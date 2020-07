Pitali smo nove saborske zastupnike kako im je bilo prvi dan na poslu. Bili su sasvim iskreni, a njihovi odgovori su nas oduševili

Danas je konstituiran 10.saziv Sabora Republike Hrvatske, a na Markovom trgu bila je velika gužva. Naime, na konstituirajuću sjednicu Sabora nije došao samo Davor Bernardić, dok su svi ostali bili prisutni prvog radnog dana na svojem radnom mjestu.

Puno njih zna kako je biti saborski zastupnik, jer tu funkciju obnašaju već neko vrijeme, no dosta je njih danas prvi puta sjelo u saborske klupe i prisegnulo da će u iduće četiri godine, časno obnašati svoju dužnost. Baš ti, novi u svojem poslu, bili su nam zanimljivi, pa smo odlučili okrenuti nekoliko brojeva i saznati kako im je bilo prvi dan na novom poslu.

Zvali smo, doduše, dosta kasno, pošto je i sama sjednica potrajala pa ih nismo željeli uznemiravati kada su u Saboru. Zbog toga nam dosta njih nije odgovorilo na poziv, no oprostit ćemo im – novi su u tome.

Prvi nam se na telefon javio Damir Habijan, saborski zastupnik iz kvote HDZ-a. Uhvatili smo ga taman na putu do doma, nakon podosta napornog dana.

“Uh, bilo je radno”, kroz smijeh nam govori Habijan, vidno zadovoljan kako je protekao njegov prvi dan. “Zbog epidemioloških mjera, smješten sam gore u galeriji. Svi smo imali maske, moram priznati da je teško čitav dan izdržati s maskom te pritom još i nešto govoriti. Nikome nije ugodno, ali moramo se na to naviknuti”, komentirao je Habijan novu normalnu situaciju u Saboru.

“Dan mi je bio protokolarno radni”, govori nam pa objašnjava kako je član dvaju saborskih odbora, odbora za ustav te odbora za zakonodavstvo. Oba su odbora danas zasjedala, pa je imao poprilično puno posla na sjednicama tih odbora, koje su se održavale u pauzama od sjednice Sabora.

No, nema odmora. Nastavak slijedi i sutra, a Habijan nam govori kako će sve skupa, pošto je idući tjedna na rasporedu i rasprava o zakonu o obnovi Zagreba, ali i još nekoliko rasprava, potrajati do početka kolovoza. Nakon toga, slijedi ljetna pauta do rujna, kada Sabor kreće s radom punom parom.

Sačić oduševio ‘outfitom’

General Željko Sačić iz redova Domovinskog pokreta pun je pozitivnih dojmova nakon prvog dana.

“Jako sam sretan i zadovoljan nakon prvog dana”, kazao nam je.

“Dan sam započeo u društvu svojih prijatelja i suboraca. Prije sjednice Sabora, otišli smo na piće, a nakon toga su me dopratili do sabornice”, govori nam general Sačić te napominje kako su ljudi koji su ga dopratili za njega jako važni, jer su sudjelovali u njegovoj kampanji te su zaslužni za to što je on u Saboru.

“Mnogi su se iznenadili kada su me vidjeli u odori u kojoj sam došao. To je odora specijalne policije i time sam želio iskazati čast svim svojim suborcima i braniteljima”, objašnjava nam, pa nadodaje kako je odora izazvala velik interes, ne samo kod njegovih zastupnika, već i kod oporbe.

Sačića je u sve uputio njegov stariji kolega po stažu, Hrvoje Zekanović, a pohvalio nam se general da se odmah javio i za riječ, odnosno da je replicirao.

“Malo mi je bio i izazov, ali odradio sam i to”, govori Sačić.

Što se tiče kolega iz oporbe, iako s nekima ne dijeli isti svjetonazor, sve je prošlo korektno. Sve je bilo dobro i pristojno, nije bilo tenzija, iako su se u kampanji mogle čuti i teške riječi, danas toga nije bilo.

Nakon generala Sačića, zvali smo zeleno-lijevu koaliciju, a na poziv nam je odgovorila zastupnica Rada Borić.

Nismo dugo pričali s gospođom Borić, no za to postoji objašnjenje. Naime, ekipa okupljena oko koalicije Možemo! nakon radnog dana sjela je na piće kako bi se opustili od napornih rasprava.

“Zastupnici lijevo-zelenog bloka otišli su obilježiti prvi radni dan u Saboru”, rekla nam je Borić. I neka, treba se opustiti, jer pred njima su teške i kompleksne rasprave, posebice ona koja se odnosi na Zakon o obnovi Grada Zagreba, gdje će Možemo! zasigurno puno toga imati za reći.

Bartulica primjetio nešto zanimljivo

Sljedeći tko je s nama podijelio dojmove je Stjepo Bartulica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

“To je časna dužnost, ja sam prvi puta vidio kako to izgleda. i Zahvalan sam na prilici”, rekao je Bartulica u razgovoru za naš portal.

No, primjetio je i nešto zanimljivo.

“Oni zastupnici koji su dugo u Saboru, njihovo djelovanje pomalo izgleda kao sajam taštine. Imam osjećaj da su otuđeni od hrvatske stvarnosti. Osjeti se kod njih samodopadnost“, govori nam Bartulica.

Što se tiče njegovog rada u Saboru, Bartulica govori da će u raspravama osobno imati pristup da govori kada vidi potrebu. “Želim se temeljito pripremiti i u raspravama reći nešto sadržajno. Želim biti vidljiv na svoj način“, zaključuje Bartulica te za kraj konstatira kako se u Saboru kod nekih zastupnika vodi samo borba za pažnju.

Poprilično kasni navečer, došli smo i do još jednog zastupnika, gradonačelnika Novog Marofa, Siniše Jenkača.

“Ma katastrofa”, odgovara nam Jenkač kroz smijeh na pitanje kako je bilo prvog dana na novom poslu. Nismo se mogli suzdržati, pa smo se neko vrijeme smijali skupa s njime. No, Jenkač nam je nakon toga sasvim ozbiljno detektirao ključnu problematiku oko Sabora, a koju potvrđuju i brojni njegovi kolege.

“Rasprave traju predugo. Tema bude jedna, a pojedinci odu sasvim u neke druge priče. Sabor je za neke samo propaganda i korištenje saborske govornice za svoju promociju”, objašnjava nam Jenkač. No, jasno nam je zapravo o čemu priča. On je operativac, koji je svakodnevno na terenu, pa ga takve stvari iznenađuju.

No, sada ozbiljno. “Ovo što se vidi je show, a pravi rad sabora je ono što se događa u saborskim odborima, iza kamera”, govori nam, i tu se zapravo u potpunosti slažemo s njim, jer realno – rasprave u Saboru često odu u krivom smjeru, a sav posao odigra se tamo gdje kamere ne zavire.

Jenkač nam je u razgovoru rekao jedan kuriozitet. Naime, jedan mu je bivši saborski zastupnik nedavno kazao kako ništa neće biti prvih šest mjeseci kako misli da će biti.

“Eto, sad vidim da je bio u pravu”, zaključuje ovaj novi saborski zastupnik iz kvote HDZ-a.

Dojmovi se, barem kod novih političara, još nisu slegli, a furiozan nastavak bit će u rujnu, kada će zasjesti u saborske klube te se ozbiljno prihvatiti posla koji ih čeka. Nadamo se da će taj isti posao obaviti časno i da nas neće iznevjeriti. Dali smo im povjerenje, a na njima je da to povjerenje opravdaju.

Mi im želimo svu sreću i neka se što prije ‘ufuraju’ u posao i jedno novo iskustvo koje je pred njima…