Plenković: ‘Hrvatska se sjeća kako je to biti nečlanica NATO-a, a biti žrtva agresije’

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković održao je konferenciju za medije u Londonu, a nakon završetka sastanka na vrhu NATO saveza, povodom 70. obljetnice potpisivanja Washingtonskog ugovora.

Premijer Andrej Plenković na početku konferencije za medije osvrnuo se na važnost članstva u NATO savezu.

‘Hrvatska se sjeća kako je to biti nečlanica NATO-a, a biti žrtva agresije. Politika Miloševićevog režima htjela je stvoriti “veliku Srbiju”. Hrvatska je pretrpjela velike žrtve, 15 tisuća poginulih, 60 tisuća ranjenih, ratna šteta je prema procjenama bila 30 milijardi dolara. To nas je usporilo u gospodarskom razvoju, napredovanju prema EU i NATO savezu. To je jedinstveno iskustvo i to kada čuju kolege i oni se osvijeste što znači Savez, što znači sigurnost i solidarnost u sigurnosti.’, istaknuo je premijer.

Dodaje da je EU NATO savezu glavni partner glavni partner u projiciranju mira i stabilnosti.

‘Ta je poruka izrazito važna jer je suradnja između Europe i SAD-a u pogledu sigurnosti, neraskidiva i nerazdvojiva. Razvijanje strateške autonomije EU-a, istodobno treba biti komplementarno s jačanjem europskog stupa NATO-a. To nisu izolirani procesi, upravo suprotno.’

Na upit je li se iskristalizirao kakav dogovor s Amerikancima oko nabavke zrakoplova, Plenković je kazao kako ‘nema dogovora s Amerikancima. Procedura uključuje pozive za više zemalja. Odlučnost Vlade je da Hrvatska stekne novu sposobnost i kvalitetu u zrakoplovstvu.’