Jandrokovićevo prozivanje desnice zbog koje je Grabar-Kitarović izgubila kampanju nisu bili upereni prema njemu, nego prema Kovaču, Stieru i družini bliskoj Karamarku koja se uplela u predsjedničinu kampanju. Brkić će i na unutarstranačkim izborima biti Plenkovićev saveznik i karika za pridobivanje stranačkog konzervativnog krila, na koje će u srazu sa Stierom i Kovačem posebno morati staviti naglasak. Brkić sa Stierom ionako nikada nije bio u dobrim odnosima, a jedan od prvih Stierovih planova u slučaju preuzimanja stranke jest pročistiti je upravo od Vasinih kadrova. To je, uostalom, nekoliko puta dao do znanja.

S druge strane, ni Kovač nije naklonjen drugom čovjeku svoje stranke, s obzirom na mogućnost da bi ga u borbi za fotelju šefa HDZ-a mogao pogurati Karamarko. Baš zato Brkiću i ne preostaje ništa drugo nego da se prikloni Plenkoviću, a tu se opet valja vratiti i na činjenicu da je Plenković na vlasti, pa bi svako Brkićevo opiranje moglo načeti novi proces eliminacije i otvaranje novih afera preko Bošnjakovića. Takvo nešto Brkiću ne treba, jer da se afere pokrenu, ne samo da ne bi imao šanse postati šefom stranke, nego, štoviše, ne bi mogao računati ni na potpredsjedničku fotelju.

Ipak, poznavajući prevrtljivu narav Milijana Brkića, Plenković s njim do samoga kraja ne može biti potpuno siguran, a da je tome tako potvrđuje i tajna večera, na kojoj se našao s Kolindom Grabar-Kitarović te vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. Nije nemoguće da Brkić igra i na tu kartu te da sada već bivšu šeficu države snubi da se kandidira za predsjednicu vladajuće stranke. U djelu HDZ-a stava su da bi ona bila dobra predsjednica stranke koja bi vješto balansirala između centra i desnice, te da među članstvom, ali i na vanjskopolitičkom polju ima značajan utjecaj. Predsjednica međutim, još nije prelomila, a ono što je vrlo jasno dala do znanja još u izbornoj noći jest da od politike ne diže ruke te da ostaje u Zagrebu. Hoće li se u konačnici uključiti u bitku u koju je se očigledno gura, ostaje za vidjeti, no okolnosti u hrvatskoj politici naslućuju da ništa nije nemoguće.

Milijan Brkić bit će Plenkovićev suradnik i u raspuštanju zagrebačke organizacije, koja se u krizi našla mnogo prije predsjedničkih izbora. Koplja se tamo lome mjesecima, Plenković je nedavno osobno intervenirao izbacujući iz stranke družinu koja ga je ogovarala na društvenim mrežama, ali to izbacivanje nije urodilo plodom pa je Grabar-Kitarović izbore izgubila baš u Zagrebu, gdje je za kampanju bio zadužen Andrej Mikulić koji je donedavno slovio kao Brkićev kadar, no kada su se Brkić i Plenković udružili, i Mikuliću je postalo jasno da tu za njega nema mjesta pa je kampanju u metropoli odradio traljavo, otkazujući poslušnost. U prilog toj tezi ide i činjenica da je Grabar-Kitarović izbore u metropoli izgubila u tradicionalno HDZ-ovim kvartovima, i sve to nakon sastanka Mikulića i Vase, koji se odvio usred kampanje za drugi krug izbora. Izgleda da nitko nema sluha za Mikulićevu želju da postane zagrebački gradonačelnik, spekulira se da ga je čak i Brkić zbog simbioze s Plenkovićem žrtvovao, otvarajući pritom šefu stranke prostor da kadrovira sa svojim ljudima po HDZ-ovu ogranku u Zagrebu, koji će hitno trebati spašavati i od Bandićeva utjecaja.

