Plenković: ‘HZZ će objaviti popis svih koji su tražili naknadu za plaće zaposlenika’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice užeg kabineta Vlade komentirao je prigovor sindikata o potrebnoj transparentnosti mjere od 4000 kuna, kazavši da ga smatra neosnovanim.

“Mjera za ožujak odnosila se na 3250 za poslodavce kojima je pao prihod. Drugi dio je oslobađanje poreza na, a tu su i povoljni krediti za Hamag. Mi ne vidimo na koga se misli, da se nešto što smo dali kao mjeru zlorabi. Ako netko dobio 3250 kuna kao mjeru za zaposlenika, on to ne može to ne proslijediti. HZZ će objaviti popis svih pravnih osoba koje su tražile naknadu. Ključno je da budemo maksimalno transparentni, da se zna tko je tražio naknadu“, rekao je Plenković dodavši da je za više od 80.000 tvrtki isplaćeno milijardu i 320 milijuna kuna.

“U brzom smo roku isplatili ta sredstva, i javnost ima pravo znati tko je dobio sredstva”, kazao je Plenković, te dodao da su špekulacije o netransparentnosti medijsko prepucavanje bez konkretizacije.

Što se tiče rezanja plaća u javnom sektoru, kazao je da su nekoliko puta rekli da žele smjer racionalizacije, te da se ide dogovorno sa socijalnim partnerima u pravcu omogućavanja sredstava za financiranje. Komentirao je i najnoviju procjenu MMF-a prema kojoj se očekuje pad hrvatskog BDP-a za 9 posto.

“Imamo procjene i Svjetske banke, imat ćemo i naše, ali one variraju. Postotci nisu isti. Mi ćemo, kao i ostali, imati negativne efekte ove situacije, ali važno je da svim mjerama koje poduzimamo omogućimo financiranje mjera koje smo donijeli i normalno funkcioniranje države“.

Govoreći o strategiji restriktivnih mjera u Hrvatskoj kazao je da je „strategija polučila rezultate“, ali i da će se fokus svih resora usmjeriti na domove za starije koji su se pokazali kao najosjetljivije područje. Za budućnost je rekao kako će Hrvatska ići kao i ostale zemlje.