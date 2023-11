Plenković ganut u Saboru: Otkrio što mu je curica dobacila u javnosti

Autor: I.G.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u utorak se pojavio u Saboru, gdje je zastupnicima predstavio prijedlog Državnog proračuna za 2024. godinu.





12.30 Prkačin: Hrvatsko-srpska koalicija silovito sakati proračun

Za riječ se javio i Ante Prkačin.

“Hvala, vratite mi ove dvije tri sekunde što je Bulj uzeo”, rekaoj e uzpodsmjen Prkačin.

“Državni proračun je refleks državne politike, a ona je refleks djela našeg premijera. U centru se nalazi i pogubna hrvatsko-srpska koalicija koja silovito sakati hrvatski proračun. S obzirom na fijsko koji je doživjela ta koalicija neki dan u Vukovaru, jasno je da je onaj mimohod bio politička utakmica sa 150.000 sudionika, gdje je vaš partner dobio crveni karton prije početka utakmice”, rekao je Prkačin.

“Ovaj vaš vezista je svojedobno djelovao i po Slavoniji. Obnavljao je partizanske spomenike ne znajući da su ti partizani 300 ljudi izmasakrirali u hrvatskom selu Španovici. kako će to utjecati na ovaj dio proračna?, upitao je Prkačin, na što mu je Plenković odgovorio:

“Ne bih rekao da je proračun moje autorsko djelo. ima tu ministara, resora i inputa s raznih strana. U ovom proračunu ima sredstava za nacionalne manjine. I bit će ih. I bit će s nama u trećem mandatu. To što jednom dijelu političara smetaju manjine, to nije naš problem, nego vaš.

12.25 Bulj: Što ste poduzeli po pitanju migranata?









“Premijeru, uveli ste euro u najgorem mogućem trenutku. Vi ste napunili blagajnu, čekali ste izbornu godinu i sada to dijelite, a ono što je nekada bilo 10 kuna sada je 10 eura.

Da bi gospodarstvo i država bili sigurni, moramo imati i zaštitu granica. Schengen je suspendiran. Italija, Slovenija i ostali su ga suspendirali. Vojska je na granici. Što ste učinili da zaštitite granicu?”, upitao je Mostov Miro Bulj.

“Hvala vam. Sigurno ćete pronaći u proračunu, Božinović je inzistirao da imamo posbnu glavu proračuna koja će financirati vaše narodne straže. Mi želimo da Bulj bude šef svih narodnih straža na hrvatskim granicama, jer samo oni mogu zaustaviti te migrante”, rekao je Plenković.

“Da nismo euro uveli lani, teže bi ga uveli negod a smo ga uvodili. To što ste vi najantieuropskija stranka a primate razne beneficije, to narod ovako i onako zna”, rekao je Plenković.

“Da smo mi čekali ovakve kao vi, nikada se Hrvatska nebi obranila”, rekao je Bulj.









12.10 Vidović Krišto na tankom ledu

Za povredu poslovnika javila se i Karolina Vidović Krišto:

“Vrijeđati i neodgovarati na postavljena pitanja je odraz duhovno-mentale rastrojenosti, ali i kršenje poslovnika i Ustava. Vi ste dužni odgovarati hrvatskom Saboru”, rekla je a Jandroković joj je za vrijeme tog govora izrekao dvije opomene.

“Zato što i kršite poslovnik mi dajete opomenu?!”, uzviknula je Krišto.

“Oćete još jednu?”, rekao je Jandroković.

12.05 Jandroković ušutkao Benčić

Sadra Benčić javila se za povredu poslovnika:

“Uvreda očitim laganjem…”, započela je Benčić sa svojim uobičajenim govorom, pa ju je Jandroković brzo prekinuo i rekao:

“Kolegice, uvreda je jedno, a drugo iznošenje stava. Isto ste tako i vi uvrijedili premijera rekavši da pogoduje turističkom sektoru, pa vam je on uzvratio da ste vi protiv gospodarskog rasta. Ja ću vam dati opomenu”, rekao je Jandroković.

