PLENKOVIĆ I MLADI LAV SPREMAJU OSVETU! Kreće rat sa sedam divova, ‘loše im se piše’: ‘Neće dobiti pomoć’

Autor: I.G.

Veliki trgovački lanci koji nisu dostavili Vladi listu proizvoda po kojima se radila tzv. “bijela lista”, mogli ostati bez mjera pomoći koje Vlada planira donijeti 1. travnja. Naime, novi proljetni paket mjera pomoći za ublažavanje cijena energenata Vlada će definirati do 16. ožujka, a na snagu će stupiti 1. travnja, a na stolu je prijedlog da se iz paketa izostave oni za koje se smatra da se nisu korektno ponijeli u krizi.

Na listi proizvoda s cijenama prije i poslije nove godine podatke su dostavili samo domaći trgovački lanci Konzum, KTC i Tommy, dok Kaufland, Lidl, Spar, Plodine, Studenac, NTL, Mlin i pekare to nisu učinili. Izvor Jutarnjeg lista navodi da bi trgovački lanci koji nisu dostavili cijene “sigurno neće dobiti pomoć”.

Direktor NTL-a, domaćeg trgovačkog lanca koji nije dostavio cijene, Martin Evačić, kaže da ne zna kako bi se to moglo definirati na način da samo oni koji su dostavili cijene budu korisnici paketa pomoći te da bi to moglo dovesti u pitanje zaštita tržišnog natjecanja i ustavnost.





‘Struja bi narasla oko četiri-pet puta’

U slučaju da se to dogodi, kaže Evačić, struja bi za njih narasla oko četiri-pet puta, a plin bi poskupio nešto manje, ali bi ih to dovelo u probleme. “A budući da radimo u dijelu Hrvatske koji se ionako iseljava i da pokrivamo otprilike šezdeset naselja gdje smo jedini trgovac, vjerojatno bismo zatvarali trgovine po tim mjestima i ostali locirani negdje u urbanim sredinama, upozorava Evačić.

“Tu bi se sigurno mogla dovesti u pitanje zaštita tržišnog natjecanja i ustavnost. Ne mogu komentirati tu najavu jer mi je to prvi glas”, kaže Evačić.

U slučaju da do toga doista dođe, a zasad nije jasno na koji bi način Vlada to mogla definirati, struja bi, kaže Evačić, za njih narasla oko četiri-pet puta, a plin bi poskupio nešto manje jer je cijena padala, ali svakako bi ih to dovelo u probleme.

‘Hrvatske trgovine ionako se prodaju’

“Uz te velike cijene energenata i zamrznute cijene određenog broja proizvoda, što nam je nametnuto, sigurno bismo radili s gubitkom, i to za NTL značajnim. A budući da radimo u dijelu Hrvatske koji se ionako iseljava i da pokrivamo otprilike šezdeset naselja gdje smo jedini trgovac, vjerojatno bismo zatvarali trgovine po tim mjestima i ostali locirani negdje u urbanim sredinama”, upozorava Evačić.

Strani trgovci, dodaje, to bi izdržali jer iza njih stoje jake matice, za razliku od srednjih hrvatskih trgovaca.

“Hrvatske trgovine ionako se prodaju jer sve teže posluju, a s ovime bi hrvatska trgovina vjerojatno potpuno nestala za godinu do dvije”, kaže direktor NTL-a.