‘MISLIO SAM DA SU UDBAŠI’ Stanka ostavila supruga, napao i nju i policajce: ‘Sve ću vas pobiti kad izađem iz zatvora’

Autor: I.G.

U selu na širem području Slavonskog Broda unazad nekoliko mjeseci dogodila se stravična obiteljska drama koja je ostavila trajne posljedice. Stanko (55) je brutalno napao i teško ozlijedio svoju suprugu (48) nakon što mu je ona rekla da ga više ne voli i da ga ostavlja. Ovih dana stigla mu je presuda.

Sve je započelo kada je supruga odlučila iskreno razgovarati sa Stankom te mu priznala da više nema osjećaja prema njemu. Kako bi potkrijepila svoje riječi, pokazala mu je SMS poruku koju je primila od prijatelja s kojim je u tom trenutku dopisivala. Tužan susret odvio se u njihovoj obiteljskoj kući, gdje su se nalazila i njihova djeca.

Stanko je nakon šokantne vijesti izgubio kontrolu nad sobom. Nasrnuo je na suprugu, oborivši je na tlo, te joj zadao niz udaraca rukama i nogama u glavu i vrat. Kao rezultat, supruga je pretrpjela ozljede teške naravi, uključujući prijelom lijeve zigomatične kosti, prijelom nosne kosti bez pomaka, nagnječenje na čelu, ispred lijevog uha, ispod lijevog oka te na stražnjoj strani vrata.





‘Iznakazit ću te, izrezbarit ću te’

“Nakon što su joj djeca pokušala pomoći, u nakani da je zastraši, vikao je: Zaklat ću te, izmasakrirat ću te, ubit ću te, ubit ću nas oboje, otići ćemo oboje s jednim osiguračem! Pritom je držao kuhinjski nož u ruci, dužine oštrice 8,5 cm, kojeg joj je prislonio na potiljak.

Žena je potom pobjegla na ulicu, a on ju je sustigao i odvukao u dnevni boravak vičući joj: Iznakazit ću te, izrezbarit ću te!”, navodi se u presudi koja je donesena ovih dana.

Nešto kasnije, oko 19.15 sati, u obiteljsku kuću stigla su tri interventna policajca. On ih je napao “mačem dužine oštrice 60 cm i mačetom dužine oštrice 51 cm”.

“Zamahnuo je prema glavi policijskog službenika P. koji ga je uhvatio za desnu ruku i prsa te srušio na stolicu, uslijed čega mu je ispao mač, dok ga je mačetom i dalje pokušavao udariti po leđima. Nakon toga ga je drugi policijski službenik L. svladao uhvativši ga objema rukama za ruke i dršku mačete.

‘Sve sam im oprostio’

Treći policijski službenik J. potom mu je primjenom tjelesne snage oduzeo mačetu, uporabivši pritom sredstva za vezivanje. Policajac P. zadobio ozljedu u vidu ogrebotine na trbuhu. U službenom vozilu policajcima je vikao: Sve ću vas pobiti kad izađem iz zatvora!”, istilče se u presudi.

Stanko poriče sve što mu se stavlja na teret. Kaže da mu je tog dana “supruga rekla da ga napušta jer ima drugoga i on je stoga mačetom pokosio boce sa sokom i suprugu je gurnuo i ona je lupila glavom u ormar”.









“Kad su došli djelatnici policije, ja ih uslijed emocionalnog i psihičkog sloma nisam registrirao kao djelatnike hrvatske policije, nego kao udbaše koji su me vodili na ispitivanja kada sam bio dečko zbog protujugoslavenskih djelatnosti.

Dvojica policajaca su me držala, a jedan me je lupio šakom u čelo na što sam ga je upitao: Zar ne može jače? Potom su me i iscipelarili, ali ja sam im sve oprostio. Proslava odlaska supruge me je dovela u pogoršano psihičko stanje”, branio se Stanko.

Sutkinja ga je proglasila krivim i osudila na dvije godine i osam mjeseci bezuvjetnog zatvora. Od kazne mu se oduzima mjesec dana koje je proveo u istražnom zatvoru. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.