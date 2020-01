Plan za novu obmanu prevrtljive stranke HNS SE PRIPREMA ZA KOALICIJU SA SDP-om

Autor: Ines Brežnjak/7dnevno

Usporediti hrvatsku politiku sa seoskim sajmom bila bi uvreda za sve marljive i predane ljude koji se, sudjelujući na toj manifestaciji, bore za svoju koricu kruha. Slika i prilika onoga što hrvatska politika jest možda se ponajbolje manifestira u prvom čovjeku HNS-a, prevrtljivom Ivanu Vrdoljaku, koji posljednjih desetak godina vuče konce u političkoj areni s malom strankom za velike karijere koju podupire samo dva posto građana. Tko koga podupire, Vrdoljaka se ne tiče previše, jer kada je trebalo, podupirao je Vladu novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića, a onda je, gazeći sve ljudske, političke i moralne postulate, po zagovoru svojeg prijatelja Milijana Brkića, ušetao u neprincipijelnu koaliciju s HDZ-om, pod krinkom borbe za hrvatsko obrazovanje. Oni koji dobro poznaju Vrdoljakovu političku putanju reći će kako se šef liberala borio samo za energetski sektor, kojim, uostalom, posljednjih desetak godina i dominiraju HNS-ovi kadrovi. Vrdoljakova koalicija s Plenkovićevim HDZ-om nekoliko je puta dovođena u pitanje, koplja su se lomila zbog nekoretne prozivke HDZ-ovih ministara i iznuđivanja njihove ostavke putem medija. Spletom okolnosti i u pomanjkanju saborskih žetončića, Plenković je HNS-ovcima progledao kroz prste, iako im, kažu upućeni, nikada nije oprostio jer vrlo dobro zna s kime ima posla. Kako i ne bi znao, kada su se pod njegovim prozorima baš zbog HNS-ova lažnog principa i borbe za obrazovanje donedavno okupljali buntovni prosvjetari, tražeći od Plenkovića veća primanja koja im je, ničim izazvana, obećala Vrdoljakova sindikalistica, odnosno ministrica Divjak, iza koje je neprincipijelni Vrdoljak principijelno stajao.

Sudbina na kocki

Taman kada je predsjednik Vlade okončao agoniju s prosvjetarima, na vrata su mu pokucali predsjednički izbori, praćeni unutarstranačkim igrama prijestolja. I dok je onu prvu bitku HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović izgubila, rasplet ove druge za čelo HDZ-a tek se treba odviti. Plenkovićeva sudbina definitivno je na kocki, što mu budućnost nosi ne zna ni on sam, ali već se sada naslućuje da na svojeg koalicijskog partnera, HNS, u slučaju posrnuća, neće moći računati jer je Vrdoljakova borba za slamku spasa krenula drugim smjerom. To i nije nužno loše za Plenkovića, ionako odavno HDZ-ovim kuloarima kruže priče da se šef stranke, da bi opstao, treba riješiti Vrdoljakovih ministara te na taj način kao čelni čovjek najveće stranke u zemlji nastaviti svoju političku borbu. Tko će koga nasamariti, Vrdoljak Plenkovića ili Plenković Vrdoljaka, pitanje je koje za sobom povlači i ono drugo: na koji će se način prve naznake političke krize u ovim dvjema strankama odraziti na Vladu. Plenković bi doista s Bandićevim žetončićima i potporom manjinaca i bez HNS-a mogao nastaviti vladati, s tijesnom većinom, ali ipak većinom, no u ovom trenutku, dok bjesne unutarstranačke borbe i dok Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a, pitanje je koliko je spreman za takve poteze. Dok se Plenković propitkuje, Ivan Vrdoljak djeluje, pa je tako brže-bolje samo nekoliko sati nakon Milanovićeve pobjede na predsjedničkim izborima uputio čestitku svojem nekadašnjem kolegi iz Vlade.

– Moram reći da predsjednička kampanja u sadržajnom smislu nije bila pristojna – rekao je Vrdoljak u svojem obraćanju javnosti, a ono što valja imati na umu jest da je jedan dio te nepristojne predsjedničine kampanje kreirao upravo Plenković koji je odlučio uzeti konce u svoje ruke i zauzeti se za predsjednicu. Komplimentirajući Milanoviću, čija bi se pobjeda mogla negativno odraziti i na Plenkovića, Vrdoljak nadalje navodi da će on biti predsjednik svih građana te da će osigurati pobjedu nad ekstremizmom bilo koje vrste.

Strast za foteljama

One upućene u politička zbivanja ova srdačna Vrdoljakova čestitka upućena na Milanovićevu adresu nije iznenadila. Potporu mu je davao i tijekom kampanje, s njim se nekoliko puta i sastao, a jedno se vrijeme razmatrala i opcija da i HNS stane iza njega te raskine koaliciju s HDZ-om, ali je strast za foteljama ipak prevladala, a osim toga, u Milanovićevu timu protiv te neprincipijelne suradnje pobunili su se bivši HNS-ovci okupljeni u Glasu kojem je na čelu Anka Mrak-Taritaš. To što je HNS iz križaljke s Milanovićem izvisio ne znači da Vrdoljak dugoročno nema planove za suradnju sa SDP-om na idućim parlamentarnim izborima koji bi se trebali održati u rujnu ove godine, jer sastanci s uglednim partijskim činovnicima održavaju se posljednjih nekoliko tjedana te se razmatra opcija kroz koju bi bilo najjednostavnije i najbezbolnije provesti suradnju. Štoviše, neki poznavatelji prilika u Vrdoljakovoj stranci tvrde da je kriza sa štrajkom u prosvjeti inicirana baš zato što se tražio razlog za raskid suradnje s HDZ-om, ali tome je Plenković na vrijeme doskočio te je preduhitrio i HNS i sindikalne čelnike. No Plenković će teško moći doskočiti unutarstranačkim izborima u HNS-u, nakon kojih bi se Vrdoljak formalno trebao povući s političke scene i početi plivati poduzetničkim vodama. Na unutarstranačkim izborima HNS-a trebao bi se povući i dugogodišnji glavni tajnik stranke Srećko Ferenčak. Time je HNS spreman za potpuni facelifting, a bez starih kadrova koji su ušli u koaliciju s HDZ-om, nadaju se u HNS-u, trebali bi biti potpuno prihvatljivi SDP-u i njegovim koalicijskim partnerima, čak i Glasu.

Vroljak je velike planove kovao s mladim međimurskim županom Matijom Posavcem, ali on je odbio biti njegovom marionetom i dijelom te formalne priče pa su Vrdoljaku za ožujak, kada bi se trebali održati stranački izbori, preostale dvije opcije – Milorad Batinić ili mladi Alen Leverić, bivši zamjenik ministra gospodarstva u SDP-ovoj vladi, a danas član Uprave Hrvatskih cesta i čelnik HNS-a Varaždinske županije, s kojim će Vrdoljak najlakše postići konsenzus s Bernardićem te ostati na vlasti ili uz vlast.