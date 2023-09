Pitao koje je mjesto najbolje za život u Hrvatskoj, ovo nije očekivao: ‘Otišao sam iz Zagreba, najbolja odluka ikad’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Koje je idealno mjesto za život u Hrvatskoj?

To je pitanje za milijun dolara ili eura, a postavio ga je jedan korisnik Reddita u nadi da će mu kolege na forumu pomoći riješiti ovu životnu dilemu.

‘Gdje da gradim kuću, a da nije ciča zima ili Dalmacija?’

“Gdje sagraditi kuću i živjeti idućih 20 godina? Rođen, odrastao, školovao se i živim u Zagrebu. Prošao svijeta. Ovakva kvaliteta života za ovoliko para se teško može naći drugdje. Prihvaćam da neki ne misle tako. Mišljenje je kao šu*ak, svi ga imamo, uključujući i mene. Ajmo natrag na temu. Glavni grad, kao i sve ostalo, ima svojih prednosti i mana, no meni se nakon 40 godina skupilo više mana nego prednosti. Radim kao konzultant, većinom remote, ali nije mi problem ni zaletit se do Zagreba ili Rijeke ako lokalni klijent to treba. I sad tražim gdje da preselim. Ideja je kupit zemlju i sagradit kuću. Kum je građevinar, pa znam tko i kako će graditi. Majka djeteta je iz Gospića, tako da sam tamo proveo neko vrijeme i sjajno je. Za doći i otići, nikako ne za živjeti i odgajat dijete tamo. To nam nije opcija. No ta priroda, svježina zraka i zelenilo je očaravajuće. Gledali smo Samobor, Sv. Nedelju, Jasku. Relativno blizu ZG-u, ali ne moraš za svaku pi**ariju u grad. Samoodrživi centri s pristojnim školama. No cijene su bolesne.

Prva ideja je bila Istra. Prošli Motovun, Buje, Bale, Vodnjan… unutrašnjost, nikako ne obala i cijene su još gore. Imate li kakvih ideja/prijedloga gdje da proširimo pretragu? Ili, nedajbože, taman susjed/rođak/šulkolega misli prodat zemljište, ali mu se ne da stavljat u oglasnik? Da je zeleno, po mogućnosti da nije ravno ko špiglo, da ima ok škole do faksa (a onda nek ide nekud studirat daleko od kuće), da nije poplavno područje, da nije ciča zima dobar dio godine (iako ekipa iz Like mi govori da je zima otišla u k**ac). I da nije Dalmacija. Tražim previše?”, pita se ovaj korisnik Reddita.

Zaredalo se zaista mnogo komentara, svatko ima svoje mišljenje o tome što je idealno za život, no ipak su se iskristalizirala neka mjesta koja mu preporučuje više korisnika.

‘Istraži okolicu Zagreba, najbolja odluka je bila Brdovec’

Zanimljivo, javio se još jedan čovjek koji odluku da se odseli iz Zagreba opisuje najboljom koju je donio. On pak preporučuje okolicu Zaprešića.

“Živim u okolici Zaprešića i mogu reći da ti se isplati istražiti i ovu opciju. Do Zagreba imaš manje od pola sata, šoping centri isto pri ruci, počevši sa WG. Slovenija ekstra blizu i za više mogućnosti za kupovinu i obrazovanje i zapošljavanje. Dobro povezano i vlakom (trenutno ga je nepodnošljivo koristit radi svih silnih radova, ali je inače jako velik plus). Jedino ako se odlučiš za tu opciju onda ugrabi čim prije jer se isto nedavno počelo dosta razvijat pa cijene aktivno rastu. Inače sam odrastao u ZG i doselio u Općinu Brdovec prije nekih 15-ak godina. Najbolja odluka koju sam (nisam ja nego starci) donio. Alternativno kao što su i drugi rekli dobre preporuke su Samobor, Varaždin i često ljudi zaborave na Koprivnicu i Čakovec. Predivni gradovi”, poručuje mu.

Među favoritima i Varaždin

Varaždin, Koprivnicu, ali i Križevce spominju i drugi.

“Iskreno pada mi napamet Varaždin, grad ima gotovo sve što trebaš i bilo koje okolno mjesto ima zemljišta po pristupačnim cijenama, nekoliko izbora za fakultete, uključujući blizinu Slovenije koja isto tako ima opcija za studiranje. Idealni obiteljski grad”.

“Koprivnica? Relativno je dobro povezana, Varaždin i Zagreb su blizu, imaš sve kaj ti treba, čak i sveučilište”.

“Križevci su mi se oduvijek sviđali – mali, mirni, gradić, autoputom spojen sa Zg u koji dođeš začas. Tko može bez velikog grada, lijepo je to mjesto”.

Preporuka i za Slavonski Brod

“Ja bih preporučio Slavonski Brod. Šesti najveći grad u zemlji. Cijene nekretnina su ok, u gradu je puno škola, četiri gimnazijska smjera, medicinska, tehnička, industrijska, obrtnička, poljoprivredna… Imaš i dosta dobar strojarski fakultet i još novih smjerova na novoosnovanom Sveučilištu. S jednog kraja grada do drugog ti treba pola sata pješice što je super. Šoping centar, administracija, sve lako rješavaš, blizu ti je Osijek sa sve boljom gastronomskom ponudom, Đakovo, Vinkovci, a Zagreb je samo na sat i pol vožnje autocestom. Ljudi srdačni, a život sporiji”, savjetuje ovaj Redditovac.