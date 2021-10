‘PLEN KI MUN NE PREZA NI OD ČEGA, TO SI NE DOPUŠTA NI ALEKSA VUČIĆ’: O ovome bruji čitava Hrvatska! Analitičar secirao skandal

Autor: Daniel Radman

Politički analitičar Tomsilav Stipić komentirao je aktualni sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića, koji se prelio i na Andreja Plenkovića, a u jednom trenutku i na HDZ, odnosno njegovo “braniteljsko krilo”.

Podsjetimo, sukob je nastao kad je ministru Banožiću onemogućeno da održi govor na prisezi ročnika u Požegi, na što je on reagirao tražeći ostavku načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Roberta Hranja. Milanović je to u stratu odbio pa je na sebe preuzeo odgovornost što Banožić nije mogao doći do riječi. Usput ga je propisno izvrijeđao, a potom se u priču uključio Plenković koji, dakako, stao u obranu ministra, a Milanovićeve akcije nazvao je “puzajućim državnim udarom”.

Na koncu se uključila i zajednica branitelja HDZ-a “Gojko Šušak”, a u priopćenju koje potpisuje predsjednik Miljenko Filipović Milanovića su optužili da je “izašao iz okvira zakona” te da je riječ o “očajničkom pokušaju da privatizira Hrvatsku vojsku”.

‘Stipić: Plenkovićeve bebe bi bez njega bile gole i bose’

“Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik Oružanih snaga RH po slovu i duhu Ustava. Dužan je štititi OSRH od stranačke bulumente nesposobnih kadrova i poslušnika koji državu poistovjećuju sa strankom. Aktualni ministar je totalno nesposoban za resor koji vodi, čemu svjedoče izjave stručnjaka za vojnu problematiku. Uz to, ministar je na vrlo glup način dezavuirao zakon jer niti u mokrim snovima ne može tražiti ostavku načelnika Glavnog stožera.

Svjedočimo privatnom shvaćanju državnih dužnosti Plenkovićevih ‘beba’ koji bi bez njega bili goli i bosi. Banožić valjda misli da time što je postao predsjednik županijske organizacije HDZ-a, uz blagoslov svojeg Velikog vođe, može provoditi svoju volju u vojsci slično obrascu ponašanja u ‘ministarskoj šumi’. NO WAY! Dužnost je vojske da čuva sigurnost države i njezinih građana, a ne da služi kao još jedna u nizu HDZ-om okupiranih institucija za promociju bezličnih birokrata”, upozorio je Stipić.

“To si ne dopušta ni Aleksa Vučić’

“Koliko god bio brutalan i neotesan, predsjednik je u ovom slučaju u pravu. HDZ-ovom obrascu ponašanja kojim državu pretvara u svoj ratni plijen netko treba reći dosta. Pogodna persona za to je itekako Vrhovni zapovjednik (uz sve Milanovićeve objektivne nedostatke).

Plenkovićeva uloga u ovoj krizi je dvostruko negativna. Prvo, u maniri diktatora dopušta si pravo televizijama govoriti kako će izvještavati. Ovako eksplicitno to si ne dopušta ni Aleksa Vučić, čak i on zna da se diktatorski potezi vuku mnogo suptilnije. Plen Ki Mun ne preza ni od čega. Druga tragična crta hrvatskog Velikog vođe je stajanje uz eklatantno nesposobnog ministra obrane što samo potvrđuje dojam kako upravo Plenković stoji iza ovog djetinjastog ponašanja njegovog “slučajnog” ministra.

A ovaj zajedničarski SUBNOR, neka zajednica branitelja HDZ-a, i osnovan je isključivo za potrebe “domoljubne” politike kao svojevrsni politikantski klin za upravo ovakve situacije. Kad je HDZ u oporbi, upravo od ove organizacije kreću puzajući državni udari s manifestacijom plinskih boca i šatora. Kladim se da nitko od tih stranačkih oportunista i lažnih domoljuba Ustav nije držao u ruci, a spoznaje o zakonima vjerojatno imaju samo u slučaju kad ih treba kršiti”, zaključuje Stipić.