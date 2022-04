PLAN MU NIJE USPIO! Putin se pomirio s porazom, na vlast u Francuskoj nije došla njegova bliska prijateljica. Čestitao je Macronu na pobjedi

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je Emmanuelu Macronu na pobjedi na francuskim predsjedničkim izborima.

“Iskreno vam želim uspjeh u vašim državnim aktivnostima, kao i dobro zdravlje i dobrobit“, poručio mu je Putin u telegramu, priopćili su iz Kremlja.

Macronova protukandidatkinja Marine Le Pen bliskija je Putinu. Prije početka sukoba u Ukrajini, tvrdila da do rata neće doći, a kasnije je osudila kritike u kojima se navodilo da je previše bliska Moskvi, ističući da je uvijek branila interese Francuske. Poznata je kao netko tko je u prošlosti otvoreno pozitivno govorio o Putinu te je dosljedno branila vanjsku politiku koju je vodila Moskva.

Čestitku Macronu na Twitteru uputio je i američki predsjednik Joe Biden.

“Čestitam Emmanuelu Macronu na reizboru. Francuska je naš najstariji saveznik i ključni partner u rješavanju globalnih izazova. Radujem se našoj kontinuiranoj bliskoj suradnji – uključujući potporu Ukrajini, obrani demokracije i suzbijanju klimatskih promjena”, napisao je Biden.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022