Problem s Bandićem

Naime, u HDZ-u, pa i izvorima bliskim Plenkoviću, tvrde da je Bandić u Zagrebu na predsjedničkim izborima u najmanju ruku podbacio. Predsjednica je, tvrde naši sugovornici, pretjerala zbližavajući se s njime, no i bez toga njegova snaga i utjecaj u metropoli slabe. Bandić je sve nervozniji, napada novinare, prijeti, nudi se Milanoviću, a ovih dana ustao je u obračun i s ministrom gospodarstva Horvatom, koji je konstatirao da je njegovo vrijeme prošlo. To što Bandićevo vrijeme prolazi, ne ide na ruku zagrebačkom HDZ-u, s kojim ovaj u Skupštini surađuje, jer stigma koju on nosi u metropoli polako se, ali sigurno prelijeva i na vladajuću stranku, koja je nanizala serijal izgubljenih izbora baš u Zagrebu. Ne poduzmu li HDZ-ovci konkretne poteze i ne raskinu li suradnju sa Zagrebom te ne stave fokus na sebe i svoje kadrove, to bi moglo dovesti do trajnog urušavanja zagrebačkog HDZ-a, a takav scenarij nikomu nije u interesu. Upravo zato, Brkić bi s Plenkovićem, osim u borbu za unutarstranačke izbore, trebao krenuti i na rušenje Bandića s kojim ionako mjesecima nije u dobrim odnosima.

Da se Bandić i Brkić razilaze te da će se njegova pozicija urušiti i u sabornici, moglo se naslutiti i iz toga što je ovih dana njegov zastupnički klub napustila Ana Komparić-Devčić, čiji se muž nedavno zaposlio u Hrvatskoj gospodarskoj komori, navodno baš po Brkićevu zagovoru. Plenkoviću, pa i Brkiću dosta je ucjena koje im Bandić svako malo servira, jer suradnja s njime ne donosi im rezultate, što su pokazali i zagrebački rezultati predsjedničkih izbora, a ako je sada tako, pitanje je što će im tek donijeti Bandić kojega ove godine čeka sudski proces za aferu Agram, dok se istodobno USKOK-ovi istražitelji zanimaju i za njegov čuveni Advent i netransparentne poslove u vezi s njim. Bandić je, dakle, na rubu provalije, no on je spretan mačak s devet života pa ga ne treba posve otpisati, ali ne treba otpisati ni Plenkovića jer oni upućeni u zbivanja u Vladi kažu da će uskoro povući ključan potez.

Crne slutnje

Naime, osim što ga pritišću oportunisti u HDZ-u, on je i pod pritiskom koalicijskih partnera, postoji sumnja u vladajućim redovima da i Pupovac i manjinci na inicijativu SDP-a pritišću Plenkovića te mu prijete otkazivanjem poslušnosti. Istodobno, i HNS-ovci se potajno sastaju sa SDP-ovcima i ispijaju kave s njima, nadajući se kakvoj fotelji u nekoj budućoj Berinoj Kobasica koaliciji. Kako bi izbjegao sve te crne slutnje i prepreke koje bi mu se mogle naći na putu, Plenković bi na parlamentarne izbore, prema nekim izvorima iz stranke, mogao krenuti već u srpnju, i to prije unutarstranačkih izbora.

Prelije li se rezultat predsjedničkih izbora na parlamentarne, Plenkovićevu HDZ-u pripast će 12 županija, čime će postati pobjednik i višestruko poentirati, jer Škoro se još nije formirao, niti će do srpnja to stići, Bernardić još nije dogovorio suradnju sa svim strankama ljevice koje su podržavale Milanovića, a Plenković? Pa njemu koalicija i ne treba. On će vodu na svoj mlin okrenuti kada prođu izbori, na koje ide s novim prijateljem Vasom Brkićem. Pobijedi li na izborima za Sabor, bitka za stranku je dobivena, a izgubi li te izbore, ionako mu neće biti bitno što će se dalje događati.

