Plenković i Milanović konačno postigli dogovor o ravnatelju VSOA-e: Jedno ime konačno ‘ujedinilo’ državni vrh

Autor: N.K

Nakon što se u ponedjeljak prijepodne činilo kako je postignut dogovor oko čelnika VSOA-e, došlo je do nejasnoća kada je Vlada objavila da će dužnost privremeno obavljati brigadni general Mijo Validžić, a ubrzo nakon toga, iz Ureda predsjednika stiglo je priopćenje kako će na najduže mjesec dana, koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije obavlja brigadir Ante Kujundžić, inače tajnik Kabineta ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije

Bio je to trenutak zbog kojeg su mnogi podigli obrve, međutim, prema najnovijim informacijama, čini se kako je došlo do svojevrsnog ‘nesporazuma’. Naime, iz Ministarstva hrvatskih branitelja stiglo je priopćenje u kojem se potvrđuje informacija koja je ranije stigla iz Ureda predsjednika, a to je da će poslove ravnatelja VSOA-e privremeno obavljati Ante Kujundžić, a ne Mijo Validžić.

“Dana 10. srpnja 2023. godine, na prijedlog Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija, Predsjednik Republike Zoran Milanović i Predsjednik Vlade mr.sc. Andrej Plenković usuglasili su se da do imenovanja ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije, a najduže jedan mjesec, koordinaciju poslova i potpisivanje akata iz djelokruga Vojne sigurnosno-obavještajne agencije obavlja brigadir Ante Kujundžić tajnik Kabineta ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije”, stoji u priopćenju ministarstva.





Sada konačno znamo tko će privremeno preuzeti neke poslove iz djelokruga ravnatelja, međutim, dogovor o ravnatelju državni vrh sada mora postići u narednih mjesec dana.