PLANET SE TRESE, STRAŠAN POTRES POGODIO TADŽIKISTAN! Dok su ljudi spavali, drmalo je i u Hrvatskoj: Nakon Turske, sada i ovo

Potres magnitude oko 7.2 prema Richteru pogodio je jutros Tadžikistan, izvijestila je kineska državna televizija CCTV.

Potres je registriran oko 8.37, na dubini od 10 kilometara.

Epicentar je oko 82 kilometra od najbliže granice s Kinom, a snažno se osjetio u Kashgaru i Artuxu u zapadnom dijelu regije Xinjiang, izvijestio je CCTV.

Prosječna nadmorska visina unutar pet kilometara od epicentra je oko 4655 metara, ističe CCTV, a prenosi Reuters i dodaje kako nema prijavljene štete niti žrtava. Vlasti provjeravaju ranjivu infrastrukturu kao što su mostovi, a privremeno je prekinut željeznički promet u dijelu zemlju.

Osim potresa u Tadžikistanu i drugim dijelovima svijeta, EMSC je rano jutros zabilježio i potres u Hrvatskoj, točnije kod Crikvenice, područja koje je nedavno doživjelo jači potres.

Svjedoci su ga u EMSC-ovoj aplikaciji opisali kao “grmljavinu” i “tutnjavu”, a osjetio se na području Baške, Jurandvora, Krka i Punta.

Isto područje zatresao je, podsjetimo, prije točno tjedan dana potres magnitude 4,8 po Richteru, koji je srećom, prošao bez ozlijeđenih i značajnije materijalne štete. Jutrošnji spada među očekivane naknadne.

