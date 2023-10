Plenković kipi zbog Milanovića: ‘Ovo je štetan presedan, učinio je to svjesno i namjerno’

Autor: Dnevno.hr

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Sjednicu je započeo premijer Andrej Plenković uvodnim govorom.

“Još jednom želim izraziti zadovoljstvo posjetom Europske komisije u vezi evaluacije provedbe projekata za obnovu iz Fonda solidarnosti i zadovoljstvo s njihove strane učinkovitom provedbom”, poručio je premijer na početku.





“Jučer i danas se u Zagrebu održava velika donatorska konferencija za pomoć razminiranja Ukrajini. Doniramo dodatnih pet milijuna eura i prikupljeno je nešto manje od pola milijarde eura. Pokazali smo da je naša solidarnost i potpora praćena jasnim djelovanjem”, ističe Plenković.

“Prošloga tjedna održani su i važni sastanci u Granadi gdje se razgovaralo strateškim planovima Unije, osvrnuli smo se i na situaciju na Kosovu nakon incidenta. Vlada je osudila napad Hamasa na Izrael i izražavamo sućut obiteljima poginulih. Zabrinuti smo za širu destabilizaciju u regiji bliskog Istoka”, sumirao je.

“Mi smo obilježili i 32. obljetnicu raketiranja Banskih dvora, 7. listopada 1991. godine, kada se pokušao likvidirati predsjednik Tuđman”, podsjetio je Plenković.

Ohrabrujući podaci Fitcha

Osvrnuo se i na veliku akciju policije u Dalmaciji, dodavši da se razbija zločinačko udruženje. Riječ je o međunarodnoj akciji u suradnji s Njemačkom i Španjolskoj.

“Ove godine smo svjedočili rekordnoj zapljeni kokaina”, ističe i dodaje da je to “ozbiljan fenomen u našem društvu”.









“Važno je da je Fitch revidirao izgled dugoročnog rejtinga Hrvatske, on je na razini BBB+, a izgledi su sad postali pozitivni što znači da imamo dobre poruke. Naš rast BDP-a je drugi najbolji rezultat u EU-u i nadomak smo kreditnog rejtinga kakvog Hrvatska nikad dosad nije imala. To ohrabruje”, dodao je.

Potom se dotaknuo najvažnije današnje teme – rebalansa proračuna.

“Vlada upućuje u Sabor izmjene i dopune proračuna i niz zakona. Ovaj rebalans je važan za nastavak gospodarskog rasta, usporavanje inflacije i očuvanje društvene kohezije. Tu revidiramo i projekcije gospodarskog rasta. Prošle su godine projekcije bile 0,7 posto. Danas nakon svega, posebno naglašavam limitiranje cijena energenata, došli smo u poziciju da sad predviđamo rast od 2,8 posto što je na tragu poboljšanih prognoza svjetskih agencija”, tvrdi Plenković.

Poruka za Milanovića

Spomenuo je i limitiranje cijena energenata.

“Došli smo u poziciju da sad predviđamo rast od 2,8 posto što je na tragu poboljšanih prognoza svjetskih agencija. Prema projiciranim prihodima i rashodima godinu ćemo završiti u minimalnom deficitu od 0,3 posto što potvrđuje da nam je praktički proračun u 2023. uravnotežen. Imamo 60,7 posto udio javnog duga u BDP-u. U ovako kriznim vremenima ovako smanjiti javni dug je značajno postignuće. Inflaciju procjenjujemo na 8 posto, no svi ostali podaci govore o tome da smo sve dobro prilagodili”, pohvalio se.









Zadnja je tema političkog i tehničkog karaktera, tj. prijedlog novog Zakona o izbornim jedinicama. Imao je što za reći ponovno o predsjedniku Zoranu Milanoviću.

“Ponovno će se u Sabor uputiti Zakon o izbornim jedinicama. Time otklanjamo formalno-pravne nedostatke nastale postupcima predsjednika Republike koji nije poštovao volju zakonodavca i nije na vrijeme potpisao. Očito je da je on to učinio svjesno i namjerno bez obzira na ustavni rok od osam dana. Ovo je prvi put da se ovako nešto dogodilo. Kad je on obnašao dužnost premijera, njegova je Vlada određivala da određeni zakon stupi na snagu određenog datuma. I svaki put tadašnji predsjednici Josipović i Grabar-Kitarović poštovali su volju zakonodavca, Sabora. Kad je riječ o našem mandatu, zadnja situacija bila je u lipnju kad se donosio Zakon o osobnoj asistenciji. Zakoni su trebali stupiti na snagu 1. srpnja i predsjednik je potpisivao. To je uobičajena zakonodavna praksa. Ovo je štetan presedan. Riječ je o namjeri”, poručio je Plenković na kraju uvodnog govora.