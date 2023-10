Plenković i Rama o opasnim događajima u regiji: ‘Napadači u Srbiji tretirani kao heroji, dobro da se vojska povlači’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima predsjednika Vlade Republike Albanije Edija Ramu, koji boravi u službenom posjetu Hrvatskoj.

“Odnosi Albanije i Hrvatske su jako dobri, kvalitetni i prijateljski. Dajemo snažnu potporu Albaniji u procesu prilagodbe za članstvo u Europskoj uniji. Mi smo jedna od onih zemalja koje zagovaraju europski put Albanije, a današnji sporazum u području socijalne politike i zdravstva dodatni su dio mozaika razgranatosti odnosa naših dviju zemalja. Naša želja je dodatno unaprijediti odnose. S te je strane dobro što postoje kompanije koje investiraju u jednu i drugu zemlju te se nadamo više tih suradnji ubuduće. Također, razgovarali smo i o pitanjima regionalne suradnje. Razgovarat ćemo i o situaciji u regiji, sigurnosnim pitanjima, važnim projektima i svim naporima da se države jugoistočne Europe što bolje pripreme za članstvo. Veselim se nastavku razgovora i skorom posjetu Tirani”, rekao je premijer Plenković.

Edi Rama također je dao izjavu.





“Dragi Andrej, iskazujem zadovoljstvo na gostoprimstvu, hvala na pozitivnom duhu koji unosite u odnos iz kojeg stalno učimo. Hrvatska je primjer i izvor nadahnuća, ohrabrivanja u našem postupku napretka ka punom članstvu u EU. Hrvatska je primjer uspjeha, nedavno je postala članica eurozone i Schengena, samo desetljeće nakon ulaska u EU. Bavili smo se temom strateškog sektora kao što je energija, dio samo istog plana koji uključuje jadransko-jonski koridor, Plenković nas je obavijestio da je Hrvatska značajno odlučila financirati izgradnju tog koridora u Hrvatskoj. Mi smo članice NATO-a, imamo usuglašene pozicije kada govorimo o ruskoj agresiji na Ukrajinu te normalizaciji odnosa u regiji. Dotakli smo se i tih tema”, potvrdio je predsjednik Albanije.

“Drago mi je što je premijer potvrdio dolazak u Tiranu”, dodao je.

O napadu na sjeveru Kosova

Zatim su krenula pitanja novinara.

Kako gledate na sigurnosnu situaciju na Kosovu, vidite li odgovornost Vučića za napad u Banjskoj? Koji je stav Hrvatske, jesmo li među sedam zemalja koje traže sankcije Srbiji?









“Albanija je po prvo put u 10 godina odlučila da se ne uskladi s izjavom za vanjsku politiku EU, izjava koja je bila nakon sastanka lidera Kosova i Srbije u Bruxellesu. Mi smo izrazili nemogućnost da se uskladimo s tom izjavom, s činjenicom da je ona u trenutku dok je bilo neophodno da se iznese i čuje jasan stav prema Srbiji u vezi ovih događanja, ona se ne može podržati. Kada to kažemo, smatramo da ubojstvo policijskog službenika Kosova od strane kriminalne, do zuba naoružane skupine koja je ušla na Kosovo i dan žalosti koji je Beograd objavio su neprihvatljivi i moraju se osuditi na svim razinama. To je naš stav. Proglašenje dana žalosti u Srbiji, čime su se te osobe proglasile herojima, a bile su uključene u ubojstvo policijskog službenika, eliminirani kao kriminalci, je jednako teško kao i sam napad. To će unazaditi postupak normalizacije odnosa, jedini put je put dijaloga i usklađivanje s EU. Kretanje srpske vojske ka kosovskoj granici povećat će podjele i tome se možemo suprotstaviti. Pozitivno je što se vojska Srbije počela povlačiti, no zabrinjavajuće je da koriste vojsku za takvu vrstu pokazivanja ne znam čega”, rekao je Rama.









Plenković: Napad na Kosovu je bila unaprijed planirana akcija

“Hrvatska snažno osuđuje ubojstvo pripadnika kosovskih policijskih snaga. jasno je da je to bila unaprijed planirana akcija, tako se ne ide tamo slučajno. Smatramo da je to incident koji je signal da postoje snage koje žele destabilizirati situaciju na Kosovu i jugoistoku Europe. Reakcija međunarodne zajednice treba biti čvrsta, podržati institucije Kosova i učiniti napor da se spriječi bilo kakva eskalacija. Međunarodna zajednica je zainteresirana za mir, referiranje na nekoliko zemalja, to se odnosi na moguće mjere koje može donijeti EU, šira rasprava i temeljna analiza slijedi, naši ministri vanjskih poslova su se okupili i krenuli u Kijev. Raspravljat ćemo neformalno o toj temi ovog tjedna”, rekao je premijer Plenković.

O mjerama protiv Srbije

Koje bi bile moguće mjere protiv Srbije? Idu li one na tragu toga da se možda prekinu pregovori Srbije oko ulaska u EU?

“Što se tiče mjera, EK je donijela neke mjere nauštrb Kosova prije nekoliko mjeseci, na razini EU se očekuje da posebni izaslanik Lajčak podnese prijedlog, kada to učini, vidjet ćemo kakve bi to bile mjere, ovo ne može ostati bez dogovora, proglašavanja dana žalosti u Srbiji za napadače na Kosovu je neprihvatljiv, idućih dana uslijedit će prijedlozi na tom tragu”, zaključio je premijer Plenković.

Rama je dodao da je usuglašeno da se na sjeveru Kosova dogodio zločin ubojstva i heroizacija onih koji su ubili kosovskog policajca.

“Mjere bi se odmah trebale poduzeti i bez gubljenja vremena, u igri je sudbina procesa koji zahtjeva jasan i ispravan stav, bez dvojbe , brzu reakciju same EU koja predstavlja most za dijalog koji ne smije propasti”.