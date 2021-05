PLENKOVIĆ DOVODI NOVE ŽETONČIĆE! Poznato ime odlučilo naplatiti svoje glasove: Pojačanje Vladi stiže u zadnji čas!

Autor: Iva Međugorac

Premda je premijer Andrej Plenković upregnuo HDZ-ove saborske zastupnike da neumorno naglašavaju kako je vladajuća koalicija stabilna, to je, prema tvrdnjama upućenih, miljama daleko od istine.

Zbog tanke saborske većine od 76 ruku vladajuća stranka, koja je ujedno najveći partner u koaliciji koja rukovodi državom, nerijetko se nalazi u podređenom položaju. Iako više nema Milana Bandića i njegovih čuvenih žetončića, Plenkovićev položaj u ovoj novoj vladi nije ništa lakši od onoga u prošloj.

Svako malo zbog apetita malih stranaka biva stjeran u kut, iz kojeg popušta pred njihovim nerijetko nerealnim zahtjevima na koje osobno nikada ne bi pristao da samostalno i sa svojim ljudima u parlamentu drži većinu.

Tu krizu s većinom u parlamentu u HDZ-u nastoje riješiti otkako su zavladali državom pa su tako svojedobno Plenkovićevi ljudi na pregovore išli u Istru k Ivanu Jakovčiću i Borisu Miletiću ne bi li dogovorili suradnju s IDS-om. Iako ih oni formalno nisu odbili, već su im zajamčili potporu za projekte i zakone kada bude gusto, to se nije ispostavilo kao jamstvo na koje Plenković može i misli računati.

Najveće šanse

Nakon Istre, Plenkovićevi ljudi nastojali su vrbovati bračni par Raspudić, ali tek tamo nisu naišli na prolaz. Nadali su se raslojavanju Škorina Domovinskog pokreta i pokojem prebjegu iz njegova tima, a iako pokret danas nije cjelovit kao na početku zasjedanja Sabora, premijer Plenković još nije u svoj tim uspio privući nikoga tko je u saborske klupe ušao sa Škorinih lista. Za pregovore nisu otvoreni ni Suverenisti, a to trenutno ne pada na pamet ni curama iz centra, Daliji Orešković i Marijani Puljak, koje zastupnički klub vode u suradnji s bivšom ministricom Ankom Mrak-Taritaš.

Najveće šanse Plenković ima u suradnji sa SDP-om, kojemu dodatni raspad prijeti nakon lokalnih izbora, no dotad se ipak treba strpjeti i sačekati rasplet situacije. Strpljenja Plenković više nema pa se okrenuo Hrvatskoj stranci umirovljenika. Kampanja za nadolazeće lokalne izbore otkrila je, po svemu sudeći, novi Plenkovićev žetončić. Na nedavnom predstavljaju koalicijskih saveza HDZ-ovci su objavili kako ih u nekim kritičnim županijama i općinama podržava upravo HSU.

Upućeni tvrde kako nema nikakve dvojbe da je ova lokalna suradnja već pretočena u onu nacionalnu. Plenković već po političkim kuloarima Stranku umirovljenika predstavlja kao svoj novi žetončić. Premda izvori bliski HSU-u i Silvanu Hrelji zasad tvrde kako će se on zadržati u oporbi, Plenkovićevi suradnici ih demantiraju i zadovoljno likuju ističući kako je pao dogovor o novoj suradnji, naglašavaju da su već slomili ne samo Hrelju, koji ovu stranku predstavlja u parlamentu, nego i stranačkog predsjednika Veselka Gabričevića koji široj javnosti zapravo i nije poznat.









Nedavno je Gabričević u jednom intervjuu žestoko kritizirao oporbene zastupnike i njihov odnos prema umirovljenicima, a u vladajućim redovima to je protumačeno kao prvi vjesnik ozbiljne nacionalne suradnje jer su onu lokalnu zapravo već realizirali. Likovanje HDZ-ovaca tek je djelomice utemeljeno.

Čačić nervira

Iako su dogovorili novog suradnika, u redovima aktualnih koalicijskih partnera pripremaju se ozbiljni nemiri i komešanja jer će uskoro opet na dnevni red doći rasprave o predsjedniku Vrhovnog suda.

Poznato je da predsjednik Zoran Milanović ne odustaje od svoje kandidatkinje Zlate Đurđević koja već sudjeluje u novom natječaju. HDZ-ovci, pak, i danas ostaju pri svojem pa tvrde da se Đurđević sama diskvalificirala ne poštujući raspisanu proceduru te je nemaju namjeru podržati. Potporu profesorici Đurđević planira dati Radimir Čačić sa svojim Reformistima, a protiv svoje sunarodnjakinje zapravo ništa nema ni Milorad Pupovac. On je i sam tijekom sukoba s predsjednikom tvrdio kako nije sporna Đurđević, nego Milanović koji je ignorirao proceduru.

Drugim riječima, Plenkovića bi koalicijski partneri mogli izdati u sukobu s Milanovićem oko Vrhovnog suda, a prvom čovjeku Vlade vrlo teško pada to što će ga, dođe li do glasanja o Đurđević, najvjerojatnije spašavati konzervativne parlamentarne opcije pa će takvi manevri u javnosti biti protumačeni kao kriza i raspad vladajuće koalicije, ali i kao njegov poraz. S tom se etiketom Plenković nema namjeru pomiriti, no izgleda da neće moći birati jer je zadnjih desetak dana, prema tvrdnjama upućenih, vidno iživciran postupcima i ponašanjem varaždinskog župana Čačića.









Njemu iza leđa Čačić je s Milanovićem razgovarao o kandidaturi profesorice Đurđević te je s time u medije izašao a da se nije konzultirao s premijerom. Uz to, leđa mu je okrenuo i tijekom rasprave o Viliju Berošu, njegovim aferama i opozivu. Tada je, naime, Čačić stao uz oporbu, inzistirajući na ministrovu odlasku. Plenković je svjestan toga da mu Beroš trenutno ne koristi i da mu narušava reputaciju, ali ne pristaje na to da mu oporba ruši ministra pa se zato i transformirao u ministrova odvjetnika, protiv svoje volje. U HDZ-u sada idu tako daleko da govore kako će Plenković, kada formalizira suradnju s umirovljenicima, raskinuti suradnju s Čačićem koji ga je razočarao.

Scenarij stabilnosti

Kako u politici ništa nije besplatno, tako će vjerojatno i Hrelja svoju koaliciju s HDZ-om znati naplatiti, pa će tako od Vlade zauzvrat tražiti rješenja nekih pitanja koja se odnose na umirovljenike. Riječ je o dopunskom, zdravstvenom, mirovinskom i pitanju socijale, a osim toga, Hrelji je dosta važno da Plenkovićeva vlada zadrži njegovu bivšu glasnogovornicu na čelu državne novinske agencije Hine.

Hrelja je inače saborski zastupnik još od 2003. godine. Surađivao je s Vladom bivšega premijera Ive Sanadera, sudjelovao je u osnivanju Milanovićeve Kukuriku koalicije, a trenutno kao saborski zastupnik ima plaću od 16.826,56 kuna. Prema imovinskoj kartici, vlasnik je kuće u Puli od 240 m2 vrijedne 1,500.000 kuna koju je kupio prihodima od nesamostalnog rada. U Puli je Hrelja naslijedio trećinu druge kuće od 280 m2 vrijedne 1,200.000 kuna, a uz to posjeduje i dionice Uljanika.

Inače je, prema službenoj biografiji, ovaj dugogodišnji zastupnik i sinonim za umirovljeničke opcije u Hrvatskoj prije političkog angažmana radio u Uljaniku kao inženjer sigurnosti u službi zaštite na radu. U Uljaniku je bio aktivan u Sindikatu metalaca Hrvatske te je jedno vrijeme bio glavni povjerenik sindikata u Uljaniku. Danas je, pak, Hrelja očito otvoren za suradnju sa svim političkim opcijama koje imaju dobru ponudu, to su pomalo kasno uvidjeli i HDZ-ovci koji muku muče s formiranjem Vlade koja će u pravom smislu te riječi biti stabilna i funkcionalna, no kako zasad stvari stoje, s Hreljom i bez njega u krizama koje su pred nama taj scenarij stabilnosti teško je očekivati.