“Vrlo konkretno, mi bi voljeli da u Hrvatskoj rastu plaće i mogućnosti…”, započela je Benčić a Jandroković joj je izrekao jošjednu opomenu, što njoj nije zasmetalo već je samo povisila ton i uzviknula:

“Za ljude koji ovdje žive! Vi stvarate mogućnosti za investitore!”, uzviknula je još jednom a Jandroković joj je izrekao i treću opomenu i oduzeo mogućnost sudjelovanja u raspravi.

12.00 Bulj: Plenković dobio po nosu

Mostov Miro Bulj javio se za povredu poslovnika, koju je uputio predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću:

“Stali ste na stranu premijera koji je došao nespreman. Neka se brani sam, a vi se morate brinuti o saborsklim zastupnicima. Ako je dobio po nosu neka se sam brani”,r ekao je Bulj, na što mu je Jandroković odgovorio:

“Kolega Bulj, povreda poslovnika nije lupanje po nosu. Nećemo ovo pretvoriti 53 replike u 106 replike. I to je iznimno puno”, rekao je jandroković i izrekao opomenu Bulju.

11.55 Grmoja: ‘Nije samo oporba kritizirala ovaj proračun’

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da nije samo oporba kritizirala ovaj proračun nego da one dolaze i izvana, u dnevnicima poput Bloomberga.

Plenković kaže da su to nadrealni komentari najanti-europskije stranke u Saboru. “To su suptilne želje Mosta da slijede sitne signala službenika iz Bruxellesa”, rekao je.

“Lijepo je vidjeti kako najveći briselski ćato postaje najveći suverenist”, odgovorio mu je Grmoja.

11.50 Primorac: ‘Nastavit ćemo s odgovornom fiskalnom politikom’

Nakon premijera zastupnicima se obratio i ministar financija Marko Primorac.

“Nastavit ćemo s odgovornom fiskalnom politikom, a to je da kada ostvarujemo rast nije potrebno dodatno potiskivati taj rast, pogotovo u pitanju inflacije. Zato nije bilo potrebe za ekspanzivnom fiskalnom politikom, druge godine planiramo neku blagu ekspanzivnu fiskalnu politiku kako bi poticati potražnju i potrošnju jer očekujemo smanjenje inflacije”, rekao je.

“Prihodi nam rastu 3 posto i to je realna procjena te idemo u blago fiskalnu ekspanziju, što je i dalje manje nego propisuje EU. Vanjski javni dug planiramo smanjiti na 58 posto BDP-a, samo su četiri takve države u EU-u.

11.40 Plenković: ‘Očuvali smo socijalnu koheziju’

“Unatoč krizi omogućili smo normalno funkcioniranje gospodarstva. Glavni preduvijet realizacije strateških ciljeva bila je politička stabilnost!”, započeo je Plenković.

“Ovo je osmi proračun koji predlažemo u znatno otežanim geopolitičkim okolnostima. Želimo nastaviti ulagati u daljnji razvoj Hrvatske. Nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael imamo novi rat koji uzrokuje ekonomske poremećaje”, rekao je Plenković.

“Očuvali smo socijalnu koheziju, spriječili rast cijena i učinili maksimalan napor da normalno funkcioniraju škole, gradovi, poduzeća i kućanstva”, rekao je.

“Glavni preduvjet za dogovor na ove ciljeve bila je politička stabilnost i to smo obećali građanima na izborima i realizirali. To znači i financijsku stabilnost zemlje i podizanje kreditnog rejtinga za 4 stupnja. Sve tri agencije stavljaju nas na korak do A stupnja”, rekao je.

Naveo je kako je to jedan od preduvjeta za ulazak u eurozonu. “Kada tome pridodamo izdavanje prve državne narodne obveznice i trezorske zapise to znači da naši građani vjeruju u ekonomski i financijski put zemlje. Inače ne bi svoje novce uložili u takvo nešto”, dodao je.

“Hrvatskim građanima smo osigurali 25 milijardi eura iz europskih fondova”, ustvrdio je.

“Meni je jedna curica na Interliberu dobacila: Hvala vam na ručku. To znači da ta djeca do sada nisu imala besplatan ručak u školi”, rekao je Plenković. Govorio je o odlukama Vlade i dječjem doplatku.

