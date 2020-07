PLENKOVIĆ GA PROZVAO PLAČLJIVCEM, A ON ZAGRMIO: ‘Veseli nas prisilni smijeh HDZ-ovaca na šefove šale’

Autor: Dnevno

Nikola Grmoja (Most) u Saboru je reagirao na izjave premijera Andreja Plenkovića u kojima je zastupnike Mosta nazvao plačljivcima koji “ne znaju ništa i licemjerni su”.

“Ne znam gdje je vidio to plakanje, mogu primijetiti da je jako uzrujan, na mene posebno reagira, veseli nas gotovo prisilni smijeh HDZ-ovaca na šefove šale, taj smijeh je jedino iskren u trenutku pada tih velikih šefova kojem neće pobjeći ni Andrej Plenković”, rekao je Grmoja i dodao:

“Nisam vidio plač i naše neznanje, jedini sam proučio izvješće i u njemu se ne spominje se da je Srbija blokirana tijekom našeg predsjedanja, a Hrvatska u tome nije sudjelovala, volio bih da mi premijer odgovori na to pitanje, dobro sam upućen u tematiku zato premijer ovako reagira”, rekao je zastupnik Mosta.

Na kraju se osvrnuo na izjavu predsjednika Zorana Milanovića o protuustavnosti stožera, s čime se Most slaže:

“Možda je predsjedniku dosadno, no nama nije. Od početka govorimo o neustavnosti Stožera, bilo bi dobro da je predsjednik Milanović to prije više komunicirao, dobro je da se i on probudio”.