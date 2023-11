Pitanje je zašto je Banožić uopće žurio: ‘Htio je ispoštovati nepisano pravilo’

Autor: Iva Međugorac

Otkako je preuzeo resor obrane dojučerašnjem ministru Mariju Banožiću spočitavao se manjak iskustva u ovom sektoru pa su i pojedini HDZ-ovci s vremena na vrijeme znali reći da Banožić ima iskustva s obranom samo tako što u lovu nosi pušku.

Odlazak u lov tijekom čega je skrivio prometnu nesreću sa smrtnim ishodom Banožić će zasigurno pamtiti do kraja života pošto je u nesreći koju je skrivio život izgubio 40-godišnji Goran Šarić iz Privlake, otac dviju kćerkica.





Prema onome što je do sada potvrđeno iz DORH-a Banožić je po gustoj magli svojim terencem pretjecao kamion te se zaletio u kombi koji je dolazio iz drugog smjera.

Banožić se za sada nesreće ne sjeća

Nesreća se dogodila u 6:15 sati na izlazu iz Vinkovaca u smjeru Županje, nakon čega je Banožić zaprimljen u vikovačku bolnicu iz koje je na daljnje liječenje prebačen u osječki KBC u kojem bi se mogao dosta dugo oporavljati, jer prema tvrdnjama ondašnjih liječnika Banožić se prometne nesreće ne sjeća.

Banožić s edemom mozga prebačen na intenzivnu: Doznali smo o kakvim se teškim ozljedama radi

Neslužbeno se može čuti da je bivši ministar u trenutku nesreće bio odjeven u lovačko odijelo te da je bio na putu u spačvansku šumu.

U Banožićevim rodnim Vinkovcima neugodno su iznenađeni ovim događajem te svjedoče kako je i Banožićevoj obitelji, a posebice njegovoj supruzi i djeci teško palo sve ovo što se dogodilo, a teško se nose i sa medijskim napisima, ali i teorijama koje se razvijaju o ovom slučaju.

”Dosta njih baš na toj cesti nikada nisu niti stigli tamo gdje su pošli”, kaže nam sugovornik iz vinkovačkog kraja te dodaje da se Banožić kao lovac žurio na zborno mjesto pošto je nepisano lovačko pravilo da se na zborno mjesto nikada ne kasni.

”On se žurio, na cesti je bila magla, i to je to. Banožić će vjerojatno tek za koji dan biti svjestan što je napravio, a što se tiče te dionice gdje se dogodila nesreća ona je i inače užasno zakrčena kamionima. Tu je baš teško voziti. I sam sam prije par dana prošao u tuda, u suprotnom pravcu gledajući vozila koja idu prema Županji. Nekoliko kamiona stvorilo je kolonu od 20-ak auta”, prepričava naš sugovornik. U vinkovačkom kraju govori se kako je dan prije nesreće, ali i tijekom cijele te noći padala kiša pa su stoga kolnici bili mokri, a u jutarnjim satima bilo je i magle koja je naravno smanjivala vidljivost.









Banožića očekuje dug oporavak

Sve u svemu, okolnosti nesreće ukazuju na to da bi se Banožić nakon oporavka mogao suočiti s kaznenom odgovornošću. Potvrde li se tijekom istrage policijski nalazi koji ukazuju na to da je do nesreće došlo kad je Banožić pri lošoj vidljivosti prouzročenoj maglom pokušavao preteći kamion te se sudario s kombijem koji je stizao iz suprotnog smjera Banožić bi mogao biti okrivljen za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu sa smrtnom posljedicom. Do potpunog oporavka bivšeg ministra moglo bi proći podosta vremena što se može naslutiti i iz izjava premijera Plenkovića koji je potvrdio i kako je Banožića posjetio potpredsjednik Vlade Tomo Medved.

Banožić je prema njegovim riječima trenutno u stanju koje je i dalje zabrinjavajuće, a Vlada je u kontaktu i sa njegovom suprugom, i sa liječnicima. O Banožićevoj ljubavi prema lovu svojedobno je progovarao bivši HDZ-ovac Josip Dabro koji je otkrio priču o ministarskoj šumi u kojoj skupina utjecajnih HDZ-ovaca predvođenih Tomislavom Čuljkom donosi neke od najvažnijih odluka koja se odnose na Vukovarsko-srijemsku županiju.









“Svima u Vukovarsko-srijemskoj županiji poznato je jedno mjesto simpatičnog naziva: Ministarska šuma, mjesto gdje se odlučuje o kadroviranju u vukovarsko-srijemskom HDZ-u”, rekao je Dabro. Kao ljubitelj lova Banožić je član Lovačkog društva Vinkovci, a spominjan je i kao član Izvršnog odbora Lovačkog društva Sloga Vinkovci.