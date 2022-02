‘PLENKI FRENDE, MINISTRE TI HAPSE SVAKO MALO’ Glavašević oprao Plenkovića: Božinović ti nije rekao, a Jandroković se ‘blendao’ s pozadinom

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Bojan Glavašević na svom je Facebooku komentirao veliku aferu koja trese državu, a koja se tiče uhićenja ministra Darka Horvata i sumnje da su još neki članovi Vlade nezakonito sudjelovali u dodjeli poticaja.

“Čime se premijer bavi? Nekog poletarca iz mladeži HDZ-a tjera da skuplja izjave opozicije o HDZ-u i da piše neki amaterski, nečitki, logički trainwreck od statusa koji valjda nekoga treba uvjeriti kako je sve ok, samo eto opozicija nije. Plenki, frende, ako nisi skužio, ministre ti hapse svako malo, koalicijski partneri ti pričaju o izborima, Božinović ti nije na vrijeme rekao što Horvata čeka, a Jandroković se blendao s pozadinom. Nemaš li pametnijeg posla od cmizdruljanja o opoziciji na društvenim mrežama?”, poručio je Glavašević premijeru i HDZ-u iz kojeg su danas odgovorili na optužbe iz oporbe.

Današnju objavu HDZ-a prenosimo u cijelosti.

“Oporba jučer: Pravosudna tijela nisu neovisna, HDZ njima vlada! Oporba danas: Zaštitimo tijela koja rade neovisno – to je borba za vladavinu prava!

Nikola Grmoja: Ovakav DORH treba demontirati! Dalija Orešković: HDZ drži USKOK i DORH u šaci! Peđa Grbin: DORH, umjesto da bude neovisna institucija, produžena je ruka politike! Nino Raspudić: Pravosuđe je produžena ruka vladajuće strukture! DORH je najveći problem Hrvatske. Bojan Glavašević: HDZ drži pravosuđe za gušu! Sandra Benčić: DORH zbog HDZ-a ne vodi borbu protiv korupcije. Ivan Penava: Došlo je mračno doba za Hrvatsku, ljude uhićuju zbog FB pobjava!

I još jednom Grmoja: Uhićenjem Posavca HDZ skreće pažnju s afere u Kutini! A sada i Arsen Bauk (umjesto ponovno Grbina): DORH pokazuju nepogrešivi smisao za tajming i političku ravnotežu. I uhićenjem Posavca svjedočimo vješto izvedenom manevru DORH-a.

Eto, sve je to “dosljedna” oporba do neki dan zborila. Pljuvala je po pravosudnim tijelima i policiji nad kojima je, kao, HDZ “stavio šapu”, problematizirala tajminge postupaka, postupanja, tražila demontažu DORH-a… No nakon uhićenja ministra Horvata – druga ploča. Verbalni salto mortale. Oporba je, kao, na braniku tih istih institucija. Ispada da su oduvijek štitili njihovu neovisnost. Evo samo dio recentnih izjava, a još bismo ih desetine mogli izvući:









Benčić: Plenković je nezapamćenim napadom na pravosuđe zabio zadnji čavao u lijes institucija pravne države! Grbin: To je ulazak u diktaturu! Dalija Orešković: Sve snage društva pozivam da podrže rad svih nadležnih tijela. Marija Selak Raspudić: USKOK je već napravio rekonstrukcije Vlade! Penava: Premijerov napad na DORH i USKOK sasvim je dovoljan indikator za shvatiti radikalnost problema njegovog viđenja vladavine prava!

Sad prozivaju predsjednika Andreja Plenkovića da je “nezapamćeno” prozvao DORH, a “zaboravljaju” što su sami radili. “Zaboravljaju” i koliko je Milanović, uvodeći nove standarde u komunikaciji, vršio pritisak na DORH, otvoreno ga optužujući i napadajući nakon Afere Janaf. Pritom se podjednako otvoreno hvalio da je kao premijer bio informiran o tajnim izvidima – što je najizravniji udar na neovisnost pravosuđa! No o tome ni riječi iz oporbe”, stoji u objavi HDZ-a.