PLAKAO JE U REMETINCU, A SADA PREKIDA ŠUTNJU! Horvat sprema kaos: Ona je prva na udaru, neće se predati samo tako

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Dani provedeni u Remetincu bivšem ministru graditeljstva Darku Horvatu prilično su teško pali pa se pričalo da je tijekom boravka iza rešetaka neprestano plakao, no unatoč tome, na ispitivanju u USKOK-u sve optužbe koje su mu se stavljale na teret Horvat je zanijekao.

Nakon što je u društvu svojeg odvjetnika Vladimira Terešaka napustio remetinečku kaznionicu, Horvat se obratio predstavnicima medija, a iz onoga što je izjavio vrlo se jasno može iščitati da on u svoju pravnu bitku tek ulazi.

“Mislim da do ovoga svega nije trebalo doći, mislim da bi najlakše bilo sve to skupa priznati i istog trenutka otići doma, čekati proces i suđenje, ali se nema što priznati. Uvjeren sam u to da svjesno ništa nisam napravio protuzakonito.

Pokušat ćemo doznati sve što se dogodilo i dokazati da nije bilo nezakonitih radnji. Siguran sam da će ‘afera Horvat’ poprimiti žensko ime”, izjavio je Horvat koji je na sam dan privođenja premijeru Andreju Plenkoviću podnio ostavku napuštajući resor zbog kojega se nerijetko nalazio na meti kritika, ponajprije zbog kašnjenja s procesom obnove potresom porušenih područja.

Domino efekt

Iako Horvat nije precizirao na što je mislio kada je rekao da bi afera zbog koje je priveden mogla dobiti žensko ime, USKOK-ovi istražitelji u neformalnim razgovorima otkrivaju kako je bivši ministar zasad sve prebacio na svoju nekadašnju suradnicu iz Ministarstva gospodarstva Anu Mandac, koja se pod istragom našla nedugo nakon “pada” bivše državne tajnice i kninske gradonačelnice Josipe Rimac, protiv koje je nedavno podignuta prva optužnica.

Oni koji Rimac poznaju uvjereni su da će i Horvat i Mandac i svi oni koji se spominju u kontekstu optužnica i afera odgovornost za svoje grijehe nastojati prebaciti na bivšu državnu tajnicu, koja planira šutjeti sve do početka suđenja, na kojem je spremna otkriti sve kontroverzije, zakulisne igre i pojedinosti o namještanjima poslova i natječaja, a što bi moglo ugroziti i vladajući vrh. Horvat zasad takvih planova nema, ako oni ne budu dirali njega, neće ni on njih. Optužnica protiv bivšeg ministra još nije podignuta, no to je ionako složen proces, a dok taj složeni proces i istraga traju, Horvat se nada da će zadržati svoju poziciju na čelu međimurskog HDZ-a koju mu nitko ni ne planira oduzimati jer ta fotelja nije atraktivna, a stranački izbori i nisu tako davno okončani.

Ne misli se Horvat zasad vraćati ni u Sabor ni u politiku, za početak će se odmoriti i regenerirati koristeći famoznu naknadu šest plus šest. Ovisno o tome kako će se njegov slučaj dalje raspletati, tako će se i on postavljati, ne treba zaboraviti da je pomoćnica Mandac, koja je također obuhvaćena ovom istragom, u USKOK-u već izjavila da je Horvat nedugo nakon natječaja za dodjelu potpora tvrdio da su mu odobrena dodatna sredstva.

Nakon toga je, prema njezinim tvrdnjama, objašnjavao kako će se tim novcem moći namiriti traženja svih onih koji su ih zvali tijekom programa, a da nisu imali odgovarajući broj bodova da bi potpore dobili putem regularnog natječaja. Tko mu je odobrio dodatni novac i je li to odobrenje prošlo ikakve provjere, je li Horvat radio po nečijem nalogu i je li netko unutar Vlade znao čime se ministar bavio dok je mešetario sredstvima namijenjenima za poticaje, sve su to pitanja na koja bi Horvat mogao ponuditi odgovore neugodne za Vladu, za vladajuću stranku, ali i za Borisa Miloševića, SDSS-ova potpredsjednika Vlade koji je nestao iz javnog prostora kada se doznalo da je megalomanski pogodovao tvrtkama i poduzetnicima bliskima svojoj stranci.

Na nekim sastancima na kojima se pogodovalo Miloševiću sudjelovao je i šef SDSS-a Milorad Pupovac, no za razliku od HDZ-ovaca koji Horvata više ne spominju ni u kojem kontekstu, manjinski saborski zastupnici čvrsto su stali uz Miloševića i Pupovca, a to je ono što Horvatu navodno teško pada jer su se njega njegovi odrekli a da nisu ni trepnuli. Iako mu taj status teško pada, bivši ministar svjestan je svoje političke budućnosti i sudbine, poput niza drugih HDZ-ovih ministara aferaša, povlačenjem iz javnosti osigurat će si mir, a kada s vremenom padne u zaborav, i eventualno podizanje optužnice lakše će prevladati. Nitko danas više ne spominje Milana Kujundžića, Gorana Marića ili Lovru Kuščevića, a to je status koji Horvat planira postići kako bi se što intenzivnije posvetio svojoj obrani, ako dođe do podizanja optužnice, jer mu se, razumljivo, u Remetinec ne vraća. No da ova Horvatova priča, bez obzira na sve njegove planove, ipak nije bezazlena, jasno je i iz teza koje kruže među istražiteljima.

Oni su, naime, uvjereni da su Mandac i Horvat stvorili mrežu nalik na onu u aferi Vjetroelektrane. Ne bi se Milošević “tek tako” sjetio zvati Mandac i ministra za intervenciju, da nije postojala mreža koja je na tome radila i za koju se moglo znati i među ministrima, smatra naš sugovornik iz USKOK-a te kaže da bi podosta toga mogao otkriti nadzor Horvatova mobitela, baš kao što je podosta toga otkrio uvid u razgovore i prepiske njegove kolegice Mandac.

Opasni mobitel

U njezinu mobitelu pronađene su poruke i kontakti dužnosnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a Velimira Žunca i Katice Mišković te Miloševića, ali i bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. No za razliku od Miloševića koji je kontaktirao s Mandac, Tolušić je kontaktirao izravno sa svojim kolegom Darkom Horvatom. O čemu su točno razgovarali i što se još tu krije, zasad nije poznato, no evidentno je da bi sadržajem iz svojega telefona Horvat mogao ucijeniti pojedine ministre i dovesti u pitanje njihove pozicije, kada i ako to bude potrebno.

USKOK je uvjeren da je Horvat pogodovao nekim tvrtkama, a trenutno se provjeravaju kontakti s tim ljudima kojima je bivši ministar pogodovao, međutim, provjere na tome definitivno neće stati niti će Horvat šutjeti ako se ponovno otvori mogućnost njegova povratka u Remetinec. Dok čeka rasplet situacije koja ga je snašla praktički preko noći, Horvat se odlučio posvetiti sebi i svojoj obitelji, tako je prije nekoliko dana u Prelogu viđen na koncertu, na kojem nije ostavljao dojam čovjeka čija se karijera doslovce preko noći vrtoglavo preokrenula.