PLENKOVIĆ I BANDIĆEVA ZAMJENICA SKOVALI PLAN! Milan bi bio ponosan! Nasamarit će sve: Filipović ovaj put neće zakucati!

Autor: Ivana Violić

Želi izgraditi jedan sasvim novi imidž! Jedan je to od prvih ciljeva koje si je zacrtala Jelena Pavičić-Vukičević, žena koja je gotovo dva desetljeća u stopu pratila pokojnoga zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Sve ono što je naučila od svojeg šefa Pavičić-Vukičević sada nastoji prenijeti na vlastitu gradonačelničku kampanju koju namjerava graditi postupno.

Prije svega planira ući u drugi krug, a nakon toga bi, prema mišljenju ljudi iz njezina tima, trebala za sobom povući sve one koji nisu skloni mladom aktivistu Tomislavu Tomaševiću te na taj način, po modelu pokojnog šefa, osvojiti svoj prvi mandat. Po istom tom modelu Jelena je ovih dana stupila u kontakt s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem, s kojim navodno već dogovara postizbornu koaliciju jer je on sve svjesniji da Sarajlija Davor Filipović nema nikakve šanse zagospodariti glavnim hrvatskim gradom pa sada uzima ono što mu se nudi kako ne bi izgubio i ono malo gradske vlasti koju bi imao.

Postane li Jelena gradonačelnica, Filipović čak neće biti ni predsjednik Skupštine. To je mjesto navodno već dogovoreno za Plenkovićeva pulena Mislava Hermana. No do gradonačelničke fotelje put je ipak dug, a vremena ima sve manje. A o glavu bi se Pavičić-Vukičević moglo obiti što igra bandićevski. To joj se dogodilo kada je ukinula najavu mjere o obaveznom nošenju maski na otvorenom u Zagrebu, nakon čega je raspustila gradski Stožer te se sama prihvatila tog posla. Iako je dio javnosti to protumačio kao razumljiv potez, drugi, nešto racionalniji, zaključili su kako se Pavičić-Vukičević zbog svoje kampanje igra sa zdravljem nacije.

Uvijek na oprezu

Kampanja za zagrebačke lokalne izbore po svemu sudeći nalikuje na opasnu igru praćenu ozbiljnim rizicima, a tu svoju opasnu igru potencijalna gradonačelnica igra i na društvenim mrežama, gdje je nedavno objavila imena svojih zamjenika. Očekivano, njezin prvi najbliži suradnik je Ivica Lovrić, a drugi, koji je iznenadio širu javnost, arhitekt Otto Barić. Pročelnik Ureda za obrazovanje Lovrić s Pavičić-Vukićević surađuje godinama, no upućeni govore kako se ona ponaša kao njegova marioneta te napominju kako je upravo suradnja između nje i Lovrića izazvala negodovanje u Bandićevoj stranci. Mnogi podsjećaju kako je pokojni gradonačelnik s Lovrićem uvijek bio na oprezu, dijelom zbog njegova karaktera, a dijelom zbog afera i kontroverzija koje se za njime vuku. Jedna od tih kontroverzi zasigurno je i ta što se privremeno dužnost pročelnika može obnašati dva puta u trajanju od po šest mjeseci, no za Lovrića taj zakon nije vrijedio već je privremenim pročelnikom imenovan čak osam puta, a po gradskim kuloarima u tom se kontekstu spominju lažirani natječaji. No, bez obzira na to Pavičić Vukičević nastavlja suradnju s njime kao svojim ključnim operativcem.

Barić je, pak, drugačija priča. Poznati arhitekt trebao je na ovim izborima biti Bandićev protukandidat, kao jedan od najžešćih kritičara Bandićeva modela vladavine. Prozivao je njegove suradnike, ali i metode kojima se ovaj služio, kritizirao je čak i Bandićev pogreb, a onda naglo povukao svoju gradonačelničku kandidaturu. Ovaj strastveni zaljubljenik u luksuz nekoliko dana prije nego što je Pavičić-Vukičević otkrila kako je on dio njezina tima na društvenim je mrežama objavio svoju viziju stadiona u Maksimiru.









Dok Pavičić-Vukičević otvoreno podržava tu Barićevu ideju, u njezinoj stranci stanje je sve samo ne idilično, i to baš prije ulaska u finiš predizborne kampanje za Grad Zagreb. Tome u prilog idu i mišljenja nekih od najbližih suradnika pokojnoga gradonačelnika koji smatraju kako se lokalni izbori u Hrvatskoj trebaju odgoditi ako se kriza s koronom nastavi. I sama Pavičić-Vukičević oboljela je od korone pa bi odgoda imala smisla. Paralelno s time, Pavle Kalinić je izjavio kako bi se odgoda izbora mogla povezati s već usvojenom odgodom popisa stanovništva u Hrvatskoj.

Do odgode izbora teško da će doći. Zna to dobro i Pavičić-Vukičević, od koje je nedavno zatražena Lovrićeva smjena. Lovrić bi za potencijalnu gradonačelnicu mogao biti problematičan i zbog brojnih USKOK-ovih optužnica koje se za njime vuku. Upravo je zato ona s Barićem odlučila pronaći balans te pokazati da, osim nove frizure, njezin novi imidž podrazumijeva i neke nove, drugačije kadrove. Gospodin Fulir, kako Bariću tepaju, dosad je na glasu bio kao poduzetnik i gospodin finih manira, no posljednjih dana na društvenim mrežama ne prestaje se braniti od prozivki zbog suradnje s Bandićevom nasljednicom.

Barić je Pavičić-Vukičević, prema vlastitim riječima, upoznao tek nedavno, a dobila ga je na prvu kao inteligentna, obrazovana žena s karizmom za gradonačelnicu. Kako je Barić nadalje sam otkrio, gradnja stadiona nije prva tema o kojoj su se složili, već su zajednički jezik pronašli i u pogledu urbane obnove Zagreba. Nije poznato tko je organizirao susret između Barića i potencijalne gradonačelnice, no zanimljivo je kako je termin urbane obnove Jelena Pavičić-Vukičević prvi put spomenula na prvoj Hrvatskoj konferenciji o potresnom inženjerstvu koja medijski uopće nije popraćena premda se održala na zagrebačkom Građevinskom fakultetu pod pokroviteljstvom premijera Plenkovića.









Novi partneri i početak kampanje u koju je samouvjereno ušetala Pavičić-Vukičević nisu najbolje sjeli ni legalno izabranoj zamjenici gradonačelnika Oliveri Majić, s kojom je potencijalna gradonačelnica navodno ušla u ozbiljne verbalne konflikte. Kako tvrde upućeni, prva dama Zagreba zadala si je tim sukobom tek jedan u nizu autogolova jer se sukobila i s voditeljima zagrebačkog Stožera te se udaljila od Zvonimira Šostara, a osim toga, tvrdi se kako vodi posve nekoordiniranu kampanju pa je tako, primjerice, ad hoc najavila puštanje u rad žičare Sljeme koja je opterećena ozbiljnim korupcijskim aferama.

Motanje sarme

Iako nastoji ostaviti dojam drugačije i stabilne, Jelena Pavičić-Vukičević zapravo daleko od očiju javnosti vodi konfuznu kampanju, odričući se Bandićevih ljudi koji tvrde kako je svojim prvim potezima okrenula leđa i pokojnom gradonačelniku. Teške su to riječi za kampanju koja tek treba ući u finale, no da ponešto ipak zna, Pavičić-Vukičević potvrdila je nedavno, kada se s obitelji pojavila na naslovnici Glorije, gdje je progovorila o svojem privatnom životu, opovrgavajući tako da je žena koja se drži po strani i živi u sjeni.

Dama koja je s Bandićem nekoć motala sarme u vlastitoj borbi odlučila se za sličan populizam i sličnu kampanju, računajući na potporu njegova biračkog tijela, bez njegovih ljudi. Hoće li ta računica biti isplativa i hoće li doista uz jake konkurente uspjeti dogurati do drugog kruga, tek će se vidjeti.