Plenković: ‘Bačić nikoga ne ucjenjuje, to je bila jedna kulturna ponuda’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade.

Govorio je o afričkoj svinjskoj kugi.





“Moramo to reći, to su ljudi koje predvode pojedinici koji se predstavljaju kao svinjogojci, a nemaju veze s tim, instruiraju ih neke stranke. Izmanipulirani su i nastoje kreirati problem koji nemaju legitimitet zastupati. Pravi naslov treba biti Most i još neki izmanipulirali poljoprivrednike. Istina je da nema cjepiva za tu bolest, nema lijeka, mjere koje poduzimamo su jedine moguće. Što je biosigurnost niža, to znači da neki nisu dovoljno učinili da zaštite svoje svinje od potencijalne zaraze. Oni koji imaju nizak stupanj biosigurnosti su došli u poziciju da su im svinje zaražene. Ova Vlada brine o hrvatskom selu, dosad smo u proteklih nekoliko mjeseci donijeli odluke vrijedne 30 milijuna eura, nadoknadit će se šteta onima kojima su svinje usmrćene, kompenzirat će im se ekonomska djelatnost. Dosad je isplaćeno preko 7 milijuna eura za više od 1000 posjednika. Intenzivirat ćemo da se ubrzaju isplate i da se maksimalno učini da se zaraza smanjuje. Imamo fazu smirivanja bolesti”, rekao je te dodao da Hrvatska nije jedina zemlja u kojoj postoji bolest.

“Ima je u Grčkoj, Srbiji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Italiji. Činimo sve što bi činile druge uređene zemlje koje su prihvatile viši standard biosigurnosti. Prosvjedi nisu stvarni napor zaštite seljaka nego politički pokušaj zlorabljenja bolesti i o tome treba jasno reći politički stav. Oni koji nemaju nikakve veze sa Slavonijom i tamo se stvaraju, a mi činimo sve po savjetima struke, kao u pandemiji Covida. Indikativno je da su uvijek isti tu, koji su negirali covid”, rekao je o afričkoj svinjskoj kugi.

Druga tema se tiče slučaja Geodetskog fakulteta i odluke da obavi nakon potresa u Zagrebu snimanja iz zraka kako bi se utvrdili razmjeri štete na krovovima.

“Angažirali smo ih putem Ministarstva kulture, da nije bilo tih snimanja, ne bismo znali razmjere štete na Katedrali. Tu je orkestriran napad da se uvjeri javnost da su tu korištena sredstva Fonda solidarnosti, tu su korištena sredstva iz proračuna. To ne znači da se ne treba ispitati pojedine nepravilnosti ako ih je bilo. Jasno odbacujem napor mene optužuje da lažem. Mi ne lažemo, temeljem podataka Ministarstva kulture i financija, stvar je jasna”, rekao je.

Zatim su krenula pitanja novinara.

Zašto onda u zakonu o izvršenju proračuna piše da su transferi putem EU pomoći?

“Jer su sredstva financirana iz izvora koji su državni proračun iz europskih sredstva”, rekao je Plenković.









Govora je bilo i o radnicama Revije kojima nisu 23 godine isplaćene plaće.

“2001. je nastao problem i sada imamo 2023. godine prosvjed. Ministar Bačić je kontaktirao sa predstavnicima sindikata i ponudio, a ne ucijenjivao. Da razgrnemo to, Bačić ne ucijenjuje nego im je ponudio sastanak, lijepo i ljubazno”, rekao je Plenković i dodao da “svi trebaju svijesti”.

“Zar ova Vlada ove sekunde mora riješiti taj problem?”, pitao je Plenković novinarku.

“Bačić sigurno ne bi nekoga ucjenjivao, a ako netko želi doći u Zagreb i razgovarati s nadležnim članom Vlade to nije ucijena nego kulturna pounda”, tvrdi premijer